Орбан з Фіцо домовився про "слідчу комісію" щодо "Дружби" і вимагає у Зеленського доступ

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
11:15 • 1014 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 4944 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 21231 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 38047 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 34543 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 34706 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 30183 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 47499 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22483 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 109472 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
68%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мадуро вимагає закриття справи про наркоторгівлю через блокування коштів на адвокатів27 лютого, 04:18 • 6658 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 15586 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto27 лютого, 04:46 • 17089 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном27 лютого, 05:00 • 13565 перегляди
Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні05:43 • 7588 перегляди
Публікації
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 992 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 47495 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 38915 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 109464 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 82497 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 15616 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 15819 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 46802 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 56555 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 58876 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Фільм
Соціальна мережа

Орбан з Фіцо домовився про "слідчу комісію" щодо "Дружби" і вимагає у Зеленського доступ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо домовилися створити слідчу комісію щодо нафтопроводу "Дружба". Орбан закликав Президента Зеленського надати доступ до нього.

Орбан з Фіцо домовився про "слідчу комісію" щодо "Дружби" і вимагає у Зеленського доступ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що домовився зі словацьким колегою Робертом Фіцо створити слідчу комісію щодо нафтопроводу "Дружба" і закликав Президента Володимира Зеленського дозволити їй доступ, про що написав у соцмережах, пише УНН.

Я домовився з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо про створення угорсько-словацької слідчої комісії для з'ясування стану нафтопроводу "Дружба". Я закликаю президента Зеленського дозволити доступ угорським та словацьким інспекторам і негайно відновити роботу нафтопроводу "Дружба"

- написав Орбан у X.

Доповнення

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як пише Politico, припустив, що він може скасувати своє вето на те, що ЄС надішле Україні 90 мільярдів євро, якщо ЄС оцінить пошкодження нафтопроводу в Україні.

У листі до президента Євроради Антоніу Кошти від четверга Орбан заявив, що він "повністю усвідомлює політичні труднощі", створені блокуванням Будапештом кредиту, про який було домовлено всіма лідерами ЄС на саміті в грудні.

Орбан просить ЄС втрутитися та перевірити роботу нафтопроводу "Дружба"26.02.26, 14:13 • 4044 перегляди

Столиці розкритикували Орбана за те, що він змінив свою думку після того, як російський безпілотник пошкодив нафтопровід "Дружба", через який Угорщина та Словаччина продовжували імпортувати російську нафту за зниженими цінами протягом чотирьох років війни.

Орбан стверджує, що Україна повільно ремонтує нафтопровід і пообіцяв накласти вето на кредит. Україна та високопосадовці ЄС заперечують це, кажучи, що масштаби пошкоджень навпаки ускладнюють відновлення роботи "Дружби".

"В інтересах Угорщини якомога швидше відновити поставки, – написав Орбан у листі. - Угорщина підтримує ідею проведення місії з встановлення фактів за участю експертів, делегованих Угорщиною та Словаччиною, для перевірки стану нафтопроводу "Дружба". Угорщина прийме висновки такої місії".

Високопоставлений чиновник ЄС повідомив Politico, що "блок взяв до уваги запити на оцінку пошкоджень, але ситуація з безпекою ускладнює це завдання". Тим часом столиці посилюють тиск на Будапешт, щоб той дотримувався своїх зобов'язань.

"Україна може залишитися без грошей у квітні, якщо ситуацію не буде вирішено, а Орбан зіткнеться з парламентськими виборами того ж місяця, і опитування показують, що він відстає від свого суперника Петера Мад'яра", зазначає видання.

Опозиційна партія Угорщини "Тиса" випереджає Орбана на 20 відсотків - опитування25.02.26, 12:40 • 5100 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Державний бюджет
Енергетика
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна