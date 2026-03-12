Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном

Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман впервые публично высказалась о разрыве со своим мужем - кантри-музыкантом Китом Урбаном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью актрисы, которое она дала для Variety.

Детали

По словам актрисы, прошлый год стал для нее непростым периодом, из-за чего она некоторое время избегала публичности.

В прошлом году я была тихой. У меня происходило много вещей, я как будто была в своей оболочке - призналась Кидман.

В то же время 58-летняя звезда заявила, что старается двигаться вперед и сосредотачиваться на семье.

Я в порядке, потому что всегда двигаюсь к тому, что хорошо. Я благодарна за свою семью и за то, что мы остаемся семьей и движемся дальше. Остальное я не обсуждаю из уважения - подчеркнула актриса.

Кидман также отметила, что главной поддержкой для нее остаются дети.

Мои прекрасные девочки, мои дорогие, которые вдруг стали взрослыми женщинами - сказала она.

Несмотря на личные изменения, актриса готовится к насыщенному рабочему году. В частности, в 2026 году выйдет экранизация книжной серии Скарпетта, а также продолжение культового фильма Практическая магия 2, где Кидман снова сыграет вместе с Сандрой Буллок.

Актриса подчеркнула, что сейчас старается сосредоточиться на работе, семье и новых жизненных планах.

Напомним

Американская актриса и лауреат премии "Оскар" Николь Кидман для роли судебно-медицинского эксперта в сериале "Скарпетта" научилась проводить вскрытие.