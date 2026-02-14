Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має небагато ракет "Фламінго". Були певні проблеми з їх виробництвом, адже одна велика виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару, однак вже вдалося відновити виробництво. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

У нас немає багато (ракет "Фламінго" - ред.). Ми їх використали кілька днів тому по території, де знаходяться системи "Орєшнік". Побачимо результати, але, я думаю, результати ми такі отримали. Звичайно важливо, щоб ми попрацювали над збільшенням кількості. Ми мали певні технічні проблеми, бо одна велика виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару. Вони вже релокувалися, і відновили виробництво - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Сили оборони України у січні 2026 року завдали ударів по полігону "капустін яр" в астраханській області росії, де готують балістичні ракети. Частина будівель пошкоджена, один ангар суттєво уражений.