Отдых летом - какие направления будут самыми доступными в августе 2026 года

Август - один из самых дорогих месяцев для отпуска. На морских курортах продолжается "высокий" сезон, в Карпатах растет спрос на жилье с бассейнами и SPA, а места в удобных поездах и автобусах часто разбирают заранее. В то же время даже в этот период можно найти доступный вариант, если отказаться от самых популярных дат, выбирать небольшие курорты, сравнивать полную стоимость поездки и не ориентироваться только на привлекательную стартовую цену в рекламе.

Как это сделать, УНН спросил у экспертки в сфере туризма Юлии Веселовской.

Детали

По ее словам, после пандемии и начала полномасштабной войны украинцы чаще ищут возможности для отдыха внутри страны, а владельцы туристических объектов активнее вкладывают средства в инфраструктуру.

Украинский туризм сейчас в безопасных регионах и областях получил, скажем так, второе дыхание. В связи с этим много средств вкладывается в инфраструктуру — отмечает Веселовская.

По словам экспертки, в августе украинцы чаще всего выбирают Карпаты, Закарпатье, Шацкие озера, Бакоту и локации возле водоемов в пределах своих или соседних областей. В то же время в этом году заметно вырос спрос на кемпинги, пешие маршруты и отдых в природных зонах.

Кроме того, по состоянию на начало августа 2026 года наиболее доступными для наших соотечественников остаются автобусные туры в Болгарию и отдельные предложения в Албанию, Грецию и Черногорию. Турция также может быть выгодной благодаря системе "все включено", однако к стоимости пакета придется добавить дорогу до аэропорта в Кишиневе, Варшаве, Жешуве, Сучаве или другом городе за пределами Украины. Ведь воздушное пространство над Украиной до сих пор закрыто из-за активных боевых действий. Поэтому украинцы пользуются автобусными турами или вылетают из соседних стран.

Отдых летом в Украине: доступные варианты для путешествий

Для путешественников с ограниченным бюджетом наиболее рациональным форматом отдыха в августе станет поездка по Украине на два-четыре дня. Такое путешествие не требует длительного проживания, дорогой страховки или дополнительных расходов на пересечение границы.

По словам Юлии Веселовской, из-за жары особым спросом пользуются места, где есть доступ к воде. Люди ищут отдых у рек, озер и карьеров даже в рамках коротких поездок на выходные. Среди наиболее востребованных локаций - Свитязь и Шацкие озера, где работают отели, базы отдыха и частные домики разной стоимости.

Популярность набирает и Бакота на Днестре, а также менее разрекламированные места у воды, о которых знают местные жители.

Кроме того, своей туристической привлекательности для путешественников не утратили Львов, Черновцы, Каменец-Подольский, Луцк, Тернополь, Ужгород, Мукачево, Винница, Черкасская область, Подолье, Буковина.

Еще одной тенденцией сезона стал кемпинг. По наблюдениям экспертки, больше людей готовы ехать на отдых с палатками, выбирать природные парки, зеленые зоны, берега рек и экотропы. Туристов не всегда останавливают даже плохие дороги, поскольку главной потребностью для многих стало желание отдохнуть от городского шума, тревог и постоянного стресса.

В этом году вырос спрос именно на кемпинг, отдых с палатками, походы в горы и экотропы. Люди хотят более тихого, сельского отдыха, возможности побыть ближе к природе - рассказывает Веселовская.

Но больше всего сэкономить позволяет самостоятельное планирование. Билеты на поезд или автобус стоит покупать сразу после открытия продаж, а жилье искать не только в центре города, но и в соседних районах или пригородах. Апартаменты с кухней могут быть выгоднее отеля, особенно для семьи или компании, поскольку часть питания можно организовать самостоятельно.

Доступным вариантом остаются усадьбы зеленого туризма, небольшие пансионаты, хостелы и комнаты в частном секторе. В то же время низкая цена номера не всегда означает дешевую поездку. В бюджет нужно добавить питание, местный транспорт, экскурсии, входные билеты, парковку и возможные доплаты за раннее заселение. Именно эти расходы нередко увеличивают первоначальную сумму на треть.

