МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану
Київ • УНН
МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану через загострення безпекової ситуації. Громадянам в регіоні радять дотримуватися заходів безпеки та мати документи.
Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.
У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак, МЗС рекомендує громадянам України до стабілізації ситуації утриматися від поїздок до держави Ізраїль та нагадує про дійсну рекомендацію утриматися від поїздок до Ісламської Республіки Іран і залишити її територію, оприлюднену на початку січня
У МЗС закликали українців, які перебувають в країнах регіону, зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.
Громадянам України, які вже перебувають на території Ізраїлю, рекомендується:
- неухильно дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю;
- постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та посольства України в Державі Ізраїль;
- мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;
- завчасно з’ясувати розташування найближчих укриттів.
У разі надзвичайної ситуації:
- гаряча лінія Посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), email: [email protected];
- гаряча лінія посольства України в Ірані: +98 9128 436 681 (WhatsApp), email: [email protected];
- цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588, email: [email protected].
Нагадаємо
28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.