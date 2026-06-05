5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычки

5 июня в мире отмечают Всемирный день окружающей среды. Для Украины эта дата имеет особое значение, ведь война усилила нагрузку на природу, а вопросы отходов, загрязнения почв, пожаров, минирования и восстановления общин стали частью ежедневной повестки дня.

О том, что экологическая ответственность сегодня — это как о решениях на уровне государства, так и о бытовых привычках — сортировке, компостировании, ремонте вещей, отказе от лишнего пластика и сознательных покупках — УНН поговорил с исполнительным директором Kharkiv Zero Waste, членом правления ГС "Украинский альянс ноль отходов" Анной Прокаевой.

Эколог и активистка в беседе с журналистами отметила, что Украина уже сделала первый системный шаг в реформе обращения с отходами, однако впереди еще много практической работы.

"То, что у нас кардинально пришло, — это новый закон об управлении отходами, где уже есть иерархия в сфере отходов. Но у нас очень много механизмов еще не прописано, то есть как это делать", — сказала Прокаева.

По ее словам, одним из ключевых этапов должна стать расширенная ответственность производителя, когда бизнес отвечает не только за изготовление товара, но и за упаковку после ее использования.

Как украинцы меняют свои экопривычки

Прокаева отмечает, что украинцы постепенно начинают воспринимать отходы не как мусор, а как ресурс. В общинах устанавливают сетки для пластика, открывают пункты приема вторсырья, запускают компостирование, проводят обучение для жителей. Изменения не везде одинаковы, но движение уже заметно.

"Лед (тронулся, – ред.). Украинцы начинают осознавать, что это (отходы, – ред.) — не про мусор, а про полезный ресурс, который наши украинские переработчики используют", — пояснила она.

Пластик, бумага, металл и стекло после сортировки могут становиться вторичным сырьем. Из них изготавливают хозяйственные товары, строительные элементы, баки, плитку, люки, ведра. Когда люди видят, куда попадает собранное сырье, сортировка перестает быть абстрактной "экосознательностью" и превращается в ежедневную бытовую привычку, результат которой можно увидеть воочию.

Сортировка мусора и уменьшение использования пластика: какова ситуация в Украине

Сейчас самой распространенной экопривычкой в Украине остается сортировка. Для многих людей это первый шаг к ответственному потреблению. Но сортировка работает только тогда, когда есть инфраструктура: контейнеры, пункты приема, понятные правила и регулярный вывоз.

Прокаева рассказала, что Kharkiv Zero Waste после короткого перерыва в первый год полномасштабной войны возобновил работу. В пункте организации можно сдать около 40 различных фракций вторсырья, в частности мелкие элементы, которые обычно попадают в общий контейнер.

"У нас можно сдать около 40 различных фракций. Мы находим такие уникальные опции, где действительно могут их переработать, например, те же зажимы для пакетов с хлебом", — отметила она.

Отдельная проблема — одноразовый пластик. Часть упаковки плохо перерабатывается или требует специальных предприятий. Поэтому важно как сортировать, так и предотвращать появление отходов: брать многоразовую сумку, бутылку для воды, чашку для кофе, покупать продукты без лишней упаковки.

Какие экологические привычки становятся популярными в Украине

Среди привычек, которые уже приобрели украинцы, — многоразовые сумки, покупка продуктов и бытовой химии в свою тару, ремонт вещей, компостирование органики, повторное использование одежды, отказ от лишних покупок. Однако привычка закрепляется не только благодаря личной мотивации.

"Привычка закрепляется не только от человека, а от имеющейся инфраструктуры и от поддержки других этого процесса, буквально на уровне сервиса", — сказала Прокаева.

Война также изменила экологическое поведение части украинцев. Люди, которые выезжали за границу, часто возвращаются с уже сформированной культурой сортировки, так как во многих странах раздельный сбор является повседневной нормой.

"Очень много людей, которые до войны вообще даже не думали об этом, вернулись уже с приобретенными навыками, с новой культурой", — отметила собеседница УНН.

Экоинициативы и просветительские кампании в Украине

Экоинициативы все чаще работают как в крупных городах, так и в небольших общинах. Речь идет о пунктах сбора вторсырья, тренингах для жителей, компостировании, локальных акциях по уборке, консультациях для органов местного самоуправления и кампаниях об ответственном потреблении.

Анна Прокаева привела пример Дергачевской общины под Харьковом, где люди присоединились к централизованному компостированию, несмотря на постоянную опасность из-за российских обстрелов.

"Мы даже в Дергачах, небольшом городке в 12 километрах от Харькова, видим: люди с удовольствием восприняли компостирование. Все контейнеры розданы, при том, что люди через день или каждый день находятся под шахедами и КАБами", — рассказала она.

Как молодежь приобщается к экологическим проектам

Молодежь часто быстрее перенимает новые экологические практики, потому что видит их не как ограничение, а как норму современной жизни. Соцсети, блогеры, локальные инициативы, учебные мероприятия и волонтерские проекты помогают распространять простые правила: сортировать, не покупать лишнее, ремонтировать, выбирать многоразовое.

