Ламін Ямаль і Вікі Лопес визнані найкращими молодими гравцями світу

Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 17161 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 22898 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 33958 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 50085 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 48883 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 26823 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 46877 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24404 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34726 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язку 22 вересня, 10:21 • 20746 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США 22 вересня, 10:56 • 17333 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду 22 вересня, 11:26 • 32574 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск 22 вересня, 11:27 • 20886 перегляди
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападницю 14:33 • 5952 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду 22 вересня, 11:26 • 32784 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України 22 вересня, 09:32 • 50086 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки 22 вересня, 05:30 • 46877 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США 22 вересня, 10:56 • 17471 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда 22 вересня, 05:42 • 35976 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними 19 вересня, 16:00 • 86634 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі 19 вересня, 14:24 • 109238 перегляди
Ламін Ямаль і Вікі Лопес визнані найкращими молодими гравцями світу

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Вінгер "Барселони" Ламін Ямаль отримав нагороду найкращого молодого гравця сезону 2024/25. Півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес стала найкращою молодою гравчинею світу.

Ламін Ямаль і Вікі Лопес визнані найкращими молодими гравцями світу

Нагороду найкращий молодий гравець сезону 2024/25 виборов вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес, передає УНН.

Деталі

Колишній захисник мадридського "Реалу", та англійського "Манчестер Юнайтед" Рафаель Варан оголосив найкращого молодого гравця світу: вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.

Найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес.

Нагадаємо

Louis Vuitton представив кейс, в якому представлять нагороду Ballon d’Or з (Золотий м’яч), створені спеціально для зберігання престижних нагород для футболістів та футболісток.

Павло Башинський

Спорт
Louis Vuitton