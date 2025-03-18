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У 2024 році Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів, що в 10 разів більше, ніж у 2014. Компанія також повідомила про перший річний прибуток та збільшення користувачів до 675 млн.
Spotify повідомив про перший в історії річний прибуток та рекордне зростання користувачів до 675 млн. Компанія показала значне покращення фінансових показників та анонсувала амбітні плани на 2025 рік.
Продюсери Майк Сток, Метт Ейткен та Піт Уотерман назвали сексуальний імідж Сабріни Карпентер "лінивим" та "образливим". Вони також розкритикували тексти її пісень за надмірну сексуалізацію.
Споживачі у Великій Британії витратили рекордні 2,4 млрд фунтів на записану музику в 2024 році. Найбільшу частку склали стримінгові підписки, а альбом Тейлор Свіфт став бестселером року.
Вперше за 4 роки подкаст Джо Рогана втратив перше місце в чартах Spotify. Новий проект "The Telepathy Tapes" став найпопулярнішим, незважаючи на критику достовірності досліджень.
За даними Spotify, стріми Drum 'N' Bass зросли на 94% з 2021 року. Жанр особливо популярний серед слухачів до 34 років, які складають 68% аудиторії.
SoundCloud представив новий тарифний план Artist вартістю $39 на рік для музикантів. План включає можливості монетизації, дистрибуції та AI-мастерингу з певними обмеженнями.
Spotify оприлюднив музичні підсумки року з найпопулярнішими виконавцями та піснями. Тейлор Свіфт очолила світовий рейтинг, а Klavdia Petrivna стала лідером серед українських артистів.
Репер Дрейк подав петицію до Верховного Суду Нью-Йорка, звинувачуючи UMG та Spotify у нечесній конкуренції. Музикант стверджує, що хіт Ламара "Not Like Us" просувався за допомогою ботів та спеціальних угод.
Майлі Сайрус поділилася думками про свій вплив на кар'єру Сабріни Карпентер, Чаппелли Роани та Олівії Родріго. Співачка зазначила, що дала молодим артистам свободу бути собою.
Дослідження Gradus Research показало, що 90% українців користуються Telegram, але розважальний контент випереджає новини за популярністю. Українці все частіше споживають контент через стрімінгові сервіси та соцмережі.
Британський гурт Jamiroquai оголосив про The Heels of Steel Tour з 14 концертами у Європі. Тур розпочнеться 6 листопада 2025 року в Барселоні та завершиться 12 грудня в Бірмінгемі.
Spotify запускає нову функцію, яка дозволяє творцям подкастів взаємодіяти з шанувальниками за допомогою коментарів, розширюючи можливості запитань і відповідей та опитувань.
YouTube закрив акаунти кількох відомих російських артистів, зокрема поліни гагаріної, олега газманова, григорія лепса, юлії чичеріної, в'ячеслава манучарова та шамана через включення їх до санкційного списку ЄС.
Акаунти кількох російських виконавців на Spotify були зламані, обкладинки профілів були змінені, а деякі пісні видалені з платформи.
В Instagram виявлено рекламні додатки, які генерують несанкціоновані зображення оголеної натури за допомогою штучного інтелекту. Meta швидко видалила їх після того, як розслідувачі попередили корпорацію соціальних мереж; але фейки, створені штучним інтелектом, можуть ще неодноразово з'явитися.
Apple видалила додатки для обміну повідомленнями WhatsApp і Threads з китайського магазину додатків App Store після того, як це було наказано китайською владою.
Spotify розробляє інструменти, які дозволять користувачам робити ремікси пісень безпосередньо у стрімінговому сервісі, з такими функціями, як регулювання темпу, фільтрація за жанрами та настроєм, а також створення реміксів для конкретних сценаріїв, наприклад, тренувань.
Spotify розробляє інструменти, які дозволять підписникам прискорювати, об'єднувати та редагувати пісні, компенсуючи артистам і лейблам за змінені версії, що транслюються на платформі, з метою залучення молодих користувачів і отримання нових доходів.
У 2023 році Spotify виплатив понад 9 мільярдів доларів роялті, що майже втричі більше, ніж у 2017 році, причому більше половини з них пішло незалежним артистам і неангломовним каталогам.
Європейська комісія оштрафувала компанію Apple на 1,8 мільярда євро за порушення антимонопольного законодавства через умови користування App Store, які ставили в невигідне становище конкурентів на ринку потокової передачі музики та обмежували користувачів.
TikTok представляє нову функцію "Додати до музики", яка дозволяє користувачам зберігати пісні, почуті на відеоплатформі, на музичних стрімінгових сервісах, таких як Spotify та Apple Music, роблячи музику більш доступною по всьому світу, в тому числі і в Україні.
ЄС готується накласти антимонопольний штраф на компанію Apple у розмірі 500 мільйонів євро за правила App Store, які обмежують конкуренцію.
Spotify офіційно припинив свою діяльність у Росії: 14 грудня було ліквідовано місцеву юридичну особу Spotify LLC. Сервіс вже припинив роботу в Росії з квітня 2022 року.