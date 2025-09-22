Ламін Ямаль і Вікі Лопес визнані найкращими молодими гравцями світу
Київ • УНН
Вінгер "Барселони" Ламін Ямаль отримав нагороду найкращого молодого гравця сезону 2024/25. Півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес стала найкращою молодою гравчинею світу.
Нагороду найкращий молодий гравець сезону 2024/25 виборов вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес, передає УНН.
Деталі
Колишній захисник мадридського "Реалу", та англійського "Манчестер Юнайтед" Рафаель Варан оголосив найкращого молодого гравця світу: вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.
Найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес.
Нагадаємо
Louis Vuitton представив кейс, в якому представлять нагороду Ballon d’Or з (Золотий м’яч), створені спеціально для зберігання престижних нагород для футболістів та футболісток.