Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше

Київ • УНН

 • 4448 перегляди

Найбільший розрив між мережами спостерігається у сегменті дизельного пального, де різниця сягає 7 грн за літр.

Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше

Станом на 13 березня 2026 року ціни на пальне на великих українських АЗС залишаються високими, а найбільший розрив між мережами фіксується у дизельному сегменті. Найнижчі ціни демонструє UKRNAFTA, тоді як найвищі в більшості категорій зафіксовані у SOCAR, передає УНН.

Ціни на пальне 13 березня: на яких АЗС бензин і дизель коштують найдорожче

За даними станом на 13 березня, бензин А-95 стандарт на АЗС OKKO, WOG і SOCAR в середньому по Україні коштує 70,99 грн за літр. У мережі UKRNAFTA цей самий вид пального продається по 68,99 грн за літр. Таким чином, різниця між найнижчою та найвищою ціною в цій категорії становить 2 грн на літрі.

У сегменті бензину 95 преміум ціни дещо вищі. На OKKO та WOG літр такого пального коштує 73,99 грн. На SOCAR ціна становить 74,99 грн за літр. Найнижчий показник знову має UKRNAFTA – 71,99 грн за літр. Отже, різниця між мінімальною і максимальною ціною в цій категорії сягає 3 грн на літрі.

Ринок, як і заведено, знову показує просту істину: одна й та сама поїздка може коштувати дорожче лише тому, що водій заїхав не на ту заправку.

Найбільший розрив стався у категорії дизельного пального стандарт. На OKKO літр коштує 76,99 грн, на WOG – 77,99 грн, на SOCAR – 78,99 грн. У мережі UKRNAFTA дизель стандарт продається по 71,99 грн за літр. Таким чином, різниця між найнижчою та найвищою ціною у цьому сегменті становить 7 грн на літрі.

У сегменті дизельного пального преміум ціни також залишаються високими. На OKKO літр коштує 79,99 грн, на WOG – 80,99 грн, на SOCAR – 81,99 грн. У мережі UKRNAFTA преміальний дизель продається по 75,99 грн за літр. Різниця між мінімальною та максимальною ціною в цій категорії становить 6 грн на літрі.

Якщо порівнювати загальний рівень цін між мережами, UKRNAFTA має найнижчі показники в усіх чотирьох категоріях. SOCAR, навпаки, утримує найвищі ціни на бензин 95 преміум, а також на дизельне пальне стандарт і преміум. OKKO та WOG мають близькі цінові показники у бензиновому сегменті, але на дизельне пальне WOG дорожчий за OKKO на 1 грн у кожній із двох категорій.

Також помітна різниця між стандартним і преміальним пальним усередині однієї мережі. На OKKO бензин 95 преміум дорожчий за А-95 стандарт на 3 грн, а дизель преміум дорожчий за стандартний дизель також на 3 грн. На WOG різниця між стандартним і преміальним бензином становить 3 грн, між двома видами дизеля — також 3 грн. У SOCAR бензин преміум дорожчий за стандартний на 4 грн, а дизель преміум — на 3 грн. У UKRNAFTA різниця між А-95 стандарт і 95 преміум становить 3 грн, а між дизелем стандарт і преміум – 4 грн.

АЗС закладають найгірший сценарій: експерт розповів про причини стрибка цін на пальне

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у розмові з УНН пояснив, що ризик здорожчання бензину найближчим часом залишається. На його думку, для України ключовий період пов’язаний саме з моментом закупівлі нових партій.

Саме тому ціну на АЗС підвищують, враховуючи майбутні витрати на закупівлю пального, нова партія якого швидше за все, відпускатиметься вже за вищими цінами, враховуючи конфлікт на Близькому Сході. Тому власники мереж автозаправок змушені закладати в поточну ціну для водіїв покриття ризиків. Причому, ідуть за найпесимістичнішим сценарієм.

Наразі в Україні вже зріс роздрібний попит на пальне. А ключовим каталізатором виступило рішення мереж АЗС про зміну ціни на літр пального. 

Цей ажіотаж створили саме мережі заправних станцій. У такій ситуації підвищення цін стає додатковим стимулом для споживачів купувати більше, ніж зазвичай

– сказав експерт.

Водночас він наголосив, що наразі для того, аби починати панікувати через майбутній дефіцит бензину на заправках, немає жодних підстав. 

Пальне є – усіх марок, у великих обсягах. Особливо бензину багато. (Крім того – ред.) усе їде та їде ще за старими контрактами, за старими цінами. Це створює запас міцності на перехідний період

– пояснив він.

Директор Консалтингової групи А-95 пояснив також, що і міжнародна ситуація наразі не досягла того градусу напруження, який може відгукнутися Україні глобальним дефіцитом бензину. 

Мережі заправних станцій почали підіймати ціни на новинах про те, що все застрягне в Ормузькій протоці, пального не буде, треба готуватись

– сказав Сергій Куюн.

Експерт підкреслив: на найближче майбутнє головним завданням для ринку палива в Україні він бачить зниження рівня паніки. За його словами, навіть за наявності підстав для корекції цін поточна швидкість їх зміни – завищена. 

Тому я вважаю, що невиправдані ті темпи зростання, які зараз є, що вони на якихось ажіотажних настроях. Я впевнений, що ціна скоро спаде

– сказав він.

Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні04.03.26, 15:52 • 88547 переглядiв

Олександра Василенко

Україна