Для многих украинцев во время войны экопривычки становятся значимыми еще и психологически. Ведь они дают ощущение контроля в собственной жизни и возможность сделать что-то полезное для своего двора, общины или города.

"Они (люди, – ред.) не могут остановить войну, загрязнение окружающей среды, минирование, взрывы, сжигание полей, пожары. Но они могут делать то, что могут", — рассказала Анна Прокаева.

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Всеукраинские акции и образовательные инициативы ко Дню окружающей среды в Украине

Ко Всемирному дню окружающей среды в Украине проводят образовательные события, информационные кампании, толоки, лекции, тренинги, акции по сбору вторсырья и мероприятия для детей и молодежи. Их цель — убрать территорию и объяснить, как человек может собственноручно изменить ежедневное поведение через экопривычки.

Экологические организации советуют начинать с простых действий: поставить дома отдельную емкость для пластика или бумаги, узнать адрес ближайшего пункта приема, купить многоразовую сумку, отказаться от лишних пакетов, не брать одноразовую посуду, компостировать органику там, где это возможно.

Почему экопривычки важны для будущего

Сила большинства экопривычек — в массовости. Если много людей сортируют, ремонтируют, покупают меньше одноразового пластика и требуют инфраструктуры, общины и бизнес вынуждены меняться.

Эколог и активистка Анна Прокаева подчеркивает, что украинцы уже готовы к более широкой инфраструктуре, но пока она доступна не везде. В прифронтовых регионах ситуация сложнее из-за рисков безопасности и разрушения логистики.

Как маленькие ежедневные изменения влияют на окружающую среду

Даже самые простые экопривычки уменьшают количество отходов, которые попадают на полигоны или сжигаются. Сортировка дает переработчикам сырье. Отказ от лишней упаковки уменьшает нагрузку на систему обращения с отходами. Компостирование сокращает количество органики в общем мусоре. Ремонт продлевает жизнь вещей и уменьшает потребность в новом производстве.

Что может сделать каждый для защиты природы

Начать можно с базовых шагов: отказаться от лишних пакетов, носить с собой многоразовую сумку, сортировать хотя бы одну фракцию, не покупать лишнее, ремонтировать вещи, выбирать товары без избыточной упаковки, компостировать органические отходы, если есть такая возможность.

Важно также поддерживать локальные инициативы: пользоваться пунктами приема вторсырья, распространять информацию о них, приобщаться к общественным проектам, обращаться к местным властям по поводу контейнеров и системы раздельного сбора.

Специалист в области экологии Анна Прокаева подчеркнула, что даже во время войны экологическая тема остается актуальной, потому что общины должны восстанавливаться лучше, а не возвращаться к старым проблемам.

"Многие говорят, что не время во время войны. А мне кажется, что как раз во время войны это то, что посильно сделать общину лучше", — акцентировала она.

Как изменятся экопривычки и качество жизни украинцев после вступления страны в ЕС

После вступления Украины в ЕС экопривычки украинцев во многих случаях будет определять Раздел 27 переговоров с ЕС — "Окружающая среда, климат и гражданская защита". Он охватывает более 200 актов права ЕС: управление отходами, качество воздуха и воды, промышленное загрязнение, химическую безопасность, охрану природы и климатическую политику.

Самые заметные изменения коснутся отходов. В ЕС действует принцип иерархии обращения с ними: сначала предотвращение образования мусора, затем — повторное использование, переработка, восстановление и только в последнюю очередь — захоронение.

Для украинцев это будет означать постепенный переход от привычки "выбросить все в один пакет" к регулярной сортировке, отдельному сбору опасных отходов, батареек, текстиля, органики и упаковки.

Также шире будет работать принцип ответственности производителя: бизнес должен участвовать в финансировании сбора и переработки своей продукции после использования.

Изменится и отношение к пластику и упаковке. ЕС ужесточает требования к упаковке, ограничивает часть одноразовых пластиковых изделий, стимулирует использование вторичного сырья и ставит цель сделать упаковку пригодной к переработке. На практике это будет означать больше многоразовых сумок, собственных контейнеров для еды, бутылок для воды, меньше лишних пакетов и постепенное исчезновение части одноразовой пластиковой упаковки.

Изменится к лучшему и качество жизни благодаря более чистому воздуху, воде, более безопасному обращению с отходами и лучшему контролю за промышленным загрязнением.

Европейская политика "нулевого загрязнения" направлена на то, чтобы к 2050 году загрязнение воздуха, воды и почв не вредило здоровью людей и экосистемам. Таким образом украинцы получат больше открытых данных о состоянии окружающей среды. А предприятия и органы местного самоуправления – более четкие правила и усиленную роль в контроле за мусором, водой и качеством воздуха.

Отдельным направлением станет модернизация коммунальных услуг, так как без контейнеров, маршрутов сбора и переработки невозможно обеспечить сортировку мусора и его дальнейшую переработку.

Напомним

Российская агрессия нанесла сокрушительный удар по экосистемам Украины, уничтожая леса, степи и заповедники. Восстановление разрушенных территорий потребует значительных усилий и времени, а некоторые участки могут стать "красными зонами".