Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про відновлення виробництва ракет "Фламінго" після знищення виробничої лінії. Україна вже використала ці ракети по території, де знаходяться системи "Орєшнік".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має небагато ракет "Фламінго". Були певні проблеми з їх виробництвом, адже одна велика виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару, однак вже вдалося відновити виробництво. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
У нас немає багато (ракет "Фламінго" - ред.). Ми їх використали кілька днів тому по території, де знаходяться системи "Орєшнік". Побачимо результати, але, я думаю, результати ми такі отримали. Звичайно важливо, щоб ми попрацювали над збільшенням кількості. Ми мали певні технічні проблеми, бо одна велика виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару. Вони вже релокувалися, і відновили виробництво
Нагадаємо
Сили оборони України у січні 2026 року завдали ударів по полігону "капустін яр" в астраханській області росії, де готують балістичні ракети. Частина будівель пошкоджена, один ангар суттєво уражений.