В Тульской области под удар попал один из крупнейших логистических центров Wildberries
Киев • УНН
Во время атаки 5 августа в городе Алексин Тульской области был нанесён удар по одному из крупнейших распределительных центров Wildberries. Пожар охватил значительную часть комплекса площадью 194,5 тыс. кв. м.
В российском городе Алексин Тульской области во время атаки 5 августа удар был нанесён по одному из крупнейших распределительных центров маркетплейса Wildberries. По предварительным данным, пожар охватил значительную часть логистического комплекса. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
Детали
По его данным, речь идёт о распределительном центре площадью 194,5 тыс. квадратных метров, который открыли в 2022 году. Комплекс играл ключевую роль в хранении и распределении товаров для ряда регионов Центральной России.
Логистический хаб обеспечивал обслуживание Тульской, Калужской, Орловской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской и других прилегающих областей. Также он частично разгружал логистические центры московского региона.
По опубликованным кадрам, пожар охватил значительную или почти всю территорию комплекса. Официальной информации о масштабах повреждений, возможных пострадавших или причинах возгорания на данный момент нет.
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