Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год

Астролог Ксения Базиленко прогнозирует большой энергетический переход из-за новолуния в Рыбах и завершения ретроградного Меркурия. Ожидайте важных изменений.

Неделя великого перехода: завершение старого цикла и рождение нового астрологического года. О том, что приготовили для нас звезды в период с 16 по 22 марта специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

По словам астролога, эта неделя станет одним из важнейших периодов года.

Мы находимся на грани завершения старого астрологического цикла и начала нового. Именно в эти дни формируются события и энергии, которые могут влиять на дальнейшее развитие многих процессов, - пояснила Ксения Базиленко.

На этой неделе произойдет сразу несколько мощных астрологических событий:

  • завершение старого астрологического года;
    • Новолуние в знаке Рыб;
      • весеннее равноденствие;
        • начало нового астрологического года;
          • завершение ретроградного движения Меркурия.

            Все эти события формируют очень сильный энергетический переход.

            Начало недели принесет напряжение

            Первые дни недели могут быть достаточно сложными. В это время, как пояснила астролог, формируется напряженная конфигурация планет - сочетание Марса, ретроградного Меркурия и кармического узла Раху.

            Такие аспекты часто проявляются через громкие политические заявления, резкие решения и события, которые могут иметь долгосрочные последствия. В мировой политике это может проявляться через жесткие переговоры, ультиматумы или важные стратегические решения

            - говорит Базиленко.

            Еще один важный фактор этого периода - стационарный Меркурий. Именно в эти дни Меркурий переходит из ретроградного движения в прямое. В момент такого перехода, говорит астролог, планета как бы останавливается, и на несколько дней ее энергия условно "замирает".

            Возможны задержки информации, недоразумения, путаница в новостях или сложности в переговорах. Иногда такие периоды могут даже проявляться через технические трудности - перебои в связи, работе интернета или проблемы с передвижением. Именно поэтому в этот период важно не спешить с выводами. Часть информации может быть неполной или измениться уже после того, как Меркурий после 20 марта окончательно перейдет в прямое движение

            - пояснила Ксения Базиленко.

            Середина недели: финансовые вопросы 

            В середине недели Венера формирует напряженный аспект к Юпитеру. Такая конфигурация часто связана с экономическими вопросами, считает астролог.

            Возможны новости о финансовых трудностях, напряжении в сфере экономики или сложные решения относительно ресурсов и финансов. На личном уровне в это время лучше избегать поспешных финансовых решений

            - объясняет Базиленко.

            Новолуние - завершение старого цикла

            19 марта в 03:23 по киевскому времени произойдет Новолуние в знаке Рыб.

            Это особое новолуние, ведь оно происходит в последнем знаке зодиакального круга. Такой момент символизирует завершение старого цикла, очищение и подведение итогов прожитого года

            - считает астролог.

            Энергия знака Рыб связана с внутренним переосмыслением, духовными выводами и завершением старых историй.

            Весеннее равноденствие и начало нового года

            20 марта произойдет весеннее равноденствие - один из важнейших моментов года.

            Именно в этот момент Солнце входит в нулевой градус Овна, и начинается новый астрологический год

            - отмечает астролог.

            В древних традициях этот день считался великим праздником - символом возрождения жизни, победы света и начала нового этапа.

            В этом году энергетика этого момента особенно сильна, ведь почти одновременно происходит Новолуние и начало нового астрологического цикла.

            Именно поэтому 19, 20 и 21 марта можно считать днями великой силы.

            В это время, астролог советует загадывать желания, формировать новые цели, начинать важные дела и планировать будущее.

            Особенно сильным днем для новых начинаний будет именно 20 марта - день начала нового астрологического года.

            Гороскоп на неделю 16–22 марта

            Овен

            Начало недели может быть немного эмоциональным и требовать больше тишины и внутренней работы. Это время завершения старых историй и подведения итогов. Но после 20 марта, когда Солнце войдет в ваш знак, энергия начнет быстро восстанавливаться. Появится желание действовать и начинать новые дела.

            Совет: не спешите в начале недели - ваша сила придет немного позже.

            Телец

            Эта неделя может принести много размышлений о будущем, планах и людях рядом. Возможны важные разговоры с друзьями или коллегами. Конец недели подходит для внутренней перезагрузки и спокойного планирования.

            Совет: не пытайтесь решить все сразу, ведь важные ответы придут постепенно.

            Близнецы

            В начале недели возможны новости или события, связанные с работой или профессиональной сферой. Могут появиться новые идеи или предложения. После 20 марта активизируется тема новых знакомств и совместных проектов.

            Совет: внимательно слушайте информацию - в ней могут быть важные подсказки.

            Рак

            Эта неделя может заставить вас посмотреть на жизнь немного шире. Возможны размышления о будущем, обучении или путешествиях. В конце недели внимание может переключиться на профессиональные вопросы.

            Совет: не бойтесь новых идей, ведь именно они могут привести к изменениям.

            Лев

            В начале недели могут подниматься глубокие эмоциональные темы или вопросы, связанные с финансами и общими ресурсами. Но ближе к концу недели появится больше оптимизма и желания двигаться вперед.

            Совет: не держите в себе переживания - честный разговор может многое изменить.

            Дева

            Неделя может принести важные события в сфере партнерства и отношений. Возможны серьезные разговоры или переосмысление отношений. После 20 марта внимание может переключиться на финансовые или практические вопросы.

            Совет: слушайте не только слова, но и интуицию.

            Весы

            В начале недели могут появиться дела, связанные с работой, здоровьем или повседневными обязанностями. После 20 марта активизируется тема партнерства - люди рядом могут играть важную роль.

            Совет: не перегружайте себя - баланс сейчас особенно важен.

            Скорпион

            Неделя может принести творческие идеи, новые эмоции или важные события в сфере личной жизни. Но не спешите с решениями - некоторые ситуации требуют времени. После 20 марта появится больше рабочих дел.

            Совет: позвольте себе немного радости и творчества.

            Стрелец

            В начале недели важно обратить внимание на семейные дела или домашние вопросы. Возможны важные разговоры с близкими. Конец недели может принести больше легкости, романтики и творческой энергии.

            Совет: поддержка семьи сейчас очень важна.

            Козерог

            Эта неделя может быть насыщена общением, новостями или короткими поездками. Возможны важные сообщения или информация. После 20 марта больше внимания может потребовать тема дома и семьи.

            Совет: проверяйте информацию - не все может быть таким, как кажется.

            Водолей

            Неделя может поднять вопросы финансов и ресурсов. Возможно, придется принимать практические решения или планировать расходы. После 20 марта появится больше общения и новых контактов.

            Совет: не принимайте поспешных финансовых решений.

            Рыбы

            Для вас эта неделя особенная, ведь Солнце еще находится в вашем знаке. Это время подведения итогов и завершения личного цикла. После 20 марта энергия начнет меняться и внимание переключится на материальные вопросы.

            Совет: используйте этот период для внутреннего очищения и формирования новых намерений.

