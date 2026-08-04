Посетили 15 и испепелили 13: "Мадьяр" подвел итоги после поражения Wildberries под петербургом
Киев • УНН
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подвел итоги после поражения Wildberries под санкт-петербургом. Он отметил, что 15 объектов посещено, 13 испепелено.
В Силах беспилотных систем ВСУ после поражения логистического центра Wildberries под Санкт-Петербургом в рф подтвердили отработку по 15 и "испепеление" 13 таких объектов, о чём сообщил во вторник командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Фиолетовое облачко из пепла дикой ягодки WB добралось до Питера, - написал Бровди. - В течение 18 суток Свободолюбивая Украинская Птица посетила пятнадцать и испепелила уже тринадцать фиолетовых кустов нисходящего интенданта СВО".
"Утром следующий мега-хаб, Красный Бор, вышел из чата", - отметил "Мадьяр".
Как указал Бровди, "каждый один из 111 млн избирателей рф уже сегодня должен власти за вайлдберриз по 146$, хотя касса лишь впереди и корзины ещё будут наполняться до самого исчерпания терпения, без сомнения".
"За работу, Джентльмены! Мы знаем, как действовать", - подытожил Бровди.
В рф фиксируют атаку дронов в подмосковье и под петербургом, под ударом могли оказаться Wildberries04.08.26, 08:30 • 6487 просмотров