09:10 • 11338 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06 • 18110 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 19856 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
10 марта, 17:36 • 34560 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
10 марта, 15:44 • 99535 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
10 марта, 15:25 • 75909 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
10 марта, 14:11 • 43084 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
10 марта, 12:33 • 45971 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
10 марта, 11:27 • 36140 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
10 марта, 11:25 • 70646 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзивы
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину

Киев • УНН

 • 2594 просмотра

Венгерский госсекретарь Габор Чепек возглавил делегацию в Киев для переговоров по нефтепроводу. Венгрия требует немедленного возобновления поставок своей нефти.

Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину

Венгерская делегация для проверки состояния нефтепровода "Дружба" отправилась в Украину. Глава делегации, государственный секретарь Министерства энергетики страны Габор Чепек сообщил сначала, что прибыл на границу, а затем - что направляется в Киев, пишет УНН.

Подробности

"В пути в Киев!" - написал Чепек в соцсетях.

Infostart сообщило, что делегация, расследующая статус нефтепровода "Дружба", отправилась в Киев в среду утром "с целью твердого представления венгерских интересов за столом переговоров и скорейшего перезапуска нефтепровода".

Руководитель группы, государственный секретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек, объявил перед пересечением границы в Захони, что целью делегации является проведение предметного диалога за столом переговоров не только с украинским правительством по энергетике, но и с послами там, представителем Европейской комиссии, о том, что "единственным решением европейского кризиса является возобновление потоков с востока". "Эта нефть является собственностью Венгрии, на нее не распространяются санкции ЕС или США, эта нефть принадлежит нам", - сказал он.

Два часа спустя Габор Чепек сообщил, что делегация направляется в Киев.

Помимо государственного секретаря, в состав делегации входят эксперт нефтяной промышленности, государственный лидер с опытом в международных отношениях и аналитик энергетического рынка, пишет издание.

Орбан и Фицо договорились о «следственной комиссии» по «Дружбе» и требуют у Зеленского доступ27.02.26, 13:35 • 4695 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Европейская комиссия
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Киев