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В Мексике инфлюенсера из TikTok застрелили во время прямого эфира

Киев • УНН

 • 10716 просмотра

Мексиканский инфлюенсер Сесар Гастелум был убит выстрелом во время прямой трансляции возле заведения быстрого питания в Кульякане. Власти проводят операцию по обеспечению безопасности на фоне конфликта преступных группировок.

В Мексике инфлюенсера из TikTok застрелили во время прямого эфира

Мексиканского инфлюенсера Сезара Гастелума застрелили во вторник во время прямой трансляции с друзьями возле ресторана быстрого питания в северо-западном городе Кульякане, сообщили местные власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Гастелум, у которого было почти 600 000 подписчиков в TikTok и который был известен своими комедийными видео, вел прямую трансляцию возле ресторана быстрого питания, когда к нему и его друзьям приблизились двое людей на мотоцикле, оба в шлемах. На записи прямой трансляции, которую видело Reuters, водитель мотоцикла, по всей видимости, стрелял непосредственно в Гастелума. Сотрудник службы безопасности штата Синалоа подтвердил смерть Гастелума и заявил, что проводится масштабная операция по обеспечению безопасности.

Убийство произошло на фоне продолжающегося насилия в Кульякане, столице Синалоа, которая оказалась в центре конфликта между враждующими группировками организованной преступности, борющимися за контроль.

Дополнение

Стрельба также напомнила об убийстве в мае 2025 года мексиканской бьюти-инфлюенсерки Валерии Маркес, которую застрелили во время прямой трансляции в TikTok в салоне, где она работала, в Сапопане, в западном штате Халиско. По словам прокуроров, 23-летняя Маркес была убита после того, как мужчина вошел в салон и открыл огонь. Ее смерть расследовалась по протоколам фемицида.

В июле мексиканские власти объявили об аресте в Халиско Рамона Анхеля Альвареса Аялы, известного как "El R-1", которого министр безопасности Омар Гарсия Харфуч идентифицировал как лидера преступной группировки, связанной с картелем "Новое поколение Халиско" (CJNG). Власти связали Альвареса Аялу с убийством Маркес и обвинили его в заказе и финансировании убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо в ноябре 2025 года.

Юлия Шрамко

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