росія у ніч на 19 листопада вдарила по Україні ракетами "Онікс" і 98 дронами, 62% - реактивні. Збито або придушено 69 безпілотників, у тому числі до 79% реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 листопада (з 18:00 18 листопада) противник атакував протикорабельними ракетами "Онікс" з території АР Крим, 98 ударними БпЛА типу Shahed (61 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталове, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

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