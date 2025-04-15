Андрій Шевченко

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19857 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 135551 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125826 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127298 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125689 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128085 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192697 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76796 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164042 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115405 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37515 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48450 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49402 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39178 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 22163 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 772 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 16384 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39506 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49717 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 135551 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1830 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10529 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12697 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108530 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110190 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Андрій Шевченко

Український футболіст і менеджер (нар. 1976)
Новини по темi

Президент ФІФА сподівається на повернення росії у футбол: що кажуть в УЄФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив сподівання на повернення росії у футбол. В УЄФА та УАФ виступають проти - через триваючу агресію рф проти України.

Спорт • 3 квітня, 23:55 • 6413 перегляди

Я не політик і не дипломат, я спортсмен: легенда "Роми" Тотті пояснив, чому їде до москви

Франческо Тотті заявив, що він не політик, а спортсмен, і поїхав би до Києва з тією ж метою, що і до москви. Він відвідає церемонію нагородження в росії.

Спорт • 26 березня, 23:20 • 24391 перегляди

Збірна України візьме участь у товариському турнірі у Канаді

Влітку 2025 року збірна України візьме участь у товариському турнірі чотирьох націй в Канаді. Суперниками стануть збірні Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.

Спорт • 19 березня, 15:05 • 8586 перегляди

"Бах, бах, гру закінчено": Вейн Брідж розповів про "неймовірний" бій між Шевченко та Бен-Хаїмом

Вейн Брідж розповів, як Андрій Шевченко провчив Таля Бен-Хаїма під час тренування в "Челсі". Ізраїльський захисник отримав серію ударів після того, як проігнорував попередження Шевченка.

Спорт • 5 березня, 21:05 • 14472 перегляди

Шкода, що так сталося: Шевченко підтримав Мудрика у допінг-скандалі

Голова УАФ Андрій Шевченко підтвердив отримання запитів від юристів Михайла Мудрика щодо допінгового скандалу. УАФ підтримуватиме гравця та очікує на результати проби B, яка може виправдати футболіста.

Спорт • 11 лютого, 16:38 • 28588 перегляди

49 років тому Олег Блохін став першим українцем, який отримав “Золотий м’яч”

30 грудня 1975 року Олег Блохін отримав "Золотий м'яч" як найкращий футболіст Європи. Нападник київського "Динамо" випередив у голосуванні Беккенбауера та Кройффа, набравши 122 очки.

Спорт • 30 грудня, 14:07 • 28999 перегляди

20 років тому Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча": хто привітав ексфутболіста

20 років тому Андрій Шевченко отримав "Золотий м'яч". Легенди футболу згадують цікаві історії про українського футболіста, зокрема про те, як він познайомив гравців "Мілану" з українським салом.

Спорт • 13 грудня, 13:47 • 148029 перегляди

Україна - Албанія: післяматчеві коментарі, дебют Сича, попередні суперники

Україна обіграла Албанію з рахунком 2:1 у заключному матчі Ліги націй. Голи Зінченка та Яремчука на початку гри принесли перемогу та друге місце в групі, що дає право зіграти в плей-оф.

Спорт • 20 листопада, 09:48 • 16174 перегляди

Андрій Шевченко увійшов до Зали слави італійського футболу

Легендарний форвард "Мілану" Андрій Шевченко включений до Зали слави італійського футболу в категорії "Іноземні футболісти". На церемонії в Коверчано він зачитав емоційного листа, в якому подякував Італії та "Мілану".

Спорт • 12 листопада, 13:03 • 17539 перегляди

Легендарний футболіст Шевченко завітав до Одеської дитячої лікарні

Андрій Шевченко разом з головою Одеської ОДА завітали до обласної дитячої клінічної лікарні. Легендарний футболіст подарував дітям м'ячі з автографом та інші подарунки.

Суспільство • 27 жовтня, 12:00 • 20374 перегляди

У збірної України з футболу нова форма: фото

Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірної України від adidas на сезон 2024/2025. Форма натхненна прапором країни та містить гасло "СЛАВА УКРАЇНІ" на спині.

Спорт • 9 жовтня, 09:40 • 113001 перегляди

Офіційно: Артем Довбик гравець римської “Роми”

Український форвард Артем Довбик підписав 5-річний контракт з італійською 'Ромою'. Трансфер найкращого бомбардира Ла Ліги минулого сезону обійшовся в 30,5 млн євро плюс бонуси.

Спорт • 2 серпня, 17:32 • 22916 перегляди