Еще один способ сохранить семейный бюджет - заменить полноценный недельный отпуск несколькими поездками на выходные. Например, один уикенд можно провести во Львове или Черновцах, а другой - у озера, в загородном комплексе или на экскурсионном маршруте. Такой формат позволяет распределить расходы и не привязываться к одному дорогому курорту.

Для бюджетного путешествия также подходят города, которые обычно не входят в перечень самых популярных туристических центров. В Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Полтаве или Черкассах проживание часто стоит дешевле, чем во Львове, Одессе или Ужгороде. В то же время там доступны музеи, парки, исторические достопримечательности и загородные природные локации.

Отдельным направлением остается оздоровительный отдых. Моршин, Трускавец, Сходница, Сатанов, Хмельник и курорты Закарпатья предлагают как санаторные программы, так и обычное проживание без лечения. Самыми дешевыми обычно являются частные усадьбы и квартиры, тогда как путевки с питанием, процедурами и медицинским сопровождением стоят дороже.

Планируя поездку, Юлия Веселовская советует также в первую очередь проверять транспортную доступность. Из-за дефицита билетов на популярных железнодорожных направлениях туристы могут столкнуться с трудностями еще до начала отдыха.

Когда люди выбирают отдых, я рекомендую в первую очередь смотреть на логистику: как вы будете добираться до того или иного места. С билетами сейчас есть проблема, поэтому иногда стоит рассмотреть отдых в своей или соседней области - отмечает эксперт.

Также не стоит пренебрегать ситуацией с безопасностью. Перед бронированием нужно проверить, есть ли поблизости укрытие, как далеко расположена больница, работает ли мобильная связь и не действуют ли в общине дополнительные ограничения. В условиях войны эти вопросы должны быть одними из главных критериев выбора места проживания.

Отдых в горах летом: почему Карпаты остаются популярными

Карпаты в августе остаются одним из самых востребованных направлений. Украинцы выбирают Яремче, Ворохту, Верховину, Микуличин, Татаров, Косов, Славское, Пилипец, Сходницу, Поляну, Берегово, Рахов и курорты вблизи Буковеля.

Престиж региона заключается в большом выборе жилья, удобном железнодорожном сообщении, живописных природных локациях и возможности сочетать активный отдых с оздоровлением. Для многих туристов Карпаты также являются альтернативой морю, особенно с учетом ограничений безопасности на украинском побережье.

Самым популярным направлением традиционно остаются Карпаты. Туристы едут не только в Буковель, но и выбирают Славское, Воловец и другие небольшие населенные пункты, куда можно добраться по железной дороге или на автомобиле. Там доступно жилье разных ценовых категорий, пешие маршруты, сыроварни, озера и другие природные локации - подтверждает УНИАН эксперт в сфере туризма Юлия Веселовская.

Летом в Карпатах доступны пешие маршруты, восхождения на вершины, прогулки по полонинам, рафтинг, велотуры, конные прогулки, экскурсии к водопадам и озерам. Для семей с детьми работают бассейны, веревочные парки, контактные зоопарки, подъемники и развлекательные комплексы.

Однако каждая дополнительная активность увеличивает общий бюджет. Дешевое жилье рядом с дорогими развлечениями не всегда обеспечивает действительно доступный отдых. Например, отдельно придется оплачивать подъемники, экскурсии, аренду снаряжения, трансферы к началу маршрутов, посещение чанов, бассейнов или СПА.

Стоимость отдыха зависит от региона, уровня комфорта, способа размещения и питания. Место для двухместной палатки в кемпинге может стоить примерно 200–250 гривен в сутки, иногда — до 500 гривен - приводит конкретные суммы Веселовская.

Бюджетное жилье в Карпатах может начинаться примерно от 600–800 гривен в сутки. Аренда современного дома или комфортного номера в популярной локации может стоить от 2,5 до 4 тысяч гривен в сутки.

Менее 10–12 тысяч гривен - это уже очень минимальный бюджет на семейный отдых. Цены выросли, в частности, из-за подорожания топлива. Но если бронировать заранее и не выбирать самые дорогие курорты, можно найти интересные предложения - говорит эксперт.

