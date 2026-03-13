$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 11148 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 27549 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 29660 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 38291 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 23436 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 19026 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 15914 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22904 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39855 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49791 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 38291 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 26783 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 22935 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 51928 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 55659 просмотра
Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Посол Ирана в ООН заявил об отсутствии планов блокировать судоходство в регионе. Тегеран обвиняет США в дестабилизации безопасности на водном пути.

Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН

Иран не намерен закрывать Ормузский пролив, несмотря на напряженную ситуацию в регионе. Об этом заявил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани во время общения с журналистами, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив, но это наше неотъемлемое право сохранять мир и безопасность на этом водном пути

– сказал дипломат.

Его заявление прозвучало после сообщений о том, что новый верховный лидер Ирана ранее якобы допускал возможность использования пролива как "инструмента давления".

Заявления об ответственности США

Иравани подчеркнул, что Тегеран остается приверженным принципу свободы судоходства в регионе. В то же время он обвинил Соединенные Штаты в обострении ситуации вокруг стратегического морского маршрута.

Текущая ситуация в регионе, в частности в Ормузском проливе, не является результатом законного осуществления Ираном своего права на самооборону. Скорее, это прямое следствие дестабилизирующих действий Соединенных Штатов, которые начали агрессию против Ирана и подорвали региональную безопасность

– заявил иранский представитель.

Новый верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив останется закрытым - СМИ12.03.26, 18:49 • 4542 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Дипломатка
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Иран