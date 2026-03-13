Іран не планує закривати Ормузьку протоку – представник країни в ООН

Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, попри напружену ситуацію в регіоні. Про це заявив посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані під час спілкування з журналістами, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Ми не збираємося закривати Ормузьку протоку, але це наше невід’ємне право зберігати мир і безпеку на цьому водному шляху – сказав дипломат.

Його заява пролунала після повідомлень про те, що новий верховний лідер Ірану раніше нібито допускав можливість використання протоки як "інструменту тиску".

Заяви про відповідальність США

Іравані наголосив, що Тегеран залишається відданим принципу свободи судноплавства в регіоні. Водночас він звинуватив Сполучені Штати у загостренні ситуації навколо стратегічного морського маршруту.

Поточна ситуація в регіоні, зокрема в Ормузькій протоці, не є результатом законного здійснення Іраном свого права на самооборону. Швидше, це прямий наслідок дестабілізуючих дій Сполучених Штатів, які розпочали агресію проти Ірану та підірвали регіональну безпеку – заявив іранський представник.

