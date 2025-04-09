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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29123 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированная атака рф дронами в Харькове: около 20 ударов, стало больше пострадавших

Ночью 8 апреля российская армия массированно атаковала Харьков дронами. В результате обстрелов известно о 4 пострадавших, повреждены гражданские предприятия и жилые дома в разных районах города.

Война • 9 апреля, 06:24 • 7468 просмотра

Над Украиной за ночь сбили 32 из 55 вражеских дронов, 8 - не достигли целей

В ночь на 9 апреля Россия атаковала Украину 55 дронами, 32 из которых сбиты. Под ударом оказались Харьковская и Днепропетровская области, в Днепре 15 раненых.

Война • 9 апреля, 05:49 • 3942 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

В Харькове зафиксирован пролет вражеских беспилотников, в Индустриальном районе горят складские помещения. Город содрогнулся от минимум 5 взрывов, информация о пострадавших отсутствует.

Общество • 8 апреля, 19:29 • 11139 просмотра

россия атаковала Харьков "шахедом": есть прилет, вспыхнул пожар

Российская армия атаковала Харьков беспилотником типа "Шахед", в результате чего в Киевском районе города возник пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Война • 8 апреля, 18:17 • 10621 просмотра

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 46 беспилотниками: сбито 9 дронов, 31 - не достиг целей

Ночью 8 апреля россияне атаковали Украину ракетой «Искандер-М» и 46 «Shahed». Сбито 9 БпЛА, 31 имитатор потерян локационно. Пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Война • 8 апреля, 05:19 • 5312 просмотра

ГУР обнародовало данные о 200 деталях и компонентах из шести типов российского оружия

Разведка обнародовала данные о почти 200 деталях в шести типах российского оружия. В новых CRP-антеннах для дрона «герань-2» только два чипа США, большинство – из Китая.

Война • 7 апреля, 06:43 • 11069 просмотра

Харьков за неделю пережил атак рф, как за весь март: 51 раненый, 5 погибших, среди них дети

На прошлой неделе Харьков пережил 41 обстрел, как за весь март. Чаще всего враг атаковал дронами-камикадзе, 51 человек ранен, 5 погибли.

Война • 7 апреля, 06:36 • 5017 просмотра

рф модернизирует "шахеды" и баллистические ракеты - Игнат

россия совершенствует дроны-камикадзе и ракеты, учитывая опыт сбития их Patriot. Украина делится информацией с партнерами для модернизации ПВО.

Война • 6 апреля, 12:07 • 18622 просмотра

рф атаковала Украину 23 ракетами и 109 дронами: сбито более 50 воздушных целей

Силы ПВО сбили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Shahed". Под ударом были Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.

Война • 6 апреля, 07:44 • 15178 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

В Генштабе ВСУ опровергли фейки рф об атаках Украины на энергетические объекты. Силы обороны наносят удары только по военным целям оккупантов, а россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Война • 5 апреля, 16:08 • 19357 просмотра

В ночь на 5 апреля силы украинской ПВО сбили 51 вражеский беспилотник

Ночью 5 апреля россия атаковала Украину 92 БпЛА типа Shahed и имитаторами. Силы ПВО сбили 51 дрон. В результате атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Киевская и Житомирская области.

Война • 5 апреля, 07:07 • 12937 просмотра

Неизвестные дроны атаковали липецкую, московскую и ростовскую области россии: что известно

Ночью 4 апреля неизвестные беспилотники атаковали несколько российских регионов, в частности, липецкую, московскую и ростовскую области. В липецке было слышно более 20 взрывов.

Война • 4 апреля, 08:05 • 12602 просмотра

Над Украиной сбили 42 из 78 вражеских дронов, 22 - не достигли целей

Ночью 4 апреля рф атаковала Украину 78 дронами «Shahed» и имитаторами. ВСУ сбили 42 БпЛА на севере, востоке и в центре страны. Поражены Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области.

Война • 4 апреля, 05:38 • 5273 просмотра

Украинские военные защищают не только Украину, но и Европу - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что украинские военные защищают Европу от российской агрессии. Он добавил, что для остановки рф нужно реальное давление на москву.

Война • 3 апреля, 16:56 • 12478 просмотра

Ночной удар рф дронами по Харькову и пригороду оставил раненым мужчину: показали последствия

Российские войска атаковали Харьков и пригород беспилотниками, повреждена инфраструктура и дома. В Дергачах ранен 57-летний мужчина, вероятно, использован БпЛА "Герань-2".

Война • 3 апреля, 08:26 • 10573 просмотра

Над Украиной сбили 28 из 39 вражеских дронов

В ночь на 3 апреля россия атаковала Украину 39 дронами. ВСУ сбили 28 ударных БПЛА типа Shahed на севере и востоке страны, но пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.

Война • 3 апреля, 06:10 • 5313 просмотра

В Минюсте рассказали о микросхемах западного производства в российских ракетах и "шахедах"

российское оружие содержит западные компоненты, несмотря на санкции. Микросхемы попадают в рф нелегально, делая возможным террор против украинцев.

Война • 2 апреля, 09:50 • 161088 просмотра

россия ночью снова атаковала Украину "шахедами": 41 из 74 сбито, 20 - не достигли целей

Ночью россия запустила по Украине 74 ударных БпЛА типа Shahed и имитаторы. Силы обороны сбили 41 беспилотник. В результате атаки пострадали Харьковская область, Донецкая область и Одесская область.

Война • 2 апреля, 06:15 • 7200 просмотра

Атака по Харькову: большинство попаданий пришлось на промзону

В результате обстрела Холодногорского района Харькова повреждена промзона и около 20 домов. Известно о восьми травмированных, среди них младенец и дети.

Война • 2 апреля, 00:57 • 14143 просмотра

россия разработала новую тактику ударов беспилотниками по Украине – в ISW объяснили ее суть

Россияне начали использовать более совершенные БПЛА дальнего радиуса действия, что усложняет работу ПВО Украины. Враг меняет тактику, нанося синхронизированные удары с большой высоты.

Война • 31 марта, 10:13 • 37999 просмотра

Пожар на предприятии и трое пострадавших: показали последствия массированной атаки рф дронами на Харьков

Ночью Харьков подвергся массированному обстрелу БПЛА, что повлекло за собой масштабные пожары на гражданском предприятии. В Купянске в результате обстрелов повреждены жилые дома и автомобили, есть раненые.

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россия атаковала Украину двумя баллистическими "Искандерами" и 131 дроном: 57 беспилотников сбили

Ночью 31 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 131 ударным БпЛА. Сбито 57 «шахедов», 45 имитаторов потеряно. Под ударом были Сумщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина и Житомирщина.

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Ночной российский обстрел Харькова: шесть попаданий в Киевском районе

Ночью 31 марта Харьков подвергся шести атакам российских дронов, что привело к масштабному пожару и повреждениям детского учреждения в Киевском районе.

Война • 31 марта, 04:23 • 149296 просмотра

Харьков второй раз за ночь атаковали БпЛА: есть попадания, возник пожар

В ночь на 31 марта в Харькове прогремели взрывы. Зафиксировано попадание в Киевском районе города, где возник пожар. Все службы работают над ликвидацией последствий.

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Зеленский и Стубб обсудили давление на россию и взаимодействие с США

Зеленский и Стубб обсудили шаги для достижения мира и давление на россию после встречи Стубба с Трампом. Зеленский сообщил о российских ударах по Харькову.

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В Харькове военный госпиталь возобновил операции после атаки рф

Военный госпиталь в Харькове возобновил операции уже 30 марта, несмотря на повреждения от ночной атаки "Шахеда". Пострадали пациенты и персонал, но медики не останавливают помощь.

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ПВО Украины в марте уничтожила более 4000 воздушных целей в марте - ПС ВСУ

В марте 2025 года украинская ПВО уничтожила 4043 воздушные цели, включая ракеты, ударные и разведывательные БПЛА. Авиация Сил обороны нанесла удары по позициям противника.

Война • 30 марта, 12:20 • 51127 просмотра

Зеленский: рф выпустила более тысячи дронов за неделю – ожидаем реакции от США и Европы на этот террор

За неделю россия выпустила более 1000 ударных дронов, 9 ракет и 1310 авиабомб. Зеленский призвал США, Европу и союзников отреагировать на террор.

Война • 30 марта, 11:03 • 163201 просмотра

Вражеский обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 35

В результате обстрела Харькова 30 марта возросло количество раненых до 35, среди них 5 детей. Повреждены жилые дома, больница и инфраструктура, есть погибшие.

Общество • 30 марта, 09:49 • 171918 просмотра

Силы обороны сбили 65 российских дронов, еще 35 - локационно потеряны

Ночью Россия атаковала Украину 111 дронами типа Shahed и имитаторами. Украинские военные сбили 65 БПЛА, а 35 имитаторов локационно потеряны, без последствий.

Война • 30 марта, 06:21 • 44009 просмотра