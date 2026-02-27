$43.240.02
50.960.00
ukenru
22:38 • 46 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
19:13 • 5782 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 13411 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 16061 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 16887 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 28414 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 17799 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 83077 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 44019 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 51463 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.1м/с
83%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 23819 перегляди
Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці рф26 лютого, 14:32 • 8632 перегляди
Україна не потребує настанов ретрансляторів "русскага міра" - Стефанчук відповів на закиди глави парламенту Грузії26 лютого, 15:45 • 4036 перегляди
Представники США та України завершили переговори у Женеві - росЗМІ18:02 • 7660 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп18:10 • 4396 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 28414 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 23861 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 83078 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 70571 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 75217 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Село
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп18:10 • 4454 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 40326 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 50672 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 53305 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 59151 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм

МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Міжнародний валютний фонд схвалив програму розширеного фінансування для України на суму 8,1 мільярда доларів. Перший транш у розмірі 1,5 мільярда доларів надійде до бюджету найближчим часом.

МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду офіційно схвалила програму розширеного фінансування для України на суму 8,1 мільярда доларів. Про це заявила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, підкресливши, що це рішення є критично важливим для підтримки макрофінансової стабільності держави в умовах триваючої війни, пише УНН.

Деталі

За словами Юлії Свириденко, перший транш у розмірі близько 1,5 мільярда доларів надійде до державного бюджету вже найближчим часом. Ці кошти будуть спрямовані на покриття дефіциту бюджету та фінансування пріоритетних соціальних видатків.

Для нас дуже важливо, що на п’ятий рік повномасштабної війни Україна має гарантовану міжнародну підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави

– наголосила очільниця уряду.

Програма МВФ є частиною масштабнішої фінансової стратегії, яка має забезпечити покриття прогнозного дефіциту бюджету в розмірі 136,5 мільярда доларів протягом наступних чотирьох років, що дасть змогу уряду планувати відновлення економіки.

Роль МВФ як фінансового якоря для міжнародної допомоги

Затвердження цієї програми відкриває шлях до отримання масштабної підтримки від інших міжнародних донорів, зокрема кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу.

Окрім прямого фінансування, угода з Фондом передбачає продовження мораторію на обслуговування офіційного боргу перед країнами G7 та міжнародними фінансовими інституціями.

Дякую всій команді, яка працювала над підготовкою рішення: Президенту Володимиру Зеленському, уряду, Міністерству фінансів, Національному банку, нашому представнику у МВФ та всім міжнародним партнерам. Окрема вдячність керівництву Фонду за послідовну підтримку України та особисто Крісталіні Георгієвій, яка у січні була з візитом у Києві

– підсумувала Свириденко.

Нагадаємо

Як повідомлялося, МВФ пом'якшив умови щодо нової програми фінансування для України, перенісши prior actions в "маяки". Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів не подаватиме у лютому законопроєкт про обов'язкову реєстрацію платником ПДВ для ФОП з оборотом понад 1 млн грн.

Перед цим Bloomberg повідомляло, що Україна прагне пом'якшити непопулярний податковий законопроєкт, що стосується ПДВ для ФОПів, який вимагав МВФ. Цей закон називали умовою для розблокування понад 8 мільярдів доларів за програмою фінансування.

Міністерство фінансів у грудні оприлюднило проєкт закону про запровадження ПДВ для ФОП з 2027 року. Зміни передбачають зниження ставки єдиного податку з 5% до 3% для 3-ї групи ФОП, які досягнуть ліміту в 1 млн грн, та обов'язкову реєстрацію платником ПДВ.

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Юлія Свириденко
Міністерство фінансів України
Національний банк України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Київ