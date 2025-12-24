Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрута

$42.100.05
Эксклюзив
13:26 • 1080 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 12162 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 11512 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 14650 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 31956 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 47963 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 64847 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 71635 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 42061 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 54359 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:46 • 12178 просмотра
11:46 • 12178 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15 • 64858 просмотра
23 декабря, 15:15 • 64858 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 39919 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 71643 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 54363 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрута

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Санта-Клаус и его олени отправились в кругосветное путешествие для доставки подарков, совершив уже остановки в Новой Зеландии и Австралии. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает его маршрут.

Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрута

Санта-Клаус и его олени начали путешествие вокруг земного шара с миссией доставки подарков и множеством остановок в течение 24 часов. О начале путешествия сообщили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет УНН.

Официально! Санта взлетел с Северного полюса!

- сообщили NORAD в 13 часов.

Санта уже успел "посетить" Новую Зеландию и Австралию. Следующая остановка сейчас - Япония.

Дополнение

Каждое Рождественское Праздник NORAD - Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - обеспечивает отслеживание саней Санты в реальном времени, когда они движутся по небу.

Эта традиция берет свое начало в 1955 году, когда ошибка в рекламе универмага заставила маленького ребенка позвонить в военный командный центр Колорадо с просьбой поговорить с Санта-Клаусом.

Полковник ВВС Гарри Шоуп, который ответил на звонок в тот вечер, подыграл и заверил ребенка, что он Санта. Когда поступало больше звонков, он назначил офицера для обработки запросов, положив начало праздничному обычаю, который Norad продолжил после своего создания в 1958 году.

Десятилетиями NORAD заменял свои обычные обязанности по мониторингу воздушного пространства, чтобы отвечать на вопросы детей о путешествии Санты и его удивительной операции по доставке подарков.

Ежегодно не менее 100 000 детей звонят в организацию, чтобы узнать о местонахождении Санта-Клауса. Миллионы других следят онлайн на девяти языках за тем, как Санта-Клаус проносится по земным меридианам.

Юлия Шрамко

ОбществоУНН Lite
Новый год
Новая Зеландия
Австралия
Япония