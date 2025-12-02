США заблокировали работу сербского НПЗ, принадлежащего России: Белград предупреждает о рисках для поставок топлива
Киев • УНН
США отказали Сербии в лицензии на эксплуатацию НПЗ NIS в Панчево, принадлежащего России, заблокировав поставки сырой нефти. Это ставит под угрозу стабильность топливного рынка страны и приводит к ежедневным потерям в 370 тысяч евро.
Сербия заявила об остановке работы нефтеперерабатывающего завода NIS в Панчево после того, как США отказали Белграду в лицензии на его эксплуатацию. Решение Вашингтона поставило под угрозу стабильность топливного рынка страны. Об этом говорится в материале EuroNews, пишет УНН.
Подробности
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что американские власти не разрешили продолжить поставки сырой нефти на завод, пока российские владельцы NIS ищут покупателя на контрольный пакет акций. Это фактически заблокировало производство.
Мы ожидали получить лицензию от правительства США на продолжение поставок нефти на наш НПЗ в Панчево. Но положительного решения не было. Я не только разочарован, но и удивлен, потому что не понимаю, что они от этого выиграли
Президент подчеркнул, что Москва не собирается продавать компанию, а сама ситуация носит политический характер. По его словам, американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) не демонстрирует готовности пересматривать свою позицию.
Министр энергетики Ханданович должна официально уведомить руководство NIS о необходимости остановить работу предприятия. По оценкам Вучича, завод ежедневно теряет около 370 тысяч евро из-за действующих ограничений.
Кроме того, глава государства предупредил, что Национальный банк Сербии и коммерческие банки могут оказаться под угрозой вторичных санкций США в случае проведения финансовых операций с NIS.
