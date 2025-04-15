Міністерство фінансів України

Чому АЗС можуть припинити роботу з 1 березня: нардепка пояснила причину

Через нові вимоги до касових апаратів АЗС можуть припинити роботу з 1 березня 2025 року. Заправки змушені будуть або зупинитися, або отримати штраф у 150% від вартості проданого пального.