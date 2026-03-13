Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН

Иран не намерен закрывать Ормузский пролив, несмотря на напряженную ситуацию в регионе. Об этом заявил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани во время общения с журналистами, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив, но это наше неотъемлемое право сохранять мир и безопасность на этом водном пути – сказал дипломат.

Его заявление прозвучало после сообщений о том, что новый верховный лидер Ирана ранее якобы допускал возможность использования пролива как "инструмента давления".

Заявления об ответственности США

Иравани подчеркнул, что Тегеран остается приверженным принципу свободы судоходства в регионе. В то же время он обвинил Соединенные Штаты в обострении ситуации вокруг стратегического морского маршрута.

Текущая ситуация в регионе, в частности в Ормузском проливе, не является результатом законного осуществления Ираном своего права на самооборону. Скорее, это прямое следствие дестабилизирующих действий Соединенных Штатов, которые начали агрессию против Ирана и подорвали региональную безопасность – заявил иранский представитель.

