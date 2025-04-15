Антонов Ан-225 Мрія

Запорізька область стала першою, де всі школи приєдналися до освітньої екосистеми "Мрія", попри близькість до фронту. 150 шкіл вже працюють з "Мрією".
Освітній застосунок "Мрія" планує впровадити штучний інтелект у першій половині 2025 року. ШІ допомагатиме учням з навчальним контентом та зменшить бюрократичне навантаження на вчителів.
У школах України завершилось бета-тестування освітнього застосунку "Мрія", де вчителі виставили 560 тис. оцінок. Федоров анонсував розширення функціоналу на дошкільну освіту та університети до 2025 року.
Командир транспортних літаків повідомив про стан другого Ан-225 "Мрія". Основні частини літака були збудовані 30 років тому і перебувають у гарному стані, залишилось виконати 30% робіт.
Представники 20 держав відвідали зруйнований аеропорт Гостомель та підірваний Романівський міст в Ірпені. Метою візиту стала розробка механізмів відновлення транспортної інфраструктури України.
Кияни вшанували 1000 днів боротьби України проти російської агресії біля монумента "Батьківщина-мати". Учасники акції запалили 1000 свічок на знак пам'яті загиблих захисників України.
Президент опублікував відеоролик, присвячений 1000 дням повномасштабного вторгнення рф в Україну. У відео показані моменти боротьби, руйнувань та досягнень українців за цей період.
9 листопада відзначається День Книги рекордів Гіннеса, куди увійшло близько 200 українських досягнень. Серед них - найбільший літак, найдовше волосся та найсильніша жінка планети.
Президент Фінляндії Александр Стубб відвідав зруйнований аеропорт "Антонов" у Гостомелі, де українські воїни показали йому місця запеклих боїв та залишки найбільшого у світі транспортного літака "Мрія", знищеного російськими окупантами.
Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров оголосив про плани подальшої цифровізації судової системи України шляхом оновлення концепції електронного суду та додавання електронних виконавчих документів у додаток "Дія".
Генеральний директор Google Сундар Пічаї оголосив про необхідність структурних змін у компанії та більш жорсткого регулювання систем штучного інтелекту після суперечок щодо упереджених та абсурдних відповідей чат-ботів Google.
Колишнім посадовцям "Антонова" загрожує до 15 років позбавлення волі, оскільки їхні дії призвели до тимчасового захоплення аеродрому та знищення літака Ан-225.
Україна запускає освітній додаток під назвою "Мрія", який використовуватиме штучний інтелект для перевірки відео на наявність неприйнятного контенту та навчатиме дітей, як отримати користь від штучного інтелекту.
Прем'єр-міністр України оголосив плани щодо підвищення заробітної плати освітян на 21% та масштабну реформу вищої освіти пріоритетами плану дій уряду до 2024 року.
Прем'єр-міністр України оголосив про плани створити цього року аналог цифрового сервісу "Дія" для державних службовців, щоб пришвидшити їхню роботу та підвищити її якість і прозорість.
Уряд України затвердив положення, що визначає завдання, функції, складові та порядок роботи освітнього мобільного додатку "Мрія" для забезпечення рівного доступу українців до знань.