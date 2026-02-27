Орбан з Фіцо домовився про "слідчу комісію" щодо "Дружби" і вимагає у Зеленського доступ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо домовилися створити слідчу комісію щодо нафтопроводу "Дружба". Орбан закликав Президента Зеленського надати доступ до нього.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що домовився зі словацьким колегою Робертом Фіцо створити слідчу комісію щодо нафтопроводу "Дружба" і закликав Президента Володимира Зеленського дозволити їй доступ, про що написав у соцмережах, пише УНН.
Я домовився з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо про створення угорсько-словацької слідчої комісії для з'ясування стану нафтопроводу "Дружба". Я закликаю президента Зеленського дозволити доступ угорським та словацьким інспекторам і негайно відновити роботу нафтопроводу "Дружба"
Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як пише Politico, припустив, що він може скасувати своє вето на те, що ЄС надішле Україні 90 мільярдів євро, якщо ЄС оцінить пошкодження нафтопроводу в Україні.
У листі до президента Євроради Антоніу Кошти від четверга Орбан заявив, що він "повністю усвідомлює політичні труднощі", створені блокуванням Будапештом кредиту, про який було домовлено всіма лідерами ЄС на саміті в грудні.
Столиці розкритикували Орбана за те, що він змінив свою думку після того, як російський безпілотник пошкодив нафтопровід "Дружба", через який Угорщина та Словаччина продовжували імпортувати російську нафту за зниженими цінами протягом чотирьох років війни.
Орбан стверджує, що Україна повільно ремонтує нафтопровід і пообіцяв накласти вето на кредит. Україна та високопосадовці ЄС заперечують це, кажучи, що масштаби пошкоджень навпаки ускладнюють відновлення роботи "Дружби".
"В інтересах Угорщини якомога швидше відновити поставки, – написав Орбан у листі. - Угорщина підтримує ідею проведення місії з встановлення фактів за участю експертів, делегованих Угорщиною та Словаччиною, для перевірки стану нафтопроводу "Дружба". Угорщина прийме висновки такої місії".
Високопоставлений чиновник ЄС повідомив Politico, що "блок взяв до уваги запити на оцінку пошкоджень, але ситуація з безпекою ускладнює це завдання". Тим часом столиці посилюють тиск на Будапешт, щоб той дотримувався своїх зобов'язань.
"Україна може залишитися без грошей у квітні, якщо ситуацію не буде вирішено, а Орбан зіткнеться з парламентськими виборами того ж місяця, і опитування показують, що він відстає від свого суперника Петера Мад'яра", зазначає видання.
