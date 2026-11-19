россия в ночь на 19 ноября атаковала Украину ракетами "Оникс" и 98 дронами, 62% из которых — реактивные. Сбито или подавлено 69 беспилотников, в том числе до 79% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 ноября (с 18:00 18 ноября) противник атаковал противокорабельными ракетами "Оникс" с территории АР Крым, 98 ударными БПЛА типа Shahed (61 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Шаталово, Миллерово — рф, ВОТ Донецкой области, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed (48 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов. Несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника по 18 локациям.

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