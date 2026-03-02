Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
Президент Зеленський повідомив, що Україна реагуватиме на звернення українців щодо евакуації з країн Близького Сходу. МЗС рекомендує утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує звернення від українців щодо евакуації з країн Близького Сходу та буде на них реагувати, передає УНН.
Звернення є. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга цим займається. Вчора була його доповідь і сьогодні зранку була друга його доповідь, а також Іващенка - керівник Головного управління розвідки. Всі розвідки та Міністерство закордонних справ займаються цим, допомагають людям. На всі звернення будемо реагувати
МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану через загострення безпекової ситуації. Громадянам в регіоні радять дотримуватися заходів безпеки та мати документи.