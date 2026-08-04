В Силах беспилотных систем ВСУ после поражения логистического центра Wildberries под Санкт-Петербургом в рф подтвердили отработку по 15 и "испепеление" 13 таких объектов, о чём сообщил во вторник командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в соцсетях, пишет УНН.

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"Фиолетовое облачко из пепла дикой ягодки WB добралось до Питера, - написал Бровди. - В течение 18 суток Свободолюбивая Украинская Птица посетила пятнадцать и испепелила уже тринадцать фиолетовых кустов нисходящего интенданта СВО".

"Утром следующий мега-хаб, Красный Бор, вышел из чата", - отметил "Мадьяр".

Как указал Бровди, "каждый один из 111 млн избирателей рф уже сегодня должен власти за вайлдберриз по 146$, хотя касса лишь впереди и корзины ещё будут наполняться до самого исчерпания терпения, без сомнения".

"За работу, Джентльмены! Мы знаем, как действовать", - подытожил Бровди.

В рф фиксируют атаку дронов в подмосковье и под петербургом, под ударом могли оказаться Wildberries