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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15085 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164626 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141217 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143925 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 136633 перегляди

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Новини Бізнесу • 18 березня, 10:13 • 81388 перегляди

Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів

У 2024 році Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів, що в 10 разів більше, ніж у 2014. Компанія також повідомила про перший річний прибуток та збільшення користувачів до 675 млн.

Новини Світу • 12 березня, 11:33 • 12906 перегляди

Spotify уперше отримав річний прибуток та перевершив очікування за кількістю користувачів: акції компанії підскочили

Spotify повідомив про перший в історії річний прибуток та рекордне зростання користувачів до 675 млн. Компанія показала значне покращення фінансових показників та анонсувала амбітні плани на 2025 рік.

Економіка • 4 лютого, 14:28 • 25186 перегляди

Обмежує права жінок: продюсери засудили співачку Сабріну Карпентер через надто сексуальний образ

Продюсери Майк Сток, Метт Ейткен та Піт Уотерман назвали сексуальний імідж Сабріни Карпентер "лінивим" та "образливим". Вони також розкритикували тексти її пісень за надмірну сексуалізацію.

УНН Lite • 23 січня, 15:44 • 123448 перегляди

Продажі музики у Великій Британії досягли 20-річного максимуму

Споживачі у Великій Британії витратили рекордні 2,4 млрд фунтів на записану музику в 2024 році. Найбільшу частку склали стримінгові підписки, а альбом Тейлор Свіфт став бестселером року.

Новини Світу • 8 січня, 15:14 • 145000 перегляди

Новий подкаст "The Telepathy Tapes" обійшов Джо Рогана на Spotify

Вперше за 4 роки подкаст Джо Рогана втратив перше місце в чартах Spotify. Новий проект "The Telepathy Tapes" став найпопулярнішим, незважаючи на критику достовірності досліджень.

Технології • 3 січня, 20:01 • 106788 перегляди

Spotify фіксує рекордне зростання популярності Drum 'N' Bass за останні роки

За даними Spotify, стріми Drum 'N' Bass зросли на 94% з 2021 року. Жанр особливо популярний серед слухачів до 34 років, які складають 68% аудиторії.

Новини Світу • 19 грудня, 18:27 • 119181 перегляди

SoundCloud запускає новий бюджетний план для музикантів за $39 на рік

SoundCloud представив новий тарифний план Artist вартістю $39 на рік для музикантів. План включає можливості монетизації, дистрибуції та AI-мастерингу з певними обмеженнями.

Технології • 17 грудня, 21:51 • 19180 перегляди

Spotify представив музичні підсумки року 2024

Spotify оприлюднив музичні підсумки року з найпопулярнішими виконавцями та піснями. Тейлор Свіфт очолила світовий рейтинг, а Klavdia Petrivna стала лідером серед українських артистів.

Культура • 6 грудня, 01:36 • 18759 перегляди

Конфлікт реперів Дрейка та Ламара загострюється: тепер Дрейк звинувачує UMG та Spotify у змові для просування треку Ламара

Репер Дрейк подав петицію до Верховного Суду Нью-Йорка, звинувачуючи UMG та Spotify у нечесній конкуренції. Музикант стверджує, що хіт Ламара "Not Like Us" просувався за допомогою ботів та спеціальних угод.

УНН Lite • 26 листопада, 16:02 • 102772 перегляди

"Я дала їм свободу бути собою": Майлі Сайрус розповіла про свій вплив на молодих артистів

Майлі Сайрус поділилася думками про свій вплив на кар'єру Сабріни Карпентер, Чаппелли Роани та Олівії Родріго. Співачка зазначила, що дала молодим артистам свободу бути собою.

УНН Lite • 22 листопада, 10:23 • 102386 перегляди

Розважальний контент випереджає новини за популярністю у мережі, Telegram лідирує серед месенджерів - дослідження

Дослідження Gradus Research показало, що 90% українців користуються Telegram, але розважальний контент випереджає новини за популярністю. Українці все частіше споживають контент через стрімінгові сервіси та соцмережі.

Суспільство • 21 листопада, 10:38 • 118207 перегляди

Jamiroquai повертається: легендарний гурт анонсував європейський тур у 2025 році

Британський гурт Jamiroquai оголосив про The Heels of Steel Tour з 14 концертами у Європі. Тур розпочнеться 6 листопада 2025 року в Барселоні та завершиться 12 грудня в Бірмінгемі.

УНН Lite • 18 листопада, 17:39 • 101098 перегляди

Spotify запроваджує функцію коментування подкастів

Spotify запускає нову функцію, яка дозволяє творцям подкастів взаємодіяти з шанувальниками за допомогою коментарів, розширюючи можливості запитань і відповідей та опитувань.

Технології • 10 липня, 00:21 • 13432 перегляди

YouTube заблокував канали підсанкційних російських артистів

YouTube закрив акаунти кількох відомих російських артистів, зокрема поліни гагаріної, олега газманова, григорія лепса, юлії чичеріної, в'ячеслава манучарова та шамана через включення їх до санкційного списку ЄС.

Політика • 4 липня, 20:39 • 56234 перегляди

На Spotify акаунти деяких російських артистів були зламані, а пісні - видалені

Акаунти кількох російських виконавців на Spotify були зламані, обкладинки профілів були змінені, а деякі пісні видалені з платформи.

Новини Світу • 27 червня, 20:56 • 21572 перегляди

Instagram засікли на використанні додатків з оголеною натурою, згенерованих штучним інтелектом

В Instagram виявлено рекламні додатки, які генерують несанкціоновані зображення оголеної натури за допомогою штучного інтелекту. Meta швидко видалила їх після того, як розслідувачі попередили корпорацію соціальних мереж; але фейки, створені штучним інтелектом, можуть ще неодноразово з'явитися.

Технології • 23 квітня, 15:58 • 118990 перегляди

Apple видалила WhatsApp і Threads з китайського App Store за наказом влади КНР

Apple видалила додатки для обміну повідомленнями WhatsApp і Threads з китайського магазину додатків App Store після того, як це було наказано китайською владою.

Новини Світу • 19 квітня, 10:37 • 58268 перегляди

Spotify розробляє інструменти, які дозволять користувачам робити ремікси пісень

Spotify розробляє інструменти, які дозволять користувачам робити ремікси пісень безпосередньо у стрімінговому сервісі, з такими функціями, як регулювання темпу, фільтрація за жанрами та настроєм, а також створення реміксів для конкретних сценаріїв, наприклад, тренувань.

Технології • 15 квітня, 01:02 • 40403 перегляди

Spotify збирається конкурувати з реміксами на TikTok: дозволить користувачам спробувати себе у ролі діджеїв - WSJ

Spotify розробляє інструменти, які дозволять підписникам прискорювати, об'єднувати та редагувати пісні, компенсуючи артистам і лейблам за змінені версії, що транслюються на платформі, з метою залучення молодих користувачів і отримання нових доходів.

Культура • 12 квітня, 14:45 • 88092 перегляди

Spotify за минулий рік сплатив 9 млрд доларів роялті

У 2023 році Spotify виплатив понад 9 мільярдів доларів роялті, що майже втричі більше, ніж у 2017 році, причому більше половини з них пішло незалежним артистам і неангломовним каталогам.

Економіка • 20 березня, 16:45 • 26253 перегляди

ЄС наклав на Apple антимонопольний штраф у 1,8 млрд євро за неправомірні умови використання додатків

Європейська комісія оштрафувала компанію Apple на 1,8 мільярда євро за порушення антимонопольного законодавства через умови користування App Store, які ставили в невигідне становище конкурентів на ринку потокової передачі музики та обмежували користувачів.

Економіка • 4 березня, 15:22 • 22211 перегляди

TikTok зробили музику ще доступнішою по всьому світу, зокрема в Україні

TikTok представляє нову функцію "Додати до музики", яка дозволяє користувачам зберігати пісні, почуті на відеоплатформі, на музичних стрімінгових сервісах, таких як Spotify та Apple Music, роблячи музику більш доступною по всьому світу, в тому числі і в Україні.

Технології • 25 лютого, 12:15 • 26379 перегляди

Європейський Союз оштрафує Apple на 500 мільйонів євро

ЄС готується накласти антимонопольний штраф на компанію Apple у розмірі 500 мільйонів євро за правила App Store, які обмежують конкуренцію.

Економіка • 19 лютого, 02:25 • 37084 перегляди

Spotify офіційно припинив роботу в Росії – ЗМІ

Spotify офіційно припинив свою діяльність у Росії: 14 грудня було ліквідовано місцеву юридичну особу Spotify LLC. Сервіс вже припинив роботу в Росії з квітня 2022 року.

Економіка • 18 грудня, 00:50 • 36259 перегляди