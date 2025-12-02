США заблокировали работу сербского НПЗ, принадлежащего России: Белград предупреждает о рисках для поставок топлива

Сербия заявила об остановке работы нефтеперерабатывающего завода NIS в Панчево после того, как США отказали Белграду в лицензии на его эксплуатацию. Решение Вашингтона поставило под угрозу стабильность топливного рынка страны. Об этом говорится в материале EuroNews, пишет УНН.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что американские власти не разрешили продолжить поставки сырой нефти на завод, пока российские владельцы NIS ищут покупателя на контрольный пакет акций. Это фактически заблокировало производство.

Индийские НПЗ возобновили закупку российской нефти со скидкой до $5 за баррель - Bloomberg

Мы ожидали получить лицензию от правительства США на продолжение поставок нефти на наш НПЗ в Панчево. Но положительного решения не было. Я не только разочарован, но и удивлен, потому что не понимаю, что они от этого выиграли