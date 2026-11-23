Демократ Габбард переміг Фокс після перерахунку голосів у США
Київ • УНН
Чак Габбард переміг Вірджинію Фокс у Північній Кароліні з перевагою менш як 300 голосів. Демократи отримають найбільше місць у Палаті представників з 1992 року.
Демократ Чак Габбард переміг на виборах до Палати представників США у п’ятому окрузі штату Північна Кароліна за підсумками перерахунку голосів, здобувши перемогу над багаторічною конгресвумен від Республіканської партії Вірджинією Фокс. Про це повідомляє ABC News, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що перемога Габбарда забезпечить демократам найбільшу кількість голосів у Палаті представників за останні 34 роки.
Вказується, що за результатами підрахунку 99% виборців, Габбард випередив Фокс із результатом 48,7% проти 48,6%. Різниця між кандидатами становить менш як 300 голосів.
Після наполегливого та ретельного виборчого процесу виборці П’ятого конгресійного округу скористалися своїми конституційними правами та заявили, що їхні голоси почуті
Видання вказує, що, таким чином, демократи матимуть найбільше представництво в нижній палаті Конгресу з 1992 року, коли вони також здобули 258 місць.
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