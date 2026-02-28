МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану

Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак, МЗС рекомендує громадянам України до стабілізації ситуації утриматися від поїздок до держави Ізраїль та нагадує про дійсну рекомендацію утриматися від поїздок до Ісламської Республіки Іран і залишити її територію, оприлюднену на початку січня