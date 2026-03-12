Новый верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив останется закрытым - СМИ

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 3140 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
15:30 • 8210 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
15:26 • 11388 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 8974 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 10285 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 11161 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 20382 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 38733 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 48482 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 57963 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.3м/с
50%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto12 марта, 07:59 • 43147 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 42305 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 37221 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 20284 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 29909 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
15:26 • 11392 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 10860 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 10795 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 37283 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 42364 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Румыния
Соединённые Штаты
Иран
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 5092 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 5258 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 20359 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 45745 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 34163 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Золото

Новый верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив останется закрытым - СМИ

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Моджтаба Хаменеи пообещал атаковать базы США и требует компенсаций от Израиля. Тегеран будет мстить за гибель детей в Минабе и смерть Али Хаменеи.

Новый верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив останется закрытым - СМИ

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в своем первом публичном обращении заявил, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым как "инструмент давления". Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что обращение Хаменеи было зачитано на иранском государственном телевидении. Сам он пока не появлялся публично после назначения на высший пост в стране после гибели своего отца, предыдущего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.

В своем обращении новый иранский лидер подчеркнул, что Иран будет продолжать использовать Ормузский пролив как рычаг влияния.

Ормузский пролив будет оставаться инструментом давления

- заявил Хаменеи.

Он также предупредил, что Иран продолжит атаковать американские военные базы в странах Ближнего Востока, если они не будут закрыты.

Мы атаковали эти военные базы и будем продолжать это делать

- сказал он.

Кроме того, новый верховный лидер Ирана заявил, что США и Израиль должны выплатить компенсацию за свои действия.

США и Израиль должны заплатить компенсацию

- отметил Хаменеи, назвав эти страны «врагом».

В обращении он также поблагодарил союзников Ирана в регионе, в частности хуситов в Йемене, "Хезболлу" в Ливане и проиранские группировки в Ираке, назвав их "лучшими друзьями" Тегерана и призвав продолжать борьбу.

Отдельную часть выступления Хаменеи посвятил своему отцу – бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Я имел честь увидеть его тело после мученической смерти. То, что я увидел, было горой силы

- сказал он.

Также в обращении он упомянул удар по школе в городе Минаб, где, по данным иранских государственных СМИ, погибли по меньшей мере 168 детей и 14 учителей.

Мы будем особенно чувствительны к крови наших детей

- заявил Хаменеи, пообещав месть.

Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк12.03.26, 07:41 • 54851 просмотр

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
Ирак
Ливан
Соединённые Штаты
Иран
Йемен