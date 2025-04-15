20 років тому Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча": хто привітав ексфутболіста

20 років тому Андрій Шевченко отримав "Золотий м'яч". Легенди футболу згадують цікаві історії про українського футболіста, зокрема про те, як він познайомив гравців "Мілану" з українським салом.