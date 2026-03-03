В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City

Спецрежим Defence City потребує точкового доопрацювання, щоб він міг стати реальним драйвером розвитку оборонної промисловості, а не інструментом для вузького кола великих підприємств. Це можливо після консультацій із представниками бізнесу і напрацювання консолідованої позиції. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Спецрежим Defence City вважаю правильною ініціативою. Але зрозуміло, що як будь-який новий механізм він потребуватиме додаткового підлаштовування. Для цього потрібні будуть консультації з бізнесом, який вкаже конкретні бар’єри і стримуючі фактори, і вже з цим потрібно предметно працювати - зазначив Івченко.

Зокрема, серед тих пунктів законодавства, які потребують вдосконалення, на думку представників компаній, які працюють у сфері ОПК та літакобудування, є скасування ПДВ на комплектуючі українського виробництва. Наразі цей податок скасований для імпортних деталей.

Щодо ПДВ на комплектуючі українського виробництва - справедливе питання: стимулювати локалізацію та розвиток потрібно симетричними правилами для внутрішнього і зовнішнього виробників - зазначив Вадим Івченко.

Нардеп підкреслив, що завжди виступав за розвиток малого та середнього бізнесу і переконаний, що важливо, щоб до Defence City могли долучатися не лише великі гравці ринку. У цьому контексті він підтримує позицію гравців ринку щодо необхідності зменшення вимоги щодо уточнення суми обороту підприємств – потенційних резидентів спецрежиму.

Щодо суми обороту - я завжди виступав за розвиток малого та середнього бізнесу тому впевнений, що важливо не створити режим лише для великих гравців. До того ж, як показує практика, саме малі та середні сьогодні виробники найчастіше є більш інноваційними. Наприклад, що стосується БПЛА і деяких технологічних рішень - зазначив Вадим Івченко.

Окрім того, на думку члена оборонного комітету Ради, потребують уточнення також норми щодо подачі аудиту потенційними резидентами Defence City, а також відсутності кримінальних проваджень, у яких вони фігурують.

Я не є фахівцем в юридичних тонкощах, але вважаю, що формулювання мають бути юридично вивіреними і чіткими, а факт реєстрації (кримінального – ред.) провадження без підозри не може автоматично закривати компанії доступ (до Defence City – ред.) - зазначив Вадим Івченко.

Він переконаний, що законодавство, яким впроваджено спецрежим, потребує доопрацювання після консультацій із представниками бізнесу.

Саме такі, як вищенаведені, питання я мав на увазі, коли казав про доопрацювання норм механізму, чим ми зможемо розширити коло доброчесних виробників, які не створюватимуть ризиків по зловживанням - наголосив член оборонного комітету Ради.

За словами Вадима Івченка, якщо в Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки надійдуть відповідні ініціативи щодо внесення змін до законодавства, вони будуть розглянуті.

Скажу більше – ми маємо комунікацію з багатьма представниками оборонного бізнесу, з якими обговорювали подібні питання - додав нардеп.

Він зазначив, що у разі напрацювання якісних змін до законів щодо Defence City і наявної консолідованої позиції парламенту, уряду та виробників, вони можуть бути швидко ухвалені Верховною Радою.

Вже неодноразово за останні роки парламент оперативно відпрацьовував потреби оборонного сектору. Загалом, питання не в можливості прийняти, а в якості самого документу. Це мають бути продумані рішення, якими буде розширюватись виробництво і не створюватись ліві схеми. Ми всі готові працювати над удосконаленням законодавства. Щодо саме цього документу - то потрібно не просто збільшувати кількість резидентів Defence City, а реально посилювати обороноздатність країни - наголосив Вадим Івченко.

Нагадаємо

В Україні запрацював спецрежим Defence City. Це елемент системної державної політики у сфері безпеки й оборони. Цей правовий режим має створити сприятливі умови для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

Резиденти Defence City отримують комплекс економічних та операційних стимулів, які мають зменшити фіскальне навантаження та прискорити розвиток виробництва. Ідеться зокрема про звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування підприємствами ОПК коштів у свій розвиток, а також звільнення від земельного, майнового та екологічного податків.

Окрім того, для резидентів діятимуть спрощені митні процедури; спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму; державна підтримка релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Підприємство може отримати статус резидента Defence City за умови, що юридична особа відповідає вимогам щодо частки кваліфікованого доходу (дохід від реалізації оборонних товарів власного виробництва або виконання робіт та/або надання послуг щодо оборонних товарів) за попередній календарний рік, а також стосовно такої особи відсутні обставини для дискваліфікації.

Частка кваліфікованого доходу має становити не менше ніж 75% загального доходу юридичної особи (з урахуванням винятків) і не менше ніж 50% загального доходу для суб'єктів літакобудування.

Резидентом не може бути компанія, яка зареєстрована відповідно до законодавства іноземної держави або яка порушила вимоги щодо розкриття інформації про структуру власності чи кінцевих бенефіціарів.

Не може бути включене до реєстру також підприємство, серед акціонерів/учасників якого є особи, пов’язані із державою-агресором, або стосовно якого застосовано санкції, або яке є пов’язаним із особою, стосовно якої застосовано санкції.

До Defence City не можуть увійти юридичні особи, стосовно яких протягом останніх 12 місяців було встановлено факт порушення обов’язків за державним контрактом з оборонних закупівель; які не є платником податку на прибуток або внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій.

Підприємство не може стати резидентом, якщо воно має податковий борг більше ніж 10 мінімальних заробітних плат; якщо воно знаходиться і працює на тимчасово окупованій території України, а також є фігурантом кримінальних проваджень.

Міноборони повідомило про те, що перша компанія отримала статус резидента.