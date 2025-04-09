Ночью 8 апреля российская армия массированно атаковала Харьков дронами. В результате обстрелов известно о 4 пострадавших, повреждены гражданские предприятия и жилые дома в разных районах города.
В ночь на 9 апреля Россия атаковала Украину 55 дронами, 32 из которых сбиты. Под ударом оказались Харьковская и Днепропетровская области, в Днепре 15 раненых.
В Харькове зафиксирован пролет вражеских беспилотников, в Индустриальном районе горят складские помещения. Город содрогнулся от минимум 5 взрывов, информация о пострадавших отсутствует.
Российская армия атаковала Харьков беспилотником типа "Шахед", в результате чего в Киевском районе города возник пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ночью 8 апреля россияне атаковали Украину ракетой «Искандер-М» и 46 «Shahed». Сбито 9 БпЛА, 31 имитатор потерян локационно. Пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.
Разведка обнародовала данные о почти 200 деталях в шести типах российского оружия. В новых CRP-антеннах для дрона «герань-2» только два чипа США, большинство – из Китая.
На прошлой неделе Харьков пережил 41 обстрел, как за весь март. Чаще всего враг атаковал дронами-камикадзе, 51 человек ранен, 5 погибли.
россия совершенствует дроны-камикадзе и ракеты, учитывая опыт сбития их Patriot. Украина делится информацией с партнерами для модернизации ПВО.
Силы ПВО сбили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Shahed". Под ударом были Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.
В Генштабе ВСУ опровергли фейки рф об атаках Украины на энергетические объекты. Силы обороны наносят удары только по военным целям оккупантов, а россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру.
Ночью 5 апреля россия атаковала Украину 92 БпЛА типа Shahed и имитаторами. Силы ПВО сбили 51 дрон. В результате атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Киевская и Житомирская области.
Ночью 4 апреля неизвестные беспилотники атаковали несколько российских регионов, в частности, липецкую, московскую и ростовскую области. В липецке было слышно более 20 взрывов.
Ночью 4 апреля рф атаковала Украину 78 дронами «Shahed» и имитаторами. ВСУ сбили 42 БпЛА на севере, востоке и в центре страны. Поражены Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что украинские военные защищают Европу от российской агрессии. Он добавил, что для остановки рф нужно реальное давление на москву.
Российские войска атаковали Харьков и пригород беспилотниками, повреждена инфраструктура и дома. В Дергачах ранен 57-летний мужчина, вероятно, использован БпЛА "Герань-2".
В ночь на 3 апреля россия атаковала Украину 39 дронами. ВСУ сбили 28 ударных БПЛА типа Shahed на севере и востоке страны, но пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.
российское оружие содержит западные компоненты, несмотря на санкции. Микросхемы попадают в рф нелегально, делая возможным террор против украинцев.
Ночью россия запустила по Украине 74 ударных БпЛА типа Shahed и имитаторы. Силы обороны сбили 41 беспилотник. В результате атаки пострадали Харьковская область, Донецкая область и Одесская область.
В результате обстрела Холодногорского района Харькова повреждена промзона и около 20 домов. Известно о восьми травмированных, среди них младенец и дети.
Россияне начали использовать более совершенные БПЛА дальнего радиуса действия, что усложняет работу ПВО Украины. Враг меняет тактику, нанося синхронизированные удары с большой высоты.
Ночью Харьков подвергся массированному обстрелу БПЛА, что повлекло за собой масштабные пожары на гражданском предприятии. В Купянске в результате обстрелов повреждены жилые дома и автомобили, есть раненые.
Ночью 31 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 131 ударным БпЛА. Сбито 57 «шахедов», 45 имитаторов потеряно. Под ударом были Сумщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина и Житомирщина.
Ночью 31 марта Харьков подвергся шести атакам российских дронов, что привело к масштабному пожару и повреждениям детского учреждения в Киевском районе.
В ночь на 31 марта в Харькове прогремели взрывы. Зафиксировано попадание в Киевском районе города, где возник пожар. Все службы работают над ликвидацией последствий.
Зеленский и Стубб обсудили шаги для достижения мира и давление на россию после встречи Стубба с Трампом. Зеленский сообщил о российских ударах по Харькову.
Военный госпиталь в Харькове возобновил операции уже 30 марта, несмотря на повреждения от ночной атаки "Шахеда". Пострадали пациенты и персонал, но медики не останавливают помощь.
В марте 2025 года украинская ПВО уничтожила 4043 воздушные цели, включая ракеты, ударные и разведывательные БПЛА. Авиация Сил обороны нанесла удары по позициям противника.
За неделю россия выпустила более 1000 ударных дронов, 9 ракет и 1310 авиабомб. Зеленский призвал США, Европу и союзников отреагировать на террор.
В результате обстрела Харькова 30 марта возросло количество раненых до 35, среди них 5 детей. Повреждены жилые дома, больница и инфраструктура, есть погибшие.
Ночью Россия атаковала Украину 111 дронами типа Shahed и имитаторами. Украинские военные сбили 65 БПЛА, а 35 имитаторов локационно потеряны, без последствий.