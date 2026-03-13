Іран не планує закривати Ормузьку протоку – представник країни в ООН
Київ • УНН
Посол Ірану в ООН заявив про відсутність планів блокувати судноплавство в регіоні. Тегеран звинувачує США у дестабілізації безпеки на водному шляху.
Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, попри напружену ситуацію в регіоні. Про це заявив посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані під час спілкування з журналістами, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Ми не збираємося закривати Ормузьку протоку, але це наше невід’ємне право зберігати мир і безпеку на цьому водному шляху
Його заява пролунала після повідомлень про те, що новий верховний лідер Ірану раніше нібито допускав можливість використання протоки як "інструменту тиску".
Заяви про відповідальність США
Іравані наголосив, що Тегеран залишається відданим принципу свободи судноплавства в регіоні. Водночас він звинуватив Сполучені Штати у загостренні ситуації навколо стратегічного морського маршруту.
Поточна ситуація в регіоні, зокрема в Ормузькій протоці, не є результатом законного здійснення Іраном свого права на самооборону. Швидше, це прямий наслідок дестабілізуючих дій Сполучених Штатів, які розпочали агресію проти Ірану та підірвали регіональну безпеку
Новий верховний лідер Ірану заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою - ЗМІ12.03.26, 18:49 • 4520 переглядiв