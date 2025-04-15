Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив сподівання на повернення росії у футбол. В УЄФА та УАФ виступають проти - через триваючу
агресію рф проти України.
Франческо Тотті заявив, що він не політик, а спортсмен, і поїхав би до Києва з тією ж метою, що і до москви. Він відвідає
церемонію нагородження в росії.
Влітку 2025 року збірна України візьме участь у товариському турнірі чотирьох націй в Канаді. Суперниками стануть збірні Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.
Вейн Брідж розповів, як Андрій Шевченко провчив Таля Бен-Хаїма під час тренування в "Челсі". Ізраїльський захисник отримав серію ударів після того, як проігнорував попередження Шевченка.
Голова УАФ Андрій Шевченко підтвердив отримання запитів від юристів Михайла Мудрика щодо допінгового скандалу. УАФ підтримуватиме
гравця та очікує на результати проби B, яка може виправдати футболіста.
30 грудня 1975 року Олег Блохін отримав "Золотий м'яч" як найкращий футболіст Європи. Нападник київського "Динамо" випередив у голосуванні Беккенбауера та Кройффа, набравши 122 очки.
20 років тому Андрій Шевченко отримав "Золотий м'яч". Легенди футболу згадують цікаві історії про українського футболіста, зокрема
про те, як він познайомив гравців "Мілану" з українським салом.
Україна обіграла Албанію з рахунком 2:1 у заключному матчі Ліги націй. Голи Зінченка та Яремчука на початку гри принесли перемогу та друге місце в групі, що дає право зіграти в плей-оф.
Легендарний форвард "Мілану" Андрій Шевченко включений до Зали слави італійського футболу в категорії "Іноземні футболісти". На
церемонії в Коверчано він зачитав емоційного листа, в якому подякував Італії та "Мілану".
Андрій Шевченко разом з головою Одеської ОДА завітали до обласної дитячої клінічної лікарні. Легендарний футболіст подарував дітям
м'ячі з автографом та інші подарунки.
Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірної України від adidas на сезон 2024/2025. Форма натхненна прапором
країни та містить гасло "СЛАВА УКРАЇНІ" на спині.
Український форвард Артем Довбик підписав 5-річний контракт з італійською 'Ромою'. Трансфер найкращого бомбардира Ла Ліги минулого
сезону обійшовся в 30,5 млн євро плюс бонуси.