По её оценке, в Карпатах можно найти варианты примерно за 1000–1200 гривен с человека в сутки с проживанием и трёхразовым домашним питанием. Отдых семьи в таком случае может обойтись ориентировочно в 12–15 тысяч гривен, однако окончательная сумма будет зависеть от количества дней, состава семьи и конкретной локации.

Для компании из четырёх–шести человек аренда целого дома часто окажется выгоднее, чем несколько отдельных номеров. Однако парам и самостоятельным туристам коттедж может обойтись дороже, поскольку владельцы нередко устанавливают минимальную стоимость за весь объект. Поэтому перед бронированием нужно уточнить, указана ли цена за человека, комнату или дом.

Чтобы уменьшить расходы, стоит выбирать населённые пункты в нескольких километрах от самых известных курортов. Жильё в Ворохте, Микуличине, Татарове, Ясине или сёлах вблизи Славского может быть дешевле, чем непосредственно возле туристических центров.

В то же время нужно заранее рассчитать стоимость такси или трансферов. Если туристы планируют ежедневно ездить в Буковель, Яремче или другой развлекательный центр, экономию на жилье можно быстро потерять из-за транспортных расходов.

Дороже всего обычно обходится отдых в выходные, праздничные дни и период вокруг Дня независимости. Тем, кто может менять даты, целесообразнее планировать заезд с воскресенья по четверг или на последнюю неделю августа. В конце месяца спрос постепенно снижается, а владельцы жилья чаще предлагают скидки.

Для активного отдыха не обязательно выбирать Буковель. Верховина, Ворохта, Косов, Ясиня, Пилипец и Славское предлагают немало маршрутов и природных достопримечательностей, однако цены на проживание там могут быть ниже. Дешевле также обходится отдых без бассейна, СПА, организованных экскурсий и ежедневного питания в ресторанах.

Планируя поход в горы, нужно учитывать погоду, сложность маршрута и собственную физическую подготовку. Даже в августе температура на высоте может резко снижаться, а сильные дожди делают тропы опасными. Перед выходом стоит сообщить близким маршрут, зарядить телефон, загрузить офлайн-карту и проверить предупреждения спасателей.

Юлия Веселовская советует читателям УНН, которые планируют отдыхать в августе, не обходить вниманием также Закарпатье. Из-за ограниченных возможностей морского отдыха многие семьи с детьми выбирают термальные воды. Кроме того, в этом году в регионе открылись новые термальные комплексы, что дополнительно усилило интерес туристов.

Такой формат часто обходится дешевле, особенно если ехать собственной машиной компанией или арендовать дом с кухней.

В то же время перед купанием нужно проверять официальные сообщения местных властей относительно разрешённых мест и качества воды. Необорудованный пляж может не иметь спасательного поста, укрытия, проверенного дна или безопасного подъезда.

Отдых летом на море: какие варианты выбирают украинцы

Морской отдых в Украине в 2026 году остаётся ограниченным из-за военных рисков. В Одесской области разрешено находиться только на официально открытых и проверенных пляжных участках.

Однако официальный статус пляжа не означает отсутствия опасности. Отдыхающим необходимо следить за воздушными тревогами, выполнять требования спасателей и не выходить на закрытые участки побережья. Также стоит проверять актуальный перечень разрешённых зон непосредственно перед поездкой, поскольку решения могут меняться в зависимости от ситуации с безопасностью.

Более дешёвое жильё обычно можно найти не в центральной части Одессы, а в частном секторе, апартаментах или населённых пунктах области. Однако экономия имеет смысл только тогда, когда до пляжа можно добраться общественным транспортом. Ежедневные поездки на такси, аренда шезлонгов, питание у моря и платные развлечения быстро увеличивают бюджет.

Для зарубежного морского отдыха наиболее распространённым бюджетным форматом остаются автобусные туры. Они позволяют избежать отдельной покупки авиабилетов и трансфера до иностранного аэропорта. Среди доступных автобусных направлений туристические операторы предлагают Болгарию, Грецию, Албанию, Черногорию, Хорватию и Италию.

Однако дорога может занять более суток, а время прохождения границы предсказать сложно. Перед оплатой следует уточнить количество ночей именно в отеле, наличие ночных переездов, ограничения по багажу и перечень доплат.

