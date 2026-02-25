Опозиційна партія Угорщини "Тиса" випереджає Орбана на 20 відсотків - опитування
Київ • УНН
Опитування Median показало, що угорська опозиційна партія "Тиса" випереджає провладну "Фідес" на 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися. "Тиса" має підтримку 55% проти 35% у "Фідес".
В Угорщині опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає провладну партію "Фідес" Віктора Орбана. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування Median.
Деталі
Партія "Тиса" збільшила свою перевагу над "Фідес" до 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися із вибором, а також на 11 відсоткових пунктів серед решти населення, що має право на голос.
"Тиса" має підтримку 55% виборців, які визначилися з вибором, тоді як у "Фідес" підтримка становить 35%.
Дане опитування проводилось в період з 18 по 23 лютого 2026 року. Було опитано 1000 людей; похибка становить +-3,5 пункти.
Нагадаємо
21 лютого в Угорщині розпочалася парламентська виборча кампанія, де прем'єр-міністр Віктор Орбан та опозиційний політик Петер Мадяр змагаються за посаду голови уряду.
На початку лютого 2026 року лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан планує злити його інтимні відео, назвавши це "шантажем у стилі рф".
Згодом Єврокомісія зменшила публічну критику уряду Орбана, щоб уникнути звинувачень у втручанні та не підживлювати його антибрюссельську кампанію.