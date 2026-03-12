Новый верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив останется закрытым - СМИ

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в своем первом публичном обращении заявил, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым как "инструмент давления". Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что обращение Хаменеи было зачитано на иранском государственном телевидении. Сам он пока не появлялся публично после назначения на высший пост в стране после гибели своего отца, предыдущего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.

В своем обращении новый иранский лидер подчеркнул, что Иран будет продолжать использовать Ормузский пролив как рычаг влияния.

Ормузский пролив будет оставаться инструментом давления - заявил Хаменеи.

Он также предупредил, что Иран продолжит атаковать американские военные базы в странах Ближнего Востока, если они не будут закрыты.

Мы атаковали эти военные базы и будем продолжать это делать - сказал он.

Кроме того, новый верховный лидер Ирана заявил, что США и Израиль должны выплатить компенсацию за свои действия.

США и Израиль должны заплатить компенсацию - отметил Хаменеи, назвав эти страны «врагом».

В обращении он также поблагодарил союзников Ирана в регионе, в частности хуситов в Йемене, "Хезболлу" в Ливане и проиранские группировки в Ираке, назвав их "лучшими друзьями" Тегерана и призвав продолжать борьбу.

Отдельную часть выступления Хаменеи посвятил своему отцу – бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Я имел честь увидеть его тело после мученической смерти. То, что я увидел, было горой силы - сказал он.

Также в обращении он упомянул удар по школе в городе Минаб, где, по данным иранских государственных СМИ, погибли по меньшей мере 168 детей и 14 учителей.

Мы будем особенно чувствительны к крови наших детей - заявил Хаменеи, пообещав месть.

