Цены на нефть упали ниже 80 долларов за баррель
Киев • УНН
Цены на нефть Brent и WTI упали более чем на 5% после заявления министра финансов США о возможной сделке по открытию Ормузского пролива. Трейдеры реагируют на комментарии, хотя аналитики менее оптимистичны.
Цены на нефть упали во вторник после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил CNBC, что, по его мнению, соглашение об открытии Ормузского пролива может быть достигнуто "сегодня или завтра", передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Цена на нефть марки Brent, мировой эталон нефти, упала более чем на 5% до 79,50 долларов за баррель, впервые с 13 июля опустившись ниже отметки 80 долларов. Последнее снижение цены на Brent составило 4%, до 80,50 долларов за баррель, частично компенсировав потери.
Цена на нефть марки WTI, американский эталон нефти, упала более чем на 5,5% до 75,77 долларов за баррель, также достигнув самого низкого уровня за три недели. Последнее снижение цены на WTI составило 4,3%, до 76,90 долларов за баррель, частично компенсировав потери.
Добавим
Трейдеры отреагировали на комментарии Бессента, хотя еще предстоит увидеть, как будет развиваться напряженность между Вашингтоном и Тегераном. По данным Министерства иностранных дел Катара, усилия по урегулированию конфликта находятся "на очень продвинутой стадии".
Трейдеры внимательно следят за судоходством из Ормузского пролива, чтобы оценить, возобновляются ли потоки нефти. Аналитики судоходной отрасли менее оптимистичны, чем Бессент.
Цены на нефть в последние несколько месяцев колебались. В прошлом месяце цена на нефть марки Brent подскочила, достигнув отметки 100,69 доллара за баррель 23 июля, а затем снизилась в последние недели на фоне усиления, а затем ослабления напряженности.
Во вторник акции резко выросли: индекс Доу-Джонса поднялся на 800 пунктов или на 1,5%. Индекс S&P 500 вырос на 1,2%, а высокотехнологичный индекс Nasdaq – на 1,7%.
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