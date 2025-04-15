Міністерство фінансів України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18663 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131202 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124301 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125738 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124451 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127439 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191169 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76726 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163976 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115309 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Перехід на літню військову форму: коли це відбудеться і до чого готується Міноборони

Військовослужбовці ЗСУ переходять на літню форму, коли температура досягає +15°C. У 2025 році на речове майно передбачено 23,6 млрд грн.

Суспільство • 14 квітня, 12:51 • 5382 перегляди
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

В Україні готують законопроєкт для легалізації віртуальних активів, який базується на європейській директиві MiCA. НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.

Економіка • 11 квітня, 09:11 • 286452 перегляди

Україна та Велика Британія обговорили бюджетні потреби та реформи

Керівництво Мінфіну зустрілося з делегацією Великої Британії для обговорення фінансової підтримки, реформ та співпраці з МВФ. Велика Британія надала Україні 3 млрд доларів бюджетної допомоги.

Економіка • 10 квітня, 00:24 • 11191 перегляди

Україна виділяє 113 млн грн на консультації для угоди з США про копалини

Кабмін виділив кошти на консультаційні послуги для підготовки проекту угоди з США про корисні копалини. Міністерства економіки та юстиції мають залучити консультантів до 15 квітня 2025 року.

Економіка • 9 квітня, 07:57 • 8107 перегляди

Мінфін: усі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі, так само буде і надалі

Мінфін спростував інформацію про загрозу затримки виплат військовим. Фінансування ЗСУ – пріоритет, кошти передбачені у держбюджеті на 2025 рік, виплати здійснюються вчасно та в повному обсязі.

Суспільство • 8 квітня, 08:53 • 131100 перегляди

Кравченко: ДПС запроваджує комплекс заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів

Податкова запроваджує заходи для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів. Будуть створені робочі групи, які надаватимуть консультації підприємцям.

Війна • 4 квітня, 08:35 • 11976 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

У Дії тимчасово недоступне подання декларацій через оновлення для актуалізації форм для ФОПів.

Економіка • 1 квітня, 17:34 • 26161 перегляди

Бізнес в Україні відновив позитивні оцінки діяльності, вперше за майже рік - опитування

Вперше за 11 місяців індекс очікувань ділової активності перевищив нейтральний рівень, сягнувши 51. 8. Цьому сприяли стійкий споживчий попит, нарощення виробництва та стабілізація енергозабезпечення.

Економіка • 1 квітня, 10:42 • 12303 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

У березні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 160 млрд гривень, що на 48,7% більше, ніж у березні 2024. За ці гроші можна придбати понад 1 млн FPV-дронів.

Економіка • 31 березня, 17:45 • 51091 перегляди

Звільнення від оподаткування мобілізованих ФОПів: Кравченко заявив, що йде робота над збільшенням терміну подачі документів

Демобілізовані ФОП мають лише 10 днів на подання документів для звільнення від оподаткування. ДПС працює з Мінфіном та Міноборони над збільшенням цього терміну.

Економіка • 28 березня, 14:43 • 33323 перегляди

Кабмін виділив понад 80 млн гривень на будівництво фортифікацій у Запорізькій області

Кабінет міністрів України виділив 83 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Кошти підуть на інженерно-технічні споруди та обладнання оборонних рубежів.

Війна • 28 березня, 13:05 • 33119 перегляди

Державний внутрішній борг України цього року зменшився на 15,5 млрд гривень

У лютому 2025 року держборг України зменшився на 15,5 млрд грн, але в доларовому еквіваленті зріс. Мінфін скорочує внутрішні запозичення, покладаючись на пільгове фінансування від партнерів.

Економіка • 27 березня, 11:19 • 20012 перегляди

Блокування накладних та ризиковий статус: Кравченко розповів про чіткі рішення замість хаосу

Державна податкова служба вивела майже 10 тисяч підприємств з "ризикових" та зменшила блокування податкових накладних до 0,39%. Розпочато зміни до механізму зупинення реєстрації накладних.

Економіка • 24 березня, 15:51 • 11002 перегляди

Кравченко: ДПС підтримує бізнес Харківщини, зменшуючи кількість заблокованих податкових накладних

ДПС зменшує кількість заблокованих податкових накладних для бізнесу Харківщини, який працює під обстрілами. З категорії ризикових вивели 266 підприємств області.

Економіка • 21 березня, 15:47 • 17896 перегляди

Курс гривні до долара: прогноз банкіра на кінець червня та до кінця року

До кінця червня гривня коливатиметься в межах 41,2-41,5 грн за долар, а до кінця року не девальвує до 45 грн, вважає президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Економіка • 20 березня, 11:59 • 8458 перегляди

В уряді анонсували нові програми для багатодітних сімей

Уряд планує нові програми підтримки багатодітних сімей, включаючи допомогу у підготовці дітей до школи. Також розширюється програма "муніципальна няня".

