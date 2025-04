Конфлікт реперів Дрейка та Ламара загострюється: тепер Дрейк звинувачує UMG та Spotify у змові для просування треку Ламара

Репер Дрейк подав петицію до Верховного Суду Нью-Йорка, звинувачуючи UMG та Spotify у нечесній конкуренції. Музикант стверджує, що хіт Ламара "Not Like Us" просувався за допомогою ботів та спеціальних угод.