Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Топ культових горорів: класика, яка не старіє
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу

Президент Зеленський повідомив, що Україна реагуватиме на звернення українців щодо евакуації з країн Близького Сходу. МЗС рекомендує утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує звернення від українців щодо евакуації з країн Близького Сходу та буде на них реагувати, передає УНН

Звернення є. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга цим займається. Вчора була його доповідь і сьогодні зранку була друга його доповідь, а також Іващенка - керівник Головного управління розвідки. Всі розвідки та Міністерство закордонних справ займаються цим, допомагають людям. На всі звернення будемо реагувати 

- сказав Зеленський. 

Британія розробляє план евакуації тисяч своїх громадян з Близького Сходу - ЗМІ

Нагадаємо 

МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану через загострення безпекової ситуації. Громадянам в регіоні радять дотримуватися заходів безпеки та мати документи.

Павло Башинський

