День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиков

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис 10 марта отметил день рождения. Актеру исполнилось 86 лет. Звезда боевиков 80-х и 90-х годов получил мировую известность благодаря своим ролям в лентах о боевых искусствах и динамичных экшенах. По этому случаю УНН подготовил подборку самых известных фильмов с его участием.

Путь дракона (1972)

Один из самых знаковых фильмов в карьере Чака Норриса. В этой ленте он выступил соперником легендарного Брюса Ли. Кульминационная сцена боя в римском Колизее стала классикой кинематографа и считается одной из величайших в жанре фильмов о боевых искусствах.

Одинокий волк МакКвейд (1983)

В этом боевике Чак Норрис сыграл техасского рейнджера Джей Джея МакКвейда, который ведет борьбу с опасным преступником и его преступной бандой. Благодаря своей склонности работать самостоятельно, герой получил прозвище "одинокий волк". Эта лента стала одной из ключевых в карьере актера.

Отряд "Дельта" (1986)

Культовый боевик 80-х рассказывает об операции элитного отряда, отправляющегося на опасную миссию по освобождению заложников. Чак Норрис играет одного из членов команды, которая противостоит террористам. Фильм получил широкую популярность как один из самых известных военных экшенов того времени.

Вторжение в США (1985)

Сюжет картины вращается вокруг бывшего агента спецслужб, который в одиночку противостоит группе террористов, планирующих серию атак на территории США. Фильм поражает динамичными сценами и масштабными перестрелками. Именно такие роли утвердили Норриса как одного из главных деятелей экшн-жанра.

Один против всех (1979)

В этой ленте актер сыграл чемпиона по карате, который помогает полиции расследовать серию преступлений. Его герой использует боевые навыки для выслеживания опасного преступника. Фильм стал одним из первых успешных проектов Норриса, закладывая основу его будущей карьеры в Голливуде.