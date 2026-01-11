Сили оборони зривають спроби росії створити загрозу наступу на Суми - 7-й корпус ДШВ

$42.990.00
Ексклюзив
09:33 • 10349 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 15727 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 24588 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 35529 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 55931 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 40486 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 32841 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 36468 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 59527 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 40562 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт11 січня, 04:00 • 9520 перегляди
Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11 січня, 04:43 • 6256 перегляди
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодженняVideo06:39 • 5612 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран07:03 • 14653 перегляди
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго08:18 • 10892 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33 • 10339 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 48121 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 96585 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 122852 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 92909 перегляди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Запорізька область
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 16731 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 19416 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 75093 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 76112 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 96495 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Сили оборони зривають спроби росії створити загрозу наступу на Суми - 7-й корпус ДШВ

Київ • УНН

 • 146 перегляди

На Північно-Слобожанському напрямку Сили оборони зривають спроби росії створити загрозу наступу на Суми. Противник уникає лобових атак та намагається діяти через фланги.

Сили оборони зривають спроби росії створити загрозу наступу на Суми - 7-й корпус ДШВ

На Північно-Слобожанському напрямку Сили оборони зривають "спроби росії створити загрозу наступу на Суми", повідомили у 7-му корпусі ДШВ ЗСУ у неділю, пише УНН.

Деталі

"На Північно-Слобожанському напрямку у зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади 7 КШР ДШВ противник намагається створити плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Хотінь. Потенційно, це становить загрозу для просування в бік міста Суми. Усі такі спроби своєчасно виявляються та зриваються", - вказали у ДШВ.

Як зазначається, "загалом противник періодично здійснює штурмові дії, а також нарощує активність безпілотних систем на окремих ділянках". "Під час наступу піхоти ворог уникає лобових атак і намагається діяти через фланги", - повідомили у ДШВ.

"Проти підрозділів 78 ОДШБр діють формування 810 окремої бригади морської піхоти та 9 мотострілецького полку росії", - ідеться у повідомленні.

"Наша активна оборона й постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем", - наголосили у ДШВ.

Ситуація у Куп'янську: росіяни не зможуть поновити доступ до міста, йде зачистка - Трегубов11.01.26, 11:58 • 1924 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Суми