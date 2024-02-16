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Уряд затвердив положення про функціонування освітнього застосунку “Мрія”

Уряд затвердив положення про функціонування освітнього застосунку “Мрія”

Київ • УНН

 • 19588 перегляди

Уряд України затвердив положення, що визначає завдання, функції, складові та порядок роботи освітнього мобільного додатку "Мрія" для забезпечення рівного доступу українців до знань.

Кабінет міністрів України затвердив положення про функціонування освітнього мобільного додатка "Мрія". Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Затверджено Положення про функціонування освітнього мобільного додатка "Мрія", що визначає основні завдання, функціональні можливості, складові, механізм функціонування та субʼєктів освітнього мобільного додатка "Мрія", процедуру надання доступу до нього, а також порядок використання унікального загальнодержавного ідентифікатора учасника освітнього процесу (Мрія-ID)

- написав Мельничук.

За його словами, внесено зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженого постановою КМУ від 04.12.2019 N 1137, та Положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту", затвердженого постановою КМУ від 02.12.2021 N 1255, з метою належної технічної реалізації функціонування освітнього мобільного додатка "Мрія".

Доповнення

Раніше віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в Україні розроблять освітній додаток "Мрія", який має забезпечити рівний доступ до знань кожному українцю. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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