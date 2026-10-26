Ламіна Ямаля втретє визнано найкращим молодим гравцем світу

Вінгер каталонської "Барселони" Ламін Ямаль втретє поспіль здобув Трофей Копа 2026, який вручається кращому молодому футболісту, який не досяг 21 року, передає УНН.

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Трофей Копа Ямалю вручив колишній український форвард, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

У сезоні 2025/2026 року Ямаль провів 45 матчів у всіх турнірах, де відзначився 24 рази та віддав 18 гольових.

Також разом із збірною Іспанії Ямаль здобув титул Чемпіона світу.

Іспанія перемогла Аргентину та вперше за 16 років стала чемпіоном світу

Окрім того, найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес, яка здобула цю нагороду вдруге поспіль.

Ламін Ямаль і Вікі Лопес визнані найкращими молодими гравцями світу