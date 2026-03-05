Білий дім пояснив появу висипу на шиї Трампа використанням профілактичного крему
Київ • УНН
Білий дім пояснив почервоніння на шиї Дональда Трампа використанням профілактичного крему. Лікар президента заявив, що це стандартна превентивна міра, яка триватиме близько тижня.
Адміністрація президента США оприлюднила офіційну заяву щодо стану здоров'я 79-річного Дональда Трампа після того, як під час церемонії вручення Медалі Пошани журналісти помітили виразну червону пляму на його шиї. Лікар Білого дому Шон Барбабелла запевнив, що почервоніння є наслідком застосування звичайного медичного препарату, проте відмовився уточнити діагноз або конкретну назву засобу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За словами доктора Барбабелли, президент проходить короткий курс лікування, який триватиме близько тижня, хоча візуальні сліди на шкірі можуть зберігатися значно довше. Білий дім намагається мінімізувати спекуляції, називаючи процедуру стандартною превентивною мірою.
Президент використовує дуже поширений крем на правій стороні шиї, який є профілактичним засобом для шкіри. Президент використовує це лікування протягом одного тижня, і очікується, що почервоніння триватиме кілька тижнів
Стан здоров'я Трампа під час другого президентського терміну
Попри запевнення прессекретарки Керолайн Лівітт у відсутності приводів для хвилювання, громадськість продовжує фіксувати ознаки фізичної втоми та набряклості у президента.
Лідер європейського уряду висловив шок із приводу стану Трампа після зустрічі в Мар-а-Лаго - Politico28.01.26, 08:55 • 5034 перегляди
Раніше Дональд Трамп пояснював наявність синців на руках активним вживанням аспірину для розрідження крові, тоді як Білий дім діагностував у нього хронічну венозну недостатність. У січні 2026 року президент особисто спростовував чутки про погіршення самопочуття, заявивши, що його "здоров'я ідеальне", а поглиблені медичні обстеження у центрі Волтера Ріда не виявили жодних критичних патологій.
Дональд Трамп, попри ознаки старіння, ігнорує поради лікарів та покладається на власну генетику01.01.26, 15:45 • 5389 переглядiв