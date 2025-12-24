Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрута
Киев • УНН
Санта-Клаус и его олени отправились в кругосветное путешествие для доставки подарков, совершив уже остановки в Новой Зеландии и Австралии. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает его маршрут.
Санта-Клаус и его олени начали путешествие вокруг земного шара с миссией доставки подарков и множеством остановок в течение 24 часов. О начале путешествия сообщили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет УНН.
Официально! Санта взлетел с Северного полюса!
Санта уже успел "посетить" Новую Зеландию и Австралию. Следующая остановка сейчас - Япония.
Дополнение
Каждое Рождественское Праздник NORAD - Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - обеспечивает отслеживание саней Санты в реальном времени, когда они движутся по небу.
Эта традиция берет свое начало в 1955 году, когда ошибка в рекламе универмага заставила маленького ребенка позвонить в военный командный центр Колорадо с просьбой поговорить с Санта-Клаусом.
Полковник ВВС Гарри Шоуп, который ответил на звонок в тот вечер, подыграл и заверил ребенка, что он Санта. Когда поступало больше звонков, он назначил офицера для обработки запросов, положив начало праздничному обычаю, который Norad продолжил после своего создания в 1958 году.
Десятилетиями NORAD заменял свои обычные обязанности по мониторингу воздушного пространства, чтобы отвечать на вопросы детей о путешествии Санты и его удивительной операции по доставке подарков.
Ежегодно не менее 100 000 детей звонят в организацию, чтобы узнать о местонахождении Санта-Клауса. Миллионы других следят онлайн на девяти языках за тем, как Санта-Клаус проносится по земным меридианам.