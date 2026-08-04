В Красноярске перед визитом Путина резко упали цены на бензин и исчезли ограничения на его продажу - СМИ

В российском Красноярске перед визитом российского диктатора Владимира Путина на автозаправочных станциях резко упали цены на топливо. Кроме того, исчезли и ограничения на его продажу. Об этом сообщает Радио Свобода, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что цены на бензин на АЗС города оказались сниженными в среднем на 20-25 рублей по сравнению с прошлой неделей.

По словам оператора АЗС, 92-й и 98-й бензин экстренно привезли из Омска, а 95-й — из Ачинска. В то же время в компании «Красноярскнефтепродукт» заявили, что «снижение цен связано с временным улучшением логистики и поступлением дополнительного объема топлива в Ачинск непосредственно с НПЗ» и добавили, что объем поступившего бензина ограничен и после того, как он будет исчерпан, цены могут снова измениться — говорится в статье.

Издание указывает, что полторы недели назад Путин прилетал в Иркутск. Тогда, по свидетельствам местных жителей, в городе тоже резко подешевел бензин, причем цены были одинаковыми на всех иркутских АЗС.

Напомним

Россия импортировала 30 тысяч тонн бензина АИ-92 из Марокко из-за дефицита топлива, вызванного атаками украинских беспилотников на НПЗ.

Цены на бензин в россии выросли на 20% за год, дефицит топлива достигает 35% - разведка