Суспільство • 16 березня, 04:37 • 56289 перегляди

В Україні понад 3 тисячі офіційних мільйонерів: наймолошому всього 3 роки

За січень-лютий 2024 року 3186 українців задекларували понад 1 млн грн доходів, сплативши 269,6 млн грн податку та 44,6 млн грн військового збору. Наймолодшому мільйонеру 3,5 роки, найстаршій – 96.

Суспільство • 13 березня, 14:59 • 35970 перегляди

Продовжуємо конструктивний діалог із платниками податків з акцентом на вдосконалення роботи податкової системи - Руслан Кравченко

Руслан Кравченко провів зустріч з 80 представниками бізнесу в Одеській області та виявив недоліки в роботі місцевого ГУ ДПС. За результатами перевірки буде звільнено двох заступників начальника.

Економіка • 7 березня, 15:19 • 15394 перегляди

ДПС підписала меморандум з Держфінмоніторингом та БЕБ: Кравченко розповів, що передбачається

Підписано тристоронній меморандум про співпрацю між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ. Документ передбачає обмін інформацією та досвідом для протидії ухиленню від податків та фінансовим злочинам.

Економіка • 5 березня, 16:44 • 18565 перегляди

Податкова служба пропонує 6 ключових змін до системи моніторингу накладних - Кравченко

Податкова служба планує спростити процедуру реєстрації податкових накладних та зменшити кількість їх блокувань. Серед основних змін - збільшення лімітів для безумовної реєстрації та спрощення перевірок для бізнесу в прифронтових зонах.

Економіка • 3 березня, 12:41 • 22685 перегляди

Індексація пенсій: на скільки відсьогодні збільшать виплати

З 1 березня 2025 року пенсії в Україні буде проіндексовано на 11,5%. Середня пенсія зросте з 5789 грн до 6345 грн, а загальні видатки ПФУ становитимуть 908,2 млрд гривень.

Суспільство • 1 березня, 04:30 • 54052 перегляди

У лютому до загального фонду держбюджету надійшло 125,8 млрд грн - Мінфін

У лютому 2025 року загальний фонд держбюджету отримав 125,8 млрд грн податків та зборів. Найбільші надходження забезпечили ПДФО з військовим збором (25,8 млрд) та ПДВ (19,8 млрд).

Економіка • 28 лютого, 16:47 • 24203 перегляди

Чому АЗС можуть припинити роботу з 1 березня: нардепка пояснила причину

Через нові вимоги до касових апаратів АЗС можуть припинити роботу з 1 березня 2025 року. Заправки змушені будуть або зупинитися, або отримати штраф у 150% від вартості проданого пального.

Економіка • 17 лютого, 16:44 • 46446 перегляди

Кабмін провів кадрові зміни у Мінцифри та двох відомствах: кого звільнили і кого призначили

Уряд призначив двох перших заступників у Держфінмоніторинг та Держагентство мистецтв. Також погоджено кадрові зміни в районних та обласних держадміністраціях.

Суспільство • 14 лютого, 13:08 • 21215 перегляди

Держборг України сягає 87,9% очікуваного ВВП у 2024 році - Мінфін

Державний та гарантований борг України досяг 166,1 млрд доларів США. Середньозважена вартість боргу знизилась з 7,79% до 5,09%, а строковість зросла з 6,27 до 12,26 років.

Економіка • 6 лютого, 10:55 • 25422 перегляди

До держбюджету від ОВДП залучили до 30 млрд грн у січні: куди підуть гроші

У січні 2025 року Мінфін залучив 29,5 млрд грн від випуску державних облігацій. В обігу перебувають ОВДП на понад 1,85 трлн грн, найбільша частка у комерційних банків та НБУ.

Війна • 5 лютого, 13:51 • 25348 перегляди

Уряд затвердив нову форму податкової звітності: що зміниться у 2025 році

Уряд затвердив нову форму податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ, змінивши періодичність подання з квартальної на щомісячну. Звітність за новою формою почне діяти з січня 2025 року.

Економіка • 3 лютого, 12:29 • 32336 перегляди

Голова ДПС Кравченко відповів тим, хто вболівав за його "провал": план за січень перевиконано

Державна податкова служба виконала план доходів на січень на 114,8%, зібравши 76,1 млрд грн до держбюджету. Відшкодування ПДВ зросло в 1,6 раза порівняно з минулим роком.

Економіка • 31 січня, 18:50 • 37034 перегляди

Коли українці зможуть почати накопичування для пенсії - Мінсоц розкрив плани

Міністерство соцполітики планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. Наразі розробляється законодавча база та ІТ-система для державного накопичувального фонду.

Суспільство • 27 січня, 11:53 • 135359 перегляди

Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми: про що йдеться

Денис Шмигаль провів нараду щодо розширення програм підтримки сімей з дітьми. Міністерства розроблять комплексну стратегію, яка охопить всі етапи батьківства - від вагітності до шкільного навчання.

Суспільство • 23 січня, 14:23 • 24091 перегляди