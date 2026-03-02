Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"
Київ • УНН
Відомий співак Віталій Козловський представив україномовну версію свого треку "Шекспір" 1 березня у Києві. Прем'єра відбулася під час сольного концерту в Національному палаці мистецтв "Україна".
Знаменитий український співак Віталій Козловський презентував україномовну версію свого відомого треку "Шекспір" та презентував композицію перед публікою, передає УНН.
Отож, наразі мережею шириться ролик, на якому видно, як Козловський співає оновлену версію колись нашумілого російськомовного хіта. Прем’єра відбулася 1 березня у столиці — під час сольного концерту в Національному палаці мистецтв "Україна".
Безумовно, Козловський більш ніж здивував своїх прихильників. Багато хто досі пам’ятає шалений успіх Козловського, який йому вдалося досягти з треком "Пінаколада". Відтак, адаптація чергової композиції, певно теж більш ніж вдалася. Українська версія "Шекспіра" звучала українською дещо незвично. Тепер у композиції лунають слова: "Шекспір писав би не про нас. І більше я не твій герой. Але для тебе у цей час. Я той! Я той!"
Нагадаємо
