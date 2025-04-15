Антонов Ан-225 Мрія

У цьому році планують створити аналог “Дії” для держслужбовців - Шмигаль

Прем'єр-міністр України оголосив про плани створити цього року аналог цифрового сервісу "Дія" для державних службовців, щоб пришвидшити їхню роботу та підвищити її якість і прозорість.