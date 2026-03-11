Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину

Венгерская делегация для проверки состояния нефтепровода "Дружба" отправилась в Украину. Глава делегации, государственный секретарь Министерства энергетики страны Габор Чепек сообщил сначала, что прибыл на границу, а затем - что направляется в Киев, пишет УНН.

Подробности

"В пути в Киев!" - написал Чепек в соцсетях.

Infostart сообщило, что делегация, расследующая статус нефтепровода "Дружба", отправилась в Киев в среду утром "с целью твердого представления венгерских интересов за столом переговоров и скорейшего перезапуска нефтепровода".

Руководитель группы, государственный секретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек, объявил перед пересечением границы в Захони, что целью делегации является проведение предметного диалога за столом переговоров не только с украинским правительством по энергетике, но и с послами там, представителем Европейской комиссии, о том, что "единственным решением европейского кризиса является возобновление потоков с востока". "Эта нефть является собственностью Венгрии, на нее не распространяются санкции ЕС или США, эта нефть принадлежит нам", - сказал он.

Два часа спустя Габор Чепек сообщил, что делегация направляется в Киев.

Помимо государственного секретаря, в состав делегации входят эксперт нефтяной промышленности, государственный лидер с опытом в международных отношениях и аналитик энергетического рынка, пишет издание.

