Міністерство фінансів України

Військовослужбовці ЗСУ переходять на літню форму, коли температура досягає +15°C. У 2025 році на речове майно передбачено 23,6 млрд грн.
В Україні готують законопроєкт для легалізації віртуальних активів, який базується на європейській директиві MiCA. НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.
Керівництво Мінфіну зустрілося з делегацією Великої Британії для обговорення фінансової підтримки, реформ та співпраці з МВФ. Велика Британія надала Україні 3 млрд доларів бюджетної допомоги.
Кабмін виділив кошти на консультаційні послуги для підготовки проекту угоди з США про корисні копалини. Міністерства економіки та юстиції мають залучити консультантів до 15 квітня 2025 року.
Мінфін спростував інформацію про загрозу затримки виплат військовим. Фінансування ЗСУ – пріоритет, кошти передбачені у держбюджеті на 2025 рік, виплати здійснюються вчасно та в повному обсязі.
Податкова запроваджує заходи для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів. Будуть створені робочі групи, які надаватимуть консультації підприємцям.
У Дії тимчасово недоступне подання декларацій через оновлення для актуалізації форм для ФОПів.
Вперше за 11 місяців індекс очікувань ділової активності перевищив нейтральний рівень, сягнувши 51. 8. Цьому сприяли стійкий споживчий попит, нарощення виробництва та стабілізація енергозабезпечення.
У березні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 160 млрд гривень, що на 48,7% більше, ніж у березні 2024. За ці гроші можна придбати понад 1 млн FPV-дронів.
Демобілізовані ФОП мають лише 10 днів на подання документів для звільнення від оподаткування. ДПС працює з Мінфіном та Міноборони над збільшенням цього терміну.
Кабінет міністрів України виділив 83 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Кошти підуть на інженерно-технічні споруди та обладнання оборонних рубежів.
У лютому 2025 року держборг України зменшився на 15,5 млрд грн, але в доларовому еквіваленті зріс. Мінфін скорочує внутрішні запозичення, покладаючись на пільгове фінансування від партнерів.
Державна податкова служба вивела майже 10 тисяч підприємств з "ризикових" та зменшила блокування податкових накладних до 0,39%. Розпочато зміни до механізму зупинення реєстрації накладних.
ДПС зменшує кількість заблокованих податкових накладних для бізнесу Харківщини, який працює під обстрілами. З категорії ризикових вивели 266 підприємств області.
До кінця червня гривня коливатиметься в межах 41,2-41,5 грн за долар, а до кінця року не девальвує до 45 грн, вважає президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.
Уряд планує нові програми підтримки багатодітних сімей, включаючи допомогу у підготовці дітей до школи. Також розширюється програма "муніципальна няня".
За січень-лютий 2024 року 3186 українців задекларували понад 1 млн грн доходів, сплативши 269,6 млн грн податку та 44,6 млн грн військового збору. Наймолодшому мільйонеру 3,5 роки, найстаршій – 96.
Руслан Кравченко провів зустріч з 80 представниками бізнесу в Одеській області та виявив недоліки в роботі місцевого ГУ ДПС. За результатами перевірки буде звільнено двох заступників начальника.
Підписано тристоронній меморандум про співпрацю між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ. Документ передбачає обмін інформацією та досвідом для протидії ухиленню від податків та фінансовим злочинам.
Податкова служба планує спростити процедуру реєстрації податкових накладних та зменшити кількість їх блокувань. Серед основних змін - збільшення лімітів для безумовної реєстрації та спрощення перевірок для бізнесу в прифронтових зонах.
З 1 березня 2025 року пенсії в Україні буде проіндексовано на 11,5%. Середня пенсія зросте з 5789 грн до 6345 грн, а загальні видатки ПФУ становитимуть 908,2 млрд гривень.
У лютому 2025 року загальний фонд держбюджету отримав 125,8 млрд грн податків та зборів. Найбільші надходження забезпечили ПДФО з військовим збором (25,8 млрд) та ПДВ (19,8 млрд).
Через нові вимоги до касових апаратів АЗС можуть припинити роботу з 1 березня 2025 року. Заправки змушені будуть або зупинитися, або отримати штраф у 150% від вартості проданого пального.
Уряд призначив двох перших заступників у Держфінмоніторинг та Держагентство мистецтв. Також погоджено кадрові зміни в районних та обласних держадміністраціях.
Державний та гарантований борг України досяг 166,1 млрд доларів США. Середньозважена вартість боргу знизилась з 7,79% до 5,09%, а строковість зросла з 6,27 до 12,26 років.
У січні 2025 року Мінфін залучив 29,5 млрд грн від випуску державних облігацій. В обігу перебувають ОВДП на понад 1,85 трлн грн, найбільша частка у комерційних банків та НБУ.
Уряд затвердив нову форму податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ, змінивши періодичність подання з квартальної на щомісячну. Звітність за новою формою почне діяти з січня 2025 року.
Державна податкова служба виконала план доходів на січень на 114,8%, зібравши 76,1 млрд грн до держбюджету. Відшкодування ПДВ зросло в 1,6 раза порівняно з минулим роком.
Міністерство соцполітики планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. Наразі розробляється законодавча база та ІТ-система для державного накопичувального фонду.
Денис Шмигаль провів нараду щодо розширення програм підтримки сімей з дітьми. Міністерства розроблять комплексну стратегію, яка охопить всі етапи батьківства - від вагітності до шкільного навчання.