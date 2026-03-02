Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"

$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 19732 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 22288 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 19229 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 20206 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 21364 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 14031 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 14910 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 15907 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 32521 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17041 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 34245 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 17575 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 16061 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 26697 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 10291 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 7842 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 26919 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 34458 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video19:57 • 52 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 10458 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 16226 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 17735 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 77550 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Відомий співак Віталій Козловський представив україномовну версію свого треку "Шекспір" 1 березня у Києві. Прем'єра відбулася під час сольного концерту в Національному палаці мистецтв "Україна".

Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"

Знаменитий український співак Віталій Козловський презентував україномовну версію свого відомого треку "Шекспір" та презентував композицію перед публікою, передає УНН.

Отож, наразі мережею шириться ролик, на якому видно, як Козловський співає оновлену версію колись нашумілого російськомовного хіта. Прем’єра відбулася 1 березня у столиці — під час сольного концерту в Національному палаці мистецтв "Україна".

Безумовно, Козловський більш ніж здивував своїх прихильників. Багато хто досі пам’ятає шалений успіх Козловського, який йому вдалося досягти з треком "Пінаколада". Відтак, адаптація чергової композиції, певно теж більш ніж вдалася. Українська версія "Шекспіра" звучала українською дещо незвично. Тепер у композиції лунають слова: "Шекспір писав би не про нас. І більше я не твій герой. Але для тебе у цей час. Я той! Я той!"

Нагадаємо

Віталій Козловський опублікував серію світлин свого сина Оскара, який відзначив другий день народження. Співак подякував дружині та бабусям за підтримку. 

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
Музикант