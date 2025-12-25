Сербия одобрила переговоры о продаже подсанкционной компании NIS венгерской MOL
Киев • УНН
Правительство Сербии поддержало переговоры между российскими владельцами NIS и венгерской MOL о продаже контрольного пакета акций. Целью сделки является вывод крупнейшего энергетического предприятия страны из-под действия американских санкций.
Правительство Сербии официально поддержало переговоры между российскими владельцами нефтяной компании NIS и венгерской группой MOL о продаже контрольного пакета акций. Целью сделки является вывод крупнейшего энергетического предприятия страны из-под действия американских санкций, которые парализовали его работу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В настоящее время российский "Газпром" владеет 11,3% акций NIS, а его подразделение "Газпром нефть" – 44,9%. Доля сербского правительства составляет 29,9%. Из-за санкций OFAC, введенных в октябре, были прекращены поставки сырой нефти через хорватский трубопровод JANAF. Это привело к полной остановке нефтеперерабатывающего завода в Панчево – единственного объекта такого типа в Сербии.
Позиция властей и сроки сделки
Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович подтвердила, что Белград будет способствовать смене владельца для возобновления производства. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) установило дедлайн для завершения переговоров до 24 марта, однако пока не предоставило лицензию на закупку и переработку нефти до момента изменения структуры собственности.
США заблокировали работу сербского НПЗ, принадлежащего России: Белград предупреждает о рисках для поставок топлива02.12.25, 17:28 • 4044 просмотра
Правительство Венгрии поддержало эти переговоры, и мы, как правительство... также окажем поддержку в поиске решения для отмены санкций
Президент Сербии Александар Вучич также подтвердил факт прямых консультаций между MOL и российскими акционерами. Стороны пытаются найти юридический механизм, который позволит NIS возобновить импорт сырья и стабилизировать энергетический рынок балканского региона.
Москва согласилась продать свою долю в сербской компании NIS после американских санкций19.11.25, 17:35 • 2867 просмотров