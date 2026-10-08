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Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА

Київ • УНН

 • 2944 перегляди

УАТА створила робочу групу через справи БЕБ проти щонайменше п’яти авіакомпаній. Пропозиції щодо оподаткування лізингу передадуть Мінфіну до 14 жовтня.

Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Микола Щербина. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Українська авіатранспортна асоціація (УАТА) створила робочу групу для підготовки пакета документів щодо оподаткування лізингових платежів українських авіакомпаній на користь нерезидентів для розгляду Міністерством фінансів України. Така необхідність виникла через спроби Бюро економічної безпеки трактувати авіалізинг як роялті, від чого постраждали щонайменше п'ять перевізників. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів виконавчий директор Громадської спілки "Українська авіатранспортна Асоціація" Микола Щербина.

Чому авіакомпанії наполягають на єдиному підході до авіалізингу

Як писав раніше УНН, Бюро економічної безпеки з 2024 року почало трактувати операції з лізингу повітряного транспорту у нерезидентів України як користування обладнанням. За версією слідства, українські авіаперевізники повинні були сплачувати роялті за оренду літаків та вертольотів. На основі такого підходу БЕБ відкрило кримінальні провадження щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема щодо МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Роза Вітрів", Н3Operations та "Скайлайн експрес". За даними УНН, в аналогічній справі також може фігурувати ще одна авіакомпанія – "Урга".

Кримінальні справи були відкриті попри те, що авіакомпанії регулярно проходять податкові перевірки, на сьогодні зауваження щодо лізингу були лише щодо однієї компанії.

Представники авіагалузі наполягають, що проблема виникла через неоднозначне трактування норм законодавства і вона потребує формування єдиного державного підходу. 

Раніше у Міністерстві фінансів у відповідь на запит УНН повідомили, що оподаткування операцій із лізингу повітряних суден здійснюється відповідно до Податкового кодексу та міжнародних договорів України. При цьому Податковий кодекс України не передбачає можливості оподаткування авіалізингу як роялті.  

Тому підхід Бюро до трактування авіалізингу без зміни податкового законодавства представники авіагалузі називають тиском, який може знищити цілу галузь пасажирських та транспортних перевезень. За даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, 86% авіапарку українських компаній взяті в оренду.

Для врегулювання ситуації питання авіалізингу було винесене на розгляд Комітету з питань податкової політики, бухгалтерського обліку та аудиту Громадської ради при Міністерстві фінансів. За результатами першого засідання вирішено ініціювати створення при Мінфіні робочої групи, яка має напрацювати проєкт узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування лізингових платежів на користь нерезидентів.

Мінфін очікує документи від авіагалузі

Створення робочої групи стало продовженням діалогу між авіаційним бізнесом та Міністерством фінансів щодо вирішення проблеми оподаткування лізингу повітряних суден.

"Мінфін опрацьовує питання, яке стосується не регулювання ринку лізингу загалом, а застосування положень Податкового кодексу України та міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування до доходів нерезидентів, одержаних у вигляді лізингової або орендної плати за надання в користування повітряних суден", – повідомили у Міністерстві фінансів у відповідь на запит УНН.

У відомстві додали, що чекають на конкретні приклади трактування лізингових операцій як роялті та на пропозиції від авіагалузі щодо врегулювання цього питання. Після їх отримання Мінфін планує напрацювати узагальнюючу податкову консультацію, яка стане механізмом для формування єдиного підходу до застосування відповідних норм.

УАТА готує проєкт узагальнюючої податкової консультації щодо авіалізингу

За словами Миколи Щербини, представники авіагалузі вирішили створити робочу групу при Українській авіатранспортній асоціації для швидкого напрацювання пропозицій для Мінфіну.  

В УАТА ухвалили рішення створити робочу групу, до якої увійдуть представники авіаційної галузі. Очолить її голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України, адвокат, експерт із захисту бізнесу, голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко. Наше завдання – підготувати для Міністерства фінансів конкретні приклади некоректного трактування лізингових операцій як роялті та напрацювати проєкт узагальнюючої податкової консультації

– розповів Щербина.

Він додав, що українські авіакомпанії зіткнулися з проблемою некоректного трактування Бюро економічної безпеки лізингових операцій як роялті, і важливо, аби це питання було врегульовано якомога швидше, щоб перевізники могли продовжувати працювати за зрозумілими правилами. 

"Лізинг літаків і вертольотів – це світова практика. Ані українське законодавство, ані міжнародне право не передбачає сплати роялті за лізинг повітряних суден. Самостійна зміна державними органами трактування, без внесених змін до законодавства, і кримінальне переслідування авіакомпаній - це тиск на відповідальний бізнес, який вимушений виживати в умовах закритого неба і сплачує податки в Україні. Такий підхід створює загрозу для всієї галузі цивільної авіації, і цю проблему необхідно вирішити", – наголосив Микола Щербина.

Українські авіакомпанії можуть втратити міжнародні контракти через спробу змін у підходах до оподаткування лізингу - Щербина14.05.26, 16:38 • 3988 переглядiв

За його словами, робоча група при УАТА планує зібрати конкретні приклади спроб оподаткувати оренду повітряного транспорту у нерезидентів як роялті, а також підготувати пропозиції щодо єдиного підходу до їх оподаткування. Кейси, а також проєкт узагальнюючої податкової консультації планують передати на розгляд Мінфіну до 14 жовтня.

Необхідна уніфікована позиція державних органів щодо оподаткування авіалізингу, яка відповідатиме нормам Податкового кодексу України та міжнародним конвенціям про уникнення подвійного оподаткування

– пояснив Щербина.

Він переконаний, що такий формат дозволить представникам галузі разом з Мінфіном напрацювати конкретне вирішення проблеми в короткі строки. У разі ухвалення узагальнююча податкова консультація має сформувати офіційну позицію Мінфіну щодо застосування податкових норм до лізингових платежів за користування повітряними суднами та зменшити простір для різного трактування однакових операцій державними органами.

Євген Царенко

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