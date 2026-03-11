Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України
Київ • УНН
Угорський держсекретар Габор Чепек очолив делегацію до Києва для переговорів щодо нафтопроводу. Угорщина вимагає негайного відновлення постачання своєї нафти.
Угорська делегація для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" вирушила до України. Очільник делегації, державний секретар Міністерства енергетики країни Габор Чепек повідомив спочатку, що прибув на кордон, а потім - що прямує до Києва, пише УНН.
Деталі
"В дорозі до Києва!" - написав Чепек у соцмережах.
Infostart повідомило, що делегація, яка розслідує статус нафтопроводу "Дружба", вирушила до Києва в середу вранці "з метою твердого представлення угорських інтересів за столом переговорів та якомога швидше перезапустити нафтопровід".
Керівник групи, державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек, оголосив перед перетином кордону у Захоні, що метою делегації є проведення предметного діалогу за столом переговорів не лише з українським урядом по енергетиці, а й з послами там, представником Європейської комісії, про те, що "єдиним рішенням європейської кризи є відновлення потоків зі сходу". "Ця нафта є власністю Угорщини, на неї не поширюються санкції ЄС чи США, ця нафта належить нам", - сказав він.
Дві години по тому Габор Чепек повідомив, що делегація прямує до Києва.
Окрім державного секретаря, до складу делегації входять експерт нафтової промисловості, державний лідер з досвідом у міжнародних відносинах та аналітик енергетичного ринку, пише видання.
