Иран и Оман достигли прогресса в переговорах по возобновлению работы Ормузского пролива - СМИ
Киев • УНН
Иран и Оман достигли прогресса в переговорах по возобновлению работы Ормузского пролива. Соглашение предусматривает разделение контроля над маршрутами судов и отмену блокады США.
Иран и Оман продвинулись в достижении соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, что может стать прорывом и помочь положить конец войне на Ближнем Востоке. Об этом заявили региональные чиновники, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Согласно разрабатываемому соглашению, суда будут заходить в Персидский залив по маршруту, контролируемому Ираном, и выходить по маршруту, контролируемому Оманом, при этом будут взиматься сборы за обеспечение безопасности и сохранение морской среды, сообщили агентству Associated Press два региональных чиновника.
Они заявили, что переговоры все еще продолжаются и что окончательное соглашение может принять другую форму. Они добавили, что любое соглашение будет связано с отменой блокады США иранских портов.
Чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные переговоры, проходящие за закрытыми дверями.
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