Сербия одобрила переговоры о продаже подсанкционной компании NIS венгерской MOL

Эксклюзив
10:58 • 13247 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 15298 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 18430 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 15063 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 14322 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 12648 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 47233 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 64779 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32090 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 52474 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 14883 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 13728 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 14500 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 13055 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 15294 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 13246 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 47233 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 34484 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 64778 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 52472 просмотра
УНН Lite
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 368 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 7172 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 13192 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 14635 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 19645 просмотра
Financial Times

Сербия одобрила переговоры о продаже подсанкционной компании NIS венгерской MOL

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Правительство Сербии поддержало переговоры между российскими владельцами NIS и венгерской MOL о продаже контрольного пакета акций. Целью сделки является вывод крупнейшего энергетического предприятия страны из-под действия американских санкций.

Сербия одобрила переговоры о продаже подсанкционной компании NIS венгерской MOL

Правительство Сербии официально поддержало переговоры между российскими владельцами нефтяной компании NIS и венгерской группой MOL о продаже контрольного пакета акций. Целью сделки является вывод крупнейшего энергетического предприятия страны из-под действия американских санкций, которые парализовали его работу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В настоящее время российский "Газпром" владеет 11,3% акций NIS, а его подразделение "Газпром нефть" – 44,9%. Доля сербского правительства составляет 29,9%. Из-за санкций OFAC, введенных в октябре, были прекращены поставки сырой нефти через хорватский трубопровод JANAF. Это привело к полной остановке нефтеперерабатывающего завода в Панчево – единственного объекта такого типа в Сербии.

Позиция властей и сроки сделки

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович подтвердила, что Белград будет способствовать смене владельца для возобновления производства. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) установило дедлайн для завершения переговоров до 24 марта, однако пока не предоставило лицензию на закупку и переработку нефти до момента изменения структуры собственности.

США заблокировали работу сербского НПЗ, принадлежащего России: Белград предупреждает о рисках для поставок топлива02.12.25, 17:28 • 4044 просмотра

Правительство Венгрии поддержало эти переговоры, и мы, как правительство... также окажем поддержку в поиске решения для отмены санкций

– цитирует Танюг слова Дубравки Джедович Ханданович.

Президент Сербии Александар Вучич также подтвердил факт прямых консультаций между MOL и российскими акционерами. Стороны пытаются найти юридический механизм, который позволит NIS возобновить импорт сырья и стабилизировать энергетический рынок балканского региона.

Москва согласилась продать свою долю в сербской компании NIS после американских санкций19.11.25, 17:35 • 2867 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Газпром
Reuters
Белград
Сербия
Соединённые Штаты
Венгрия