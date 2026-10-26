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Ламіна Ямаля втретє визнано найкращим молодим гравцем світу

Київ • УНН

 • 1480 перегляди

Вінгер «Барселони» Ламін Ямаль утретє поспіль здобув Трофей Копа. У сезоні він забив 24 голи та віддав 18 результативних передач.

Ламіна Ямаля втретє визнано найкращим молодим гравцем світу

Вінгер каталонської "Барселони" Ламін Ямаль втретє поспіль здобув Трофей Копа 2026, який вручається кращому молодому футболісту, який не досяг 21 року, передає УНН

Деталі 

Трофей Копа Ямалю вручив колишній український форвард, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. 

У сезоні 2025/2026 року Ямаль провів 45 матчів у всіх турнірах, де відзначився 24 рази та віддав 18 гольових. 

Також разом із збірною Іспанії Ямаль здобув титул Чемпіона світу. 

Іспанія перемогла Аргентину та вперше за 16 років стала чемпіоном світу20.07.26, 01:06 • 44508 переглядiв

 Окрім того, найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес, яка здобула цю нагороду вдруге поспіль. 

Ламін Ямаль і Вікі Лопес визнані найкращими молодими гравцями світу22.09.25, 22:23 • 2950 переглядiв

Павло Башинський

СпортУНН Lite
Чемпіонат світу з футболу 2026
Андрій Шевченко
Іспанія