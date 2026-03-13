$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 10927 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 26890 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 29217 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 37524 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 23053 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 18911 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 15831 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22885 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39839 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49770 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Іран не планує закривати Ормузьку протоку – представник країни в ООН

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Посол Ірану в ООН заявив про відсутність планів блокувати судноплавство в регіоні. Тегеран звинувачує США у дестабілізації безпеки на водному шляху.

Іран не планує закривати Ормузьку протоку – представник країни в ООН

Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, попри напружену ситуацію в регіоні. Про це заявив посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані під час спілкування з журналістами, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Ми не збираємося закривати Ормузьку протоку, але це наше невід’ємне право зберігати мир і безпеку на цьому водному шляху

– сказав дипломат.

Його заява пролунала після повідомлень про те, що новий верховний лідер Ірану раніше нібито допускав можливість використання протоки як "інструменту тиску".

Заяви про відповідальність США

Іравані наголосив, що Тегеран залишається відданим принципу свободи судноплавства в регіоні. Водночас він звинуватив Сполучені Штати у загостренні ситуації навколо стратегічного морського маршруту.

Поточна ситуація в регіоні, зокрема в Ормузькій протоці, не є результатом законного здійснення Іраном свого права на самооборону. Швидше, це прямий наслідок дестабілізуючих дій Сполучених Штатів, які розпочали агресію проти Ірану та підірвали регіональну безпеку

– заявив іранський представник.

Новий верховний лідер Ірану заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою - ЗМІ

Степан Гафтко

Світ
Дипломатка
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
Іран