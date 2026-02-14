$42.990.00
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 3990 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 7610 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 11200 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 13446 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 12905 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 13950 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14180 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13686 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25958 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
Переговори Україна-США-рф звузили коло питань на шляху врегулювання, але залишилися найскладніші - Рубіо
Зеленський прибув на другий день Мюнхенської конференції з безпеки - заплановано виступ та зустріч з Рубіо
Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ
Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер з ночі, коли під час затримання помер чоловік
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 70751 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 106864 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 65609 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 83462 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 124281 перегляди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ван Ї (політик)
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 12587 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 13733 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 17123 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 39975 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 39096 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Президент Зеленський повідомив про відновлення виробництва ракет "Фламінго" після знищення виробничої лінії. Україна вже використала ці ракети по території, де знаходяться системи "Орєшнік".

Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має небагато ракет "Фламінго". Були певні проблеми з їх виробництвом, адже одна велика виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару, однак вже вдалося відновити виробництво. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

У нас немає багато (ракет "Фламінго" - ред.). Ми їх використали кілька днів тому по території, де знаходяться системи "Орєшнік". Побачимо результати, але, я думаю, результати ми такі отримали. Звичайно важливо, щоб ми попрацювали над збільшенням кількості. Ми мали певні технічні проблеми, бо одна велика виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару. Вони вже релокувалися, і відновили виробництво

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Сили оборони України у січні 2026 року завдали ударів по полігону "капустін яр" в астраханській області росії, де готують балістичні ракети. Частина будівель пошкоджена, один ангар суттєво уражений.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна