У цьому році планують створити аналог “Дії” для держслужбовців - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України оголосив про плани створити цього року аналог цифрового сервісу "Дія" для державних службовців, щоб пришвидшити їхню роботу та підвищити її якість і прозорість.
На цей рік заплановано створення свого роду аналогу "Дії" для держслужбовців. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
"Цифровізація залишається ключовою наскрізною реформою для всіх сфер. Наприклад, в освіті цього року буде запущено революційний продукт "Мрія" - освітній додаток, який об'єднає широкий спектр можливостей для дітей. У Дія.City очікуємо не менше 150 нових резидентів", - розповів Шмигаль.
Також він зазначив, що уряд змінює інституції.
"Сучасна система управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) має запрацювати у 65% міністерств та відомств. Також на цей рік заплановано створення свого роду аналогу "Дії" для держслужбовців. Це прискорить роботу і підвищить її якість та прозорість. Ми також продовжуємо розбудову антикорупційної інфраструктури. Зокрема, плануємо посилювати інституційну незалежність НАБУ", - зазначив Шмигаль.
Окрім того, за його словами, в Україні продовжать реформу корпоратизації.
"У межах "малої приватизації "плануємо" продаж щонайменше 300 об’єктів. Також плануємо відновити "велику приватизацію". Наша антикорупційна стратегія — це не просто боротися з корупцією, а ліквідувати можливості для її існування", - сказав Шмигаль.
Доповнення
Уряд затвердив положення про функціонування освітнього застосунку "Мрія".