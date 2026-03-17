Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7

Київ • УНН

 • 9634 перегляди

Україна переходить до етапу тестових ударів новими балістичними ракетами FP-7 по території росії. Їх називають українським аналогом американських ATACMS.

Співзасновник компанії-виробника Fire Point Денис Штілерман повідомив, що перше випробування балістичної ракети FP-7 уже відбулося. Наразі розпочинається етап тестування її застосування для ударів по території росії.

Україна починає активно розвивати власні балістичні ракети, які можуть стати новим етапом у війні з росією. Така зброя здатна кардинально змінити баланс сил, адже протидіяти балістиці значно складніше, ніж дронам чи крилатим ракетам.

Чому Україна лише зараз виходить на цей етап розвитку ракетних технологій, чим нові ракети можуть відрізнятися від американських ATACMS та чи здатна українська балістика вражати цілі у москві - в коментарі для УНН розповів офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

Чому Україна лише зараз створює балістичні ракети

Багатьох українців дивує, що після чотирьох років повномасштабної війни лише зараз почали з’являтися новини про українські балістичні ракети. Проте, за словами Храпчинського, причина у відсутності системної державної програми фінансування.

Він пояснює, що більшість технологічних рішень, які сьогодні використовуються на фронті, створені не в межах великих державних програм, а завдяки ініціативам окремих команд, інженерів і приватних інвесторів.

Більшість рішень, які сьогодні працюють на лінії фронту - це ініціатива людей, які об’єдналися і почали постачати ці рішення війську. Це стосується і ударних дронів, і розвідувальних безпілотників, і засобів радіоелектронної боротьби

- зазначає Храпчинський.

За його словами, у багатьох країнах процес створення складної зброї виглядає інакше. Наприклад, у Великій Британії держава формує технічне завдання і фінансує розробку.

Британія, наприклад, замовила для України розробку ракет. Вона виділила кошти кільком компаніям, поставила чітке технічне завдання - яка дальність, яке корисне навантаження, якою має бути вартість ракети. І під це виділяються гроші

 - пояснює експерт.

В Україні ж, за його словами, навіть на п’ятий рік війни багато розробок створюються фактично з ініціативи самих інженерів.

У нас є окремі фонди, інвестори, оборонні акселератори, які вкладають гроші. Але розробка ракет - це надзвичайно дорогий процес. Саме тому більшість наших рішень - це дешеві і швидкі у масштабуванні системи, такі як FPV-дрони чи дрони-перехоплювачі

- зазначив Храпчинський.

Чим українська балістична ракета схожа на ATACMS

Розробники нової української ракети FP-7 заявляють, що вона за концепцією схожа на американську систему ATACMS.

За словами Храпчинського, головна подібність полягає не у конструкції, а у принципі застосування.

Йдеться про ракети, які можуть працювати по важливих об’єктах на великій відстані і летять за балістичною траєкторією. Така траєкторія значно складніша для перехоплення системами протиповітряної оборони

- пояснює експерт.

Він додає, що технічні рішення можуть використовувати вже відомі технології, і це не є проблемою.

Якщо ракета використовує певні технології, які вже десь застосовувалися, це не недолік. Навпаки - це скорочує шлях до створення ефективної зброї

- зазначає Храпчинський.

Наскільки точна українська балістична ракета

За попередніми даними, точність нової української ракети може становити близько 14 метрів. Храпчинський пояснює, що для початкового етапу розробки це цілком нормальний показник.

14 метрів - це стартовий показник, який може покращуватися. Треба розуміти, що в Україні десятиліттями фактично не розвивали цей напрямок, і багато технологій зараз створюються практично з нуля

- каже він.

При цьому така точність уже дозволяє вражати важливі військові об’єкти.

Якщо говорити про аеродроми, склади чи виробничі об’єкти - такої точності цілком достатньо. Для цеху або стоянки літаків цього більш ніж вистачає

- пояснює експерт.

Чи здатна українська балістика вражати цілі у москві

Одне з питань, яке найбільше цікавить українців - чи зможуть нові ракети досягати москви. Ракети FP-7 мають дальність 200 км, але наступна модифікація FP-9 дозволить бити на 855 км. 

За словами Храпчинського - це цілком реальна задача. 

Якщо ми говоримо про московське ППО, то воно здебільшого розраховане на боротьбу з дронами і крилатими ракетами. Воно не створювалося як система протидії масованим балістичним ударам

- пояснює експерт.

Він зазначає, що росія декларує можливості своїх систем С-400 і С-500 щодо перехоплення балістичних ракет, але ефективність цих систем викликає питання.

Навіть якщо технічно такі можливості заявляються, це ще не означає, що вони працюють так ефективно, як про це говорять росіяни

- каже Храпчинський.

При цьому балістичні ракети можуть використовуватися для ударів по ключових військових об’єктах росії.

Наприклад, у підмосковному Корольові розташований великий завод тактичного ракетного озброєння, де виробляються ракети типу Х-101, Х-55 та інші. Для такого об’єкта точність у 14 метрів - цілком достатня

- пояснює експерт.

Чи здатна російська ППО зупинити балістичний удар

За словами Храпчинського, російська система ППО значно слабше пристосована до боротьби з балістичними ракетами, ніж, наприклад, американські комплекси Patriot.

Patriot з ракетами PAC-3 спеціально створений для перехоплення балістики. У росії ж більшість систем - це модернізовані комплекси, які спочатку розроблялися для інших задач

- пояснює він.

При цьому деякі російські системи, такі як "Панцир", взагалі не здатні ефективно працювати проти балістичних цілей.

Панцир - це система ближньої дії, яка призначена для боротьби з літаками, крилатими ракетами і дронами. Вона не створювалася для перехоплення балістичних ракет

- каже експерт.

"Якщо по москві полетять 10 ракет - більшість долетить"

На думку Храпчинського, у разі появи в України достатньої кількості балістичних ракет вони можуть стати серйозною загрозою для військової інфраструктури росії.

Якщо Україна знайде рішення збільшити дальність до 500–600 кілометрів, то ураження цілей у москві - цілком реальна задача

- зазначає експерт.

За його словами, російська протиповітряна оборона не здатна повністю закрити столицю від таких ударів.

Якщо, умовно кажучи, запустити десять балістичних ракет по москві, то можна говорити, що приблизно 70% із них досягнуть своїх цілей

- підсумував Храпчинський.

Андрій Тимощенков

