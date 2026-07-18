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Цены на бензин в россии выросли на 20% за год, дефицит топлива достигает 35% - разведка

Киев • УНН

 • 922 просмотра

С 1 по 10 июля средняя цена бензина АИ-92 в россии выросла до 64,5 рубля за литр. Производство топлива покрывает лишь 65% спроса из-за повреждений НПЗ.

Цены на бензин в россии выросли на 20% за год, дефицит топлива достигает 35% - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

российская власть пытается убедить население, что топливный кризис отступает, однако реальная ситуация свидетельствует об обратном. С 1 по 10 июля средняя цена бензина АИ-92 на АЗС России выросла до 64,5 рубля за литр, что на 20% больше в годовом выражении. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

россия снова пытается убедить собственное население, что топливный кризис отступает. Подконтрольные кремлю СМИ наперегонки публикуют материалы о якобы росте поставок нефтепродуктов, частичной отмене ограничений на АЗС и улучшении ситуации в 15 регионах, включая москву и санкт-петербург. Логика привычная: столицам - в первую очередь, а остальным придется подождать. Риторику поддержали и официальные заявления российского руководства, которое уверяет, что ситуация полностью контролируется

- говорится в сообщении.

Однако, как отметили в разведке, реальность иная. Отмечается, что локальное облегчение в отдельных регионах объясняется не восстановлением производства, а банальным административным перераспределением имеющихся объемов топлива между территориями и категориями потребителей.

Худшая ситуация сохраняется в тамбовской, астраханской, кировской, пензенской, воронежской, ростовской, волгоградской, оренбургской и ярославской областях, пермском крае, чувашской республике, республиках мордовия и удмуртия, а также на временно оккупированной территории Крыма. Для этих регионов никакой стабилизации не предусматривается

- добавляют в разведке.

С 1 по 10 июля средняя цена бензина АИ-92 на АЗС россии выросла до 64,5 рубля за литр, что на 20% больше в годовом выражении. АИ-95 подорожал до 77,5 рубля (+24%), а АИ-98 взлетел до 119,5 рубля за литр, прибавив сразу 32% год к году. Это признаки рынка, который разрушается.

Главная причина кризиса остается неизменной: производство топлива падает из-за повреждений НПЗ. В июле выпуск бензина в россии сократился примерно до 71,5 тысячи тонн в сутки, тогда как средний летний спрос составляет около 110 тысяч тонн. Фактически закрывается лишь 65% потребности. Расчетный дефицит достигает около 38,5 тысячи тонн в сутки, или 35% всего внутреннего потребления. Все указывает на то, что кремль готовится не к преодолению кризиса, а к его длительному существованию. Главная цель режима - не восстановление полноценного предложения на рынке, а недопущение остановок в стратегически важных отраслях. Заявления о нормализации ситуации выполняют сугубо информационную функцию: они прикрывают переход к выборочному распределению ресурсов, когда одни получают топливо, а другие остаются ни с чем. Разрыв между официальной риторикой и реальным положением дел будет только расти, а вместе с ним будет расти и недоверие населения к способности кремля обеспечить даже базовую стабильность в собственной стране

- резюмировали в СВРУ.

Напомним

За год стоимость грузоперевозок в россии выросла почти на треть, 28,8%, причем самый мощный скачок произошел совсем недавно. Только за последние полтора месяца тарифы подскочили еще на 17,5%.

Павел Башинский

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