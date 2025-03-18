TikTok зробили музику ще доступнішою по всьому світу, зокрема в Україні

TikTok представляє нову функцію "Додати до музики", яка дозволяє користувачам зберігати пісні, почуті на відеоплатформі, на музичних стрімінгових сервісах, таких як Spotify та Apple Music, роблячи музику більш доступною по всьому світу, в тому числі і в Україні.