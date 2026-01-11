Сили оборони зривають спроби росії створити загрозу наступу на Суми - 7-й корпус ДШВ

На Північно-Слобожанському напрямку Сили оборони зривають "спроби росії створити загрозу наступу на Суми", повідомили у 7-му корпусі ДШВ ЗСУ у неділю, пише УНН.

Деталі

"На Північно-Слобожанському напрямку у зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади 7 КШР ДШВ противник намагається створити плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Хотінь. Потенційно, це становить загрозу для просування в бік міста Суми. Усі такі спроби своєчасно виявляються та зриваються", - вказали у ДШВ.

Як зазначається, "загалом противник періодично здійснює штурмові дії, а також нарощує активність безпілотних систем на окремих ділянках". "Під час наступу піхоти ворог уникає лобових атак і намагається діяти через фланги", - повідомили у ДШВ.

"Проти підрозділів 78 ОДШБр діють формування 810 окремої бригади морської піхоти та 9 мотострілецького полку росії", - ідеться у повідомленні.

"Наша активна оборона й постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем", - наголосили у ДШВ.

