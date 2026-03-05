Білий дім пояснив появу висипу на шиї Трампа використанням профілактичного крему

$43.450.22
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай 4 березня, 15:53
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Що таке генеративний ШІ та як він працює 4 березня, 11:48
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ 4 березня, 11:44
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко 4 березня, 15:04
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона 4 березня, 12:28
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією 3 березня, 17:13
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта" 3 березня, 14:39
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу 3 березня, 12:11
Білий дім пояснив появу висипу на шиї Трампа використанням профілактичного крему

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Білий дім пояснив почервоніння на шиї Дональда Трампа використанням профілактичного крему. Лікар президента заявив, що це стандартна превентивна міра, яка триватиме близько тижня.

Білий дім пояснив появу висипу на шиї Трампа використанням профілактичного крему
Фото: Reuters

Адміністрація президента США оприлюднила офіційну заяву щодо стану здоров'я 79-річного Дональда Трампа після того, як під час церемонії вручення Медалі Пошани журналісти помітили виразну червону пляму на його шиї. Лікар Білого дому Шон Барбабелла запевнив, що почервоніння є наслідком застосування звичайного медичного препарату, проте відмовився уточнити діагноз або конкретну назву засобу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами доктора Барбабелли, президент проходить короткий курс лікування, який триватиме близько тижня, хоча візуальні сліди на шкірі можуть зберігатися значно довше. Білий дім намагається мінімізувати спекуляції, називаючи процедуру стандартною превентивною мірою.

Президент використовує дуже поширений крем на правій стороні шиї, який є профілактичним засобом для шкіри. Президент використовує це лікування протягом одного тижня, і очікується, що почервоніння триватиме кілька тижнів

– йдеться у заяві лікаря.

Стан здоров'я Трампа під час другого президентського терміну

Попри запевнення прессекретарки Керолайн Лівітт у відсутності приводів для хвилювання, громадськість продовжує фіксувати ознаки фізичної втоми та набряклості у президента.

Лідер європейського уряду висловив шок із приводу стану Трампа після зустрічі в Мар-а-Лаго - Politico 28.01.26, 08:55

Раніше Дональд Трамп пояснював наявність синців на руках активним вживанням аспірину для розрідження крові, тоді як Білий дім діагностував у нього хронічну венозну недостатність. У січні 2026 року президент особисто спростовував чутки про погіршення самопочуття, заявивши, що його "здоров'я ідеальне", а поглиблені медичні обстеження у центрі Волтера Ріда не виявили жодних критичних патологій.

Дональд Трамп, попри ознаки старіння, ігнорує поради лікарів та покладається на власну генетику 01.01.26, 15:45

Степан Гафтко

Здоров'я Світ
Вибори в США
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки