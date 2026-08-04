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Чрезвычайный уровень пожарной опасности: украинцев предупредили о рисках на фоне сильной жары

Киев • УНН

 • 14767 просмотра

Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 4-6 августа из-за жары. Условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности: украинцев предупредили о рисках на фоне сильной жары

Предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности выпустили в Украине на 4-6 августа на фоне сильной жары, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

04-06 августа в Украине (04 августа кроме Харьковской и Запорожской областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности

- указали в Укргидрометцентре.

Предупреждение о пожарной опасности действует в частности и на Киевщине.

"4-6 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", - указали в Укргидрометцентре.

Напомним

Во вторник, 4 августа, на большей части территории Украины ожидается сухая жаркая погода - днем на востоке и северо-востоке 30-34°, на остальной территории сильная жара 35-38°. 

Украину накроет жара до +40, жарче всего будет 6 августа - синоптик03.08.26, 15:34 • 3084 просмотра

Юлия Шрамко

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