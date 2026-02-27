МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду офіційно схвалила програму розширеного фінансування для України на суму 8,1 мільярда доларів. Про це заявила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, підкресливши, що це рішення є критично важливим для підтримки макрофінансової стабільності держави в умовах триваючої війни, пише УНН.

Деталі

За словами Юлії Свириденко, перший транш у розмірі близько 1,5 мільярда доларів надійде до державного бюджету вже найближчим часом. Ці кошти будуть спрямовані на покриття дефіциту бюджету та фінансування пріоритетних соціальних видатків.

Для нас дуже важливо, що на п’ятий рік повномасштабної війни Україна має гарантовану міжнародну підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави – наголосила очільниця уряду.

Програма МВФ є частиною масштабнішої фінансової стратегії, яка має забезпечити покриття прогнозного дефіциту бюджету в розмірі 136,5 мільярда доларів протягом наступних чотирьох років, що дасть змогу уряду планувати відновлення економіки.

Роль МВФ як фінансового якоря для міжнародної допомоги

Затвердження цієї програми відкриває шлях до отримання масштабної підтримки від інших міжнародних донорів, зокрема кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу.

Окрім прямого фінансування, угода з Фондом передбачає продовження мораторію на обслуговування офіційного боргу перед країнами G7 та міжнародними фінансовими інституціями.

Дякую всій команді, яка працювала над підготовкою рішення: Президенту Володимиру Зеленському, уряду, Міністерству фінансів, Національному банку, нашому представнику у МВФ та всім міжнародним партнерам. Окрема вдячність керівництву Фонду за послідовну підтримку України та особисто Крісталіні Георгієвій, яка у січні була з візитом у Києві – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо

Як повідомлялося, МВФ пом'якшив умови щодо нової програми фінансування для України, перенісши prior actions в "маяки". Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів не подаватиме у лютому законопроєкт про обов'язкову реєстрацію платником ПДВ для ФОП з оборотом понад 1 млн грн.

Перед цим Bloomberg повідомляло, що Україна прагне пом'якшити непопулярний податковий законопроєкт, що стосується ПДВ для ФОПів, який вимагав МВФ. Цей закон називали умовою для розблокування понад 8 мільярдів доларів за програмою фінансування.

Міністерство фінансів у грудні оприлюднило проєкт закону про запровадження ПДВ для ФОП з 2027 року. Зміни передбачають зниження ставки єдиного податку з 5% до 3% для 3-ї групи ФОП, які досягнуть ліміту в 1 млн грн, та обов'язкову реєстрацію платником ПДВ.