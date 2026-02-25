$43.260.03
50.970.04
ukenru
09:16 • 5902 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 10986 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 11210 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 10865 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 17425 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 25369 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 21273 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19851 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17013 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 16064 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Опозиційна партія Угорщини "Тиса" випереджає Орбана на 20 відсотків - опитування

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Опитування Median показало, що угорська опозиційна партія "Тиса" випереджає провладну "Фідес" на 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися. "Тиса" має підтримку 55% проти 35% у "Фідес".

Опозиційна партія Угорщини "Тиса" випереджає Орбана на 20 відсотків - опитування

В Угорщині опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає провладну партію "Фідес" Віктора Орбана. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування Median.

Деталі

Партія "Тиса" збільшила свою перевагу над "Фідес" до 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися із вибором, а також на 11 відсоткових пунктів серед решти населення, що має право на голос.

"Тиса" має підтримку 55% виборців, які визначилися з вибором, тоді як у "Фідес" підтримка становить 35%.

Дане опитування проводилось в період з 18 по 23 лютого 2026 року. Було опитано 1000 людей; похибка становить +-3,5 пункти.

Нагадаємо

21 лютого в Угорщині розпочалася парламентська виборча кампанія, де прем'єр-міністр Віктор Орбан та опозиційний політик Петер Мадяр змагаються за посаду голови уряду.

На початку лютого 2026 року лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан планує злити його інтимні відео, назвавши це "шантажем у стилі рф".

Згодом Єврокомісія зменшила публічну критику уряду Орбана, щоб уникнути звинувачень у втручанні та не підживлювати його антибрюссельську кампанію.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Європейська комісія
Угорщина