Антонов Ан-225 Мрія

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 10480 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162544 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140101 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142851 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136490 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136445 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 10480 перегляди

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Федоров назвав першу область, усі школи якої під'єднуються до екосистеми "Мрія"

Запорізька область стала першою, де всі школи приєдналися до освітньої екосистеми "Мрія", попри близькість до фронту. 150 шкіл вже працюють з "Мрією".

Технології • 10 квітня, 09:55 • 10738 перегляди

У "Мрії" впродовж пів року хочуть впровадити ШІ: що зміниться в освітньому застосунку

Освітній застосунок "Мрія" планує впровадити штучний інтелект у першій половині 2025 року. ШІ допомагатиме учням з навчальним контентом та зменшить бюрократичне навантаження на вчителів.

Суспільство • 30 грудня, 12:14 • 22390 перегляди

Тестування застосунку "Мрія" пройшло в школах по всій Україні - Федоров

У школах України завершилось бета-тестування освітнього застосунку "Мрія", де вчителі виставили 560 тис. оцінок. Федоров анонсував розширення функціоналу на дошкільну освіту та університети до 2025 року.

Політика • 26 грудня, 10:07 • 26484 перегляди

Друга "Мрія": Дмитро Антонов каже, що літак готовий на 70%

Командир транспортних літаків повідомив про стан другого Ан-225 "Мрія". Основні частини літака були збудовані 30 років тому і перебувають у гарному стані, залишилось виконати 30% робіт.

Війна • 21 грудня, 17:46 • 36649 перегляди

Учасники Міжнародного транспортного форуму відвідали Київщину: Кравченко показав наслідки російської агресії

Представники 20 держав відвідали зруйнований аеропорт Гостомель та підірваний Романівський міст в Ірпені. Метою візиту стала розробка механізмів відновлення транспортної інфраструктури України.

Війна • 30 листопада, 15:27 • 32701 перегляди

1000 свічок запалили біля "Батьківщини-матері" у Києві

Кияни вшанували 1000 днів боротьби України проти російської агресії біля монумента "Батьківщина-мати". Учасники акції запалили 1000 свічок на знак пам'яті загиблих захисників України.

Суспільство • 19 листопада, 20:12 • 28826 перегляди

Звуки вибухів та зруйнована "Мрія": Зеленський опублікував відео до 1000 днів боротьби проти рф

Президент опублікував відеоролик, присвячений 1000 дням повномасштабного вторгнення рф в Україну. У відео показані моменти боротьби, руйнувань та досягнень українців за цей період.

Війна • 19 листопада, 07:21 • 15296 перегляди

9 листопада: День Книги рекордів Гіннеса

9 листопада відзначається День Книги рекордів Гіннеса, куди увійшло близько 200 українських досягнень. Серед них - найбільший літак, найдовше волосся та найсильніша жінка планети.

УНН Lite • 9 листопада, 11:28 • 105852 перегляди

Побачив місця найзапекліших боїв та знищену "Мрію": президент Фінляндії відвідав Гостомель

Президент Фінляндії Александр Стубб відвідав зруйнований аеропорт "Антонов" у Гостомелі, де українські воїни показали йому місця запеклих боїв та залишки найбільшого у світі транспортного літака "Мрія", знищеного російськими окупантами.

Війна • 3 квітня, 12:58 • 25379 перегляди

Федоров оголосив про плани подальшої цифровізації суду: частина сервісів буде в онлайні та в "Дії"

Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров оголосив про плани подальшої цифровізації судової системи України шляхом оновлення концепції електронного суду та додавання електронних виконавчих документів у додаток "Дія".

Політика • 28 лютого, 08:43 • 23194 перегляди

Google проведе структурні зміни через ризики, які представляє ШІ

Генеральний директор Google Сундар Пічаї оголосив про необхідність структурних змін у компанії та більш жорсткого регулювання систем штучного інтелекту після суперечок щодо упереджених та абсурдних відповідей чат-ботів Google.

Технології • 28 лютого, 08:11 • 25092 перегляди

СБУ завершила розслідування щодо знищення "Мрії": екскерівникам "Антонова" загрожує до 15 років за ґратами

Колишнім посадовцям "Антонова" загрожує до 15 років позбавлення волі, оскільки їхні дії призвели до тимчасового захоплення аеродрому та знищення літака Ан-225.

Війна • 27 лютого, 17:39 • 50512 перегляди

Освітній застосунок "Мрія" міститиме перевірені ШІ відео та рекомендації з використання штучного інтелекту - Федоров

Україна запускає освітній додаток під назвою "Мрія", який використовуватиме штучний інтелект для перевірки відео на наявність неприйнятного контенту та навчатиме дітей, як отримати користь від штучного інтелекту.

Суспільство • 27 лютого, 14:46 • 31957 перегляди

План дій уряду на цей рік передбачає збільшення на 21% виплати освітянам - Шмигаль

Прем'єр-міністр України оголосив плани щодо підвищення заробітної плати освітян на 21% та масштабну реформу вищої освіти пріоритетами плану дій уряду до 2024 року.

Економіка • 16 лютого, 16:38 • 29531 перегляди

У цьому році планують створити аналог “Дії” для держслужбовців  - Шмигаль

Прем'єр-міністр України оголосив про плани створити цього року аналог цифрового сервісу "Дія" для державних службовців, щоб пришвидшити їхню роботу та підвищити її якість і прозорість.

Економіка • 16 лютого, 15:05 • 26044 перегляди

Уряд затвердив положення про функціонування освітнього застосунку “Мрія”

Уряд України затвердив положення, що визначає завдання, функції, складові та порядок роботи освітнього мобільного додатку "Мрія" для забезпечення рівного доступу українців до знань.

Політика • 16 лютого, 14:14 • 19594 перегляди