Иногда в объявлении указывают общую продолжительность тура, учитывая дни, проведённые в автобусе. Поэтому десятидневное путешествие фактически может предусматривать лишь шесть-семь ночей на курорте. Также в первоначальную цену могут не входить туристический сбор, страховка, факультативные экскурсии, питание в дороге или выбор конкретного места в автобусе.

Отдых летом за границей: бюджетные страны для отпуска

Что касается зарубежных поездок, то найти действительно бюджетный вариант в августе сложно. В этот период в Европе продолжается пик сезона отпусков, поэтому цены на проживание и туристические услуги являются одними из самых высоких в году. Большинство выгодных предложений туристы бронируют ещё зимой или в начале весны.

Среди относительно доступных направлений Юлия Веселовская называет Турцию, Египет, Болгарию и балканские страны. До Болгарии и части балканских курортов можно добраться автобусом, однако даже там в августе придётся учитывать высокий спрос, переполненные пляжи и ограниченный выбор жилья.

В августе отдыхает вся Европа. Найти что-то можно, но это будет сложно, особенно если речь идёт о семье или нескольких семьях. Пляжи и туристические объекты будут переполнены, а цены - высокими - объясняет эксперт.

Одним из возможных вариантов она называет поездки в крупные европейские города, которые в августе частично пустеют из-за сезона отпусков. Там иногда можно найти более доступные апартаменты или гостиничные номера.

Рассчитывать на "горящий" или отказной тур эксперт не советует, поскольку такие предложения появляются нерегулярно. Для тех, кто хочет сэкономить, лучшим вариантом может стать перенос отпуска на сентябрь, когда спрос снижается, дети возвращаются к учёбе, а взрослые - к работе.

Я бы советовала посмотреть уже на сентябрь. Тогда спрос падает и можно найти лучшие предложения по соотношению цены и качества - подытоживает Веселовская.

Какие страны выбирают украинцы, чтобы отдохнуть в августе

Самым доступным зарубежным морским направлением в августе 2026 года становится Болгария. Её преимущества - автобусное сообщение с украинскими городами, большой выбор апартаментов и отелей, песчаные пляжи и курорты для разных бюджетов.

Чаще всего украинцы выбирают для короткого отпуска в последний месяц лета и семейного отдыха Солнечный Берег, Несебр, Святой Влас, Кранево, Обзор и Золотые Пески. Самые дешёвые варианты обычно предлагают в Кранево, Обзоре и апарт-отелях Солнечного Берега, расположенных не на первой линии.

Согласно актуальным предложениям, в начале августа автобусный тур в Болгарию на пять ночей без питания можно было найти примерно от 34–35 тысяч гривен за двоих. Варианты на шесть ночей с полным пансионом стоили около 42 тысяч гривен за двоих. Цены меняются ежедневно и зависят от города выезда, курорта, категории отеля и питания.

Дешевле всего обойдутся апартаменты без питания. Но этот вариант выгоден только при наличии кухни и доступных магазинов поблизости. Для семьи с детьми отель с полным пансионом иногда оказывается экономичнее, чем ежедневное питание в кафе.

Албания привлекает туристов Адриатическим и Ионическим морями. Однако в августе популярные курорты уже не всегда можно назвать дешёвыми. Дуррес и Влёра обычно доступнее Саранды и Ксамила. В Дурресе проще найти большие песчаные пляжи и апартаменты для семейного отдыха, тогда как юг страны пользуется большим спросом благодаря живописным бухтам и прозрачной воде.

Автобусные туры в Албанию могут стоить заметно меньше авиапакетов. В то же время недельный отдых с перелётом из Кишинёва и питанием в Саранде в отдельных предложениях превышает 80–100 тысяч гривен за двоих.

Но, выбирая Албанию для восстановления, нужно учитывать как проживание, так и питание. Система "всё включено" там распространена меньше, чем в Турции. Часть отелей предлагает только завтраки, поэтому основные расходы на еду туристы оплачивают отдельно.

Черногория привлекает украинцев благодаря компактным курортам и живописному побережью, однако проживание в Будве в высокий сезон часто дороже, чем в Болгарии. Сэкономить можно, выбрав Бечичи, Рафаиловичи, Петровац, Сутоморе или небольшие населённые пункты подальше от центральной набережной.

