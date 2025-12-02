США заблокировали работу сербского НПЗ, принадлежащего России: Белград предупреждает о рисках для поставок топлива

$42.340.08
12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"
2 декабря, 05:42
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА
2 декабря, 07:07
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN
2 декабря, 07:31
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters
2 декабря, 09:30
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерыв
10:45
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex
14:41
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции
14:40
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост
11:57
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Марк Рютте
Сэм Альтман
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Донецкая область
Брюссель
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм
Хранитель

США заблокировали работу сербского НПЗ, принадлежащего России: Белград предупреждает о рисках для поставок топлива

Киев • УНН

 • 24 просмотра

США отказали Сербии в лицензии на эксплуатацию НПЗ NIS в Панчево, принадлежащего России, заблокировав поставки сырой нефти. Это ставит под угрозу стабильность топливного рынка страны и приводит к ежедневным потерям в 370 тысяч евро.

США заблокировали работу сербского НПЗ, принадлежащего России: Белград предупреждает о рисках для поставок топлива

Сербия заявила об остановке работы нефтеперерабатывающего завода NIS в Панчево после того, как США отказали Белграду в лицензии на его эксплуатацию. Решение Вашингтона поставило под угрозу стабильность топливного рынка страны. Об этом говорится в материале EuroNews, пишет УНН.

Подробности

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что американские власти не разрешили продолжить поставки сырой нефти на завод, пока российские владельцы NIS ищут покупателя на контрольный пакет акций. Это фактически заблокировало производство.

Индийские НПЗ возобновили закупку российской нефти со скидкой до $5 за баррель - Bloomberg01.12.25, 14:20 • 3224 просмотра

Мы ожидали получить лицензию от правительства США на продолжение поставок нефти на наш НПЗ в Панчево. Но положительного решения не было. Я не только разочарован, но и удивлен, потому что не понимаю, что они от этого выиграли 

– заявил Вучич.

Президент подчеркнул, что Москва не собирается продавать компанию, а сама ситуация носит политический характер. По его словам, американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) не демонстрирует готовности пересматривать свою позицию.

Цены на нефть стабильны на фоне поражений в РФ и напряженности между США и Венесуэлой02.12.25, 08:53 • 2500 просмотров

Министр энергетики Ханданович должна официально уведомить руководство NIS о необходимости остановить работу предприятия. По оценкам Вучича, завод ежедневно теряет около 370 тысяч евро из-за действующих ограничений.

Кроме того, глава государства предупредил, что Национальный банк Сербии и коммерческие банки могут оказаться под угрозой вторичных санкций США в случае проведения финансовых операций с NIS.

"Лукойл" распускает международный совет директоров из-за санкционного давления США – Bloomberg21.11.25, 16:36 • 3138 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Александр Вучич
Белград
Сербия
Соединённые Штаты