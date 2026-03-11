День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиков

$43.860.0351.040.33
15:03 • 7786 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 15485 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 14629 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 19197 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 26399 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 34344 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 33177 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44413 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120609 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87772 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Популярные новости
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 52031 просмотра
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф11 марта, 10:48 • 16852 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину11 марта, 10:51 • 23631 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 19911 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 17864 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto16:24 • 6560 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 13698 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 17966 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 52126 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 60080 просмотра
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Нестор Шуфрич
Андрей Кудряшов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Катар
Япония
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo17:32 • 1038 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 4800 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 9054 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 19992 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 33410 просмотра
Техника
Социальная сеть
Financial Times
MIM-104 Patriot
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиков

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Американский актер Чак Норрис празднует 86-летие. УНН собрал подборку культовых фильмов звезды, включая Путь дракона и Отряд Дельта.

День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиков

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис 10 марта отметил день рождения. Актеру исполнилось 86 лет. Звезда боевиков 80-х и 90-х годов получил мировую известность благодаря своим ролям в лентах о боевых искусствах и динамичных экшенах. По этому случаю УНН подготовил подборку самых известных фильмов с его участием.

Путь дракона (1972)

Один из самых знаковых фильмов в карьере Чака Норриса. В этой ленте он выступил соперником легендарного Брюса Ли. Кульминационная сцена боя в римском Колизее стала классикой кинематографа и считается одной из величайших в жанре фильмов о боевых искусствах.

Одинокий волк МакКвейд (1983)

 В этом боевике Чак Норрис сыграл техасского рейнджера Джей Джея МакКвейда, который ведет борьбу с опасным преступником и его преступной бандой. Благодаря своей склонности работать самостоятельно, герой получил прозвище "одинокий волк". Эта лента стала одной из ключевых в карьере актера.

Отряд "Дельта" (1986)

Культовый боевик 80-х рассказывает об операции элитного отряда, отправляющегося на опасную миссию по освобождению заложников. Чак Норрис играет одного из членов команды, которая противостоит террористам. Фильм получил широкую популярность как один из самых известных военных экшенов того времени.

Вторжение в США (1985)

Сюжет картины вращается вокруг бывшего агента спецслужб, который в одиночку противостоит группе террористов, планирующих серию атак на территории США. Фильм поражает динамичными сценами и масштабными перестрелками. Именно такие роли утвердили Норриса как одного из главных деятелей экшн-жанра.

 Один против всех (1979)

 В этой ленте актер сыграл чемпиона по карате, который помогает полиции расследовать серию преступлений. Его герой использует боевые навыки для выслеживания опасного преступника. Фильм стал одним из первых успешных проектов Норриса, закладывая основу его будущей карьеры в Голливуде.

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Фильм
Соединённые Штаты