Важно учитывать туристический сбор, питание и трансфер, которые не всегда входят в первоначальную цену. Многие пляжи в Черногории галечные, а аренда лежаков и зонтиков на популярных участках может стать отдельной заметной статьёй расходов.

Греция может быть доступной в формате автобусного тура на северные курорты. В августе 2026 года перевозчики предлагают выезды из Львова и других городов в Халкидики. Такие поездки предусматривают как минимум два ночных переезда, но позволяют не тратиться на авиабилеты.

При выборе тура в Грецию слишком низкую стартовую сумму нужно проверять особенно внимательно. Она может включать только проезд или не включать проживание, питание, страховку и другие обязательные платежи.

Для бюджетного отдыха украинцам советуют выбирать Паралию-Катерини, Олимпийскую Ривьеру или отдельные курорты Халкидики. Острова, в частности Крит, Родос или Корфу, обычно обходятся дороже из-за необходимости авиаперелёта или паромной переправы.

Турция остаётся выгодной для тех, кто хочет заранее знать большую часть расходов. Формат "всё включено" охватывает проживание, питание и часть гостиничных услуг. Это позволяет почти не тратить деньги на еду и развлечения за пределами отеля. Однако из-за закрытого украинского воздушного пространства туристам приходится вылетать из Кишинёва, Варшавы, Жешува, Сучавы или других городов. К цене тура нужно добавить автобус или поезд до аэропорта, возможную ночёвку, питание в дороге и резерв на случай задержек.

Самые бюджетные в Турции те отели, которые расположены в Аланье, Кемере или пригородах популярных курортов. В то же время август в этой стране - пик туристического сезона, поэтому качественные отели на первой линии стоят значительно дороже. А купив дешёвый пакет, можно получить удалённый пляж, платный трансфер, устаревший номерной фонд или ограниченное питание. Поэтому перед бронированием стоит проверять не только количество звёзд, но и свежие отзывы, дату реконструкции и фактическое расположение отеля.

Несмотря на престижность, вожделенность и привлекательность зарубежного отдыха, Юлия Веселовская подчёркивает, что путешествия по Украине поддерживают местный бизнес и общины. В туристической отрасли работают внутренне перемещённые лица, семьи военнослужащих и ветераны, поэтому средства, потраченные на внутренний отдых, остаются в стране.

Украинский туризм - это не только о путешествиях, это ещё и помощь собственной стране. Деньги остаются в Украине, а в туризме работает много ВПЛ, членов семей военнослужащих и ветеранов - отмечает Веселовская.

Как сэкономить на отпуске в августе

Самое важное правило бюджетного путешествия - считать полную стоимость, а не только цену номера или тура. В бюджет нужно включить дорогу к месту отправления, багаж, страховку, трансферы, питание, туристические сборы, мобильную связь, экскурсии и резерв на непредвиденные расходы.

В августе выгоднее выбирать даты после 20–25 числа, когда часть семей уже готовится к учебному году, а спрос начинает постепенно снижаться. Для путешествий по Украине более дешёвыми часто бывают будние дни.

За границей стоит сравнивать автобусный тур, самостоятельную поездку и авиапакет из соседней страны. Разница зависит от количества путешественников и продолжительности отдыха. Для одного человека готовый тур часто оказывается выгоднее, тогда как семья или компания может сэкономить, арендовав апартаменты и путешествуя на собственном автомобиле.

Также нужно обращать внимание на курс валюты. Если цена тура указана в евро или долларах, фактическая сумма в гривнах может измениться до момента окончательной оплаты. Некоторые операторы фиксируют курс только после внесения всей суммы.

Перед оплатой необходимо проверить условия отмены, правила возврата средств, страховое покрытие, документы для пересечения границы и актуальные ограничения безопасности. Самый доступный отпуск - не всегда тот, у которого самая низкая начальная цена, а тот, во время которого удалось предусмотреть основные расходы и избежать неприятных финансовых сюрпризов.

Напомним

Ранее мы писали о том, что 92% украинцев планируют отпуск летом 2026 года, почти 70% выбирают отдых в Украине. Популярные зарубежные направления - Турция, Египет и европейские страны.