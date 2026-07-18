российская власть пытается убедить население, что топливный кризис отступает, однако реальная ситуация свидетельствует об обратном. С 1 по 10 июля средняя цена бензина АИ-92 на АЗС России выросла до 64,5 рубля за литр, что на 20% больше в годовом выражении. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Однако, как отметили в разведке, реальность иная. Отмечается, что локальное облегчение в отдельных регионах объясняется не восстановлением производства, а банальным административным перераспределением имеющихся объемов топлива между территориями и категориями потребителей.

С 1 по 10 июля средняя цена бензина АИ-92 на АЗС россии выросла до 64,5 рубля за литр, что на 20% больше в годовом выражении. АИ-95 подорожал до 77,5 рубля (+24%), а АИ-98 взлетел до 119,5 рубля за литр, прибавив сразу 32% год к году. Это признаки рынка, который разрушается.

Главная причина кризиса остается неизменной: производство топлива падает из-за повреждений НПЗ. В июле выпуск бензина в россии сократился примерно до 71,5 тысячи тонн в сутки, тогда как средний летний спрос составляет около 110 тысяч тонн. Фактически закрывается лишь 65% потребности. Расчетный дефицит достигает около 38,5 тысячи тонн в сутки, или 35% всего внутреннего потребления. Все указывает на то, что кремль готовится не к преодолению кризиса, а к его длительному существованию. Главная цель режима - не восстановление полноценного предложения на рынке, а недопущение остановок в стратегически важных отраслях. Заявления о нормализации ситуации выполняют сугубо информационную функцию: они прикрывают переход к выборочному распределению ресурсов, когда одни получают топливо, а другие остаются ни с чем. Разрыв между официальной риторикой и реальным положением дел будет только расти, а вместе с ним будет расти и недоверие населения к способности кремля обеспечить даже базовую стабильность в собственной стране