Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год

Неделя великого перехода: завершение старого цикла и рождение нового астрологического года. О том, что приготовили для нас звезды в период с 16 по 22 марта специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

По словам астролога, эта неделя станет одним из важнейших периодов года.

Мы находимся на грани завершения старого астрологического цикла и начала нового. Именно в эти дни формируются события и энергии, которые могут влиять на дальнейшее развитие многих процессов, - пояснила Ксения Базиленко.

На этой неделе произойдет сразу несколько мощных астрологических событий:

завершение старого астрологического года;

Новолуние в знаке Рыб;

весеннее равноденствие;

начало нового астрологического года;

завершение ретроградного движения Меркурия.

Все эти события формируют очень сильный энергетический переход.

Начало недели принесет напряжение

Первые дни недели могут быть достаточно сложными. В это время, как пояснила астролог, формируется напряженная конфигурация планет - сочетание Марса, ретроградного Меркурия и кармического узла Раху.

Такие аспекты часто проявляются через громкие политические заявления, резкие решения и события, которые могут иметь долгосрочные последствия. В мировой политике это может проявляться через жесткие переговоры, ультиматумы или важные стратегические решения - говорит Базиленко.

Еще один важный фактор этого периода - стационарный Меркурий. Именно в эти дни Меркурий переходит из ретроградного движения в прямое. В момент такого перехода, говорит астролог, планета как бы останавливается, и на несколько дней ее энергия условно "замирает".

Возможны задержки информации, недоразумения, путаница в новостях или сложности в переговорах. Иногда такие периоды могут даже проявляться через технические трудности - перебои в связи, работе интернета или проблемы с передвижением. Именно поэтому в этот период важно не спешить с выводами. Часть информации может быть неполной или измениться уже после того, как Меркурий после 20 марта окончательно перейдет в прямое движение - пояснила Ксения Базиленко.

Середина недели: финансовые вопросы

В середине недели Венера формирует напряженный аспект к Юпитеру. Такая конфигурация часто связана с экономическими вопросами, считает астролог.

Возможны новости о финансовых трудностях, напряжении в сфере экономики или сложные решения относительно ресурсов и финансов. На личном уровне в это время лучше избегать поспешных финансовых решений - объясняет Базиленко.

Новолуние - завершение старого цикла

19 марта в 03:23 по киевскому времени произойдет Новолуние в знаке Рыб.

Это особое новолуние, ведь оно происходит в последнем знаке зодиакального круга. Такой момент символизирует завершение старого цикла, очищение и подведение итогов прожитого года - считает астролог.

Энергия знака Рыб связана с внутренним переосмыслением, духовными выводами и завершением старых историй.

Весеннее равноденствие и начало нового года

20 марта произойдет весеннее равноденствие - один из важнейших моментов года.

Именно в этот момент Солнце входит в нулевой градус Овна, и начинается новый астрологический год - отмечает астролог.

В древних традициях этот день считался великим праздником - символом возрождения жизни, победы света и начала нового этапа.

В этом году энергетика этого момента особенно сильна, ведь почти одновременно происходит Новолуние и начало нового астрологического цикла.

Именно поэтому 19, 20 и 21 марта можно считать днями великой силы.

В это время, астролог советует загадывать желания, формировать новые цели, начинать важные дела и планировать будущее.

Особенно сильным днем для новых начинаний будет именно 20 марта - день начала нового астрологического года.

Гороскоп на неделю 16–22 марта

Овен

Начало недели может быть немного эмоциональным и требовать больше тишины и внутренней работы. Это время завершения старых историй и подведения итогов. Но после 20 марта, когда Солнце войдет в ваш знак, энергия начнет быстро восстанавливаться. Появится желание действовать и начинать новые дела.

Совет: не спешите в начале недели - ваша сила придет немного позже.

Телец

Эта неделя может принести много размышлений о будущем, планах и людях рядом. Возможны важные разговоры с друзьями или коллегами. Конец недели подходит для внутренней перезагрузки и спокойного планирования.

Совет: не пытайтесь решить все сразу, ведь важные ответы придут постепенно.

Близнецы

В начале недели возможны новости или события, связанные с работой или профессиональной сферой. Могут появиться новые идеи или предложения. После 20 марта активизируется тема новых знакомств и совместных проектов.

Совет: внимательно слушайте информацию - в ней могут быть важные подсказки.

Рак

Эта неделя может заставить вас посмотреть на жизнь немного шире. Возможны размышления о будущем, обучении или путешествиях. В конце недели внимание может переключиться на профессиональные вопросы.

Совет: не бойтесь новых идей, ведь именно они могут привести к изменениям.

Лев

В начале недели могут подниматься глубокие эмоциональные темы или вопросы, связанные с финансами и общими ресурсами. Но ближе к концу недели появится больше оптимизма и желания двигаться вперед.

Совет: не держите в себе переживания - честный разговор может многое изменить.

Дева

Неделя может принести важные события в сфере партнерства и отношений. Возможны серьезные разговоры или переосмысление отношений. После 20 марта внимание может переключиться на финансовые или практические вопросы.

Совет: слушайте не только слова, но и интуицию.

Весы

В начале недели могут появиться дела, связанные с работой, здоровьем или повседневными обязанностями. После 20 марта активизируется тема партнерства - люди рядом могут играть важную роль.

Совет: не перегружайте себя - баланс сейчас особенно важен.

Скорпион

Неделя может принести творческие идеи, новые эмоции или важные события в сфере личной жизни. Но не спешите с решениями - некоторые ситуации требуют времени. После 20 марта появится больше рабочих дел.

Совет: позвольте себе немного радости и творчества.

Стрелец

В начале недели важно обратить внимание на семейные дела или домашние вопросы. Возможны важные разговоры с близкими. Конец недели может принести больше легкости, романтики и творческой энергии.

Совет: поддержка семьи сейчас очень важна.

Козерог

Эта неделя может быть насыщена общением, новостями или короткими поездками. Возможны важные сообщения или информация. После 20 марта больше внимания может потребовать тема дома и семьи.

Совет: проверяйте информацию - не все может быть таким, как кажется.

Водолей

Неделя может поднять вопросы финансов и ресурсов. Возможно, придется принимать практические решения или планировать расходы. После 20 марта появится больше общения и новых контактов.

Совет: не принимайте поспешных финансовых решений.

Рыбы

Для вас эта неделя особенная, ведь Солнце еще находится в вашем знаке. Это время подведения итогов и завершения личного цикла. После 20 марта энергия начнет меняться и внимание переключится на материальные вопросы.

Совет: используйте этот период для внутреннего очищения и формирования новых намерений.

