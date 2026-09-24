Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу

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Міністерство фінансів України опрацьовує питання оподаткування лізингової або орендної плати за надання в користування повітряних суден нерезидентам. Про це йдеться у відповіді Мінфіну на запит УНН.

Чому виникла проблема з авіалізингом?

Як писав раніше УНН, Бюро економічної безпеки з 2024 року почало трактувати операції з лізингу повітряного транспорту у нерезидентів України як користування обладнанням. За версією слідства, українські авіаперевізники повинні були сплачувати роялті за оренду літаків та вертольотів. На основі такого підходу БЕБ відкрило кримінальні провадження щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема щодо МАУ, "Авіакомпанії Константа", "Рози Вітрів", Н3Operations та "Скайлайн експрес". За даними УНН, в аналогічній справі також може фігурувати ще одна авіакомпанія – "Урга".

Кримінальні справи були відкриті попри те, що майже всі авіаперевізники успішно пройшли податкові перевірки і зауваження у податківців, які стосувались лізингу, були лише до однієї компанії.

Представники авіагалузі наполягають, що проблема виникла через неоднозначне трактування норм законодавства і вона потребує формування єдиного державного підходу.

Раніше у Міністерстві фінансів у відповідь на запит УНН повідомили, що оподаткування операцій із лізингу повітряних суден здійснюється відповідно до Податкового кодексу та міжнародних договорів України. При цьому Податковий кодекс України не передбачає можливості оподаткування авіалізингу як роялті.

Тому підхід Бюро до трактування авіалізингу без зміни податкового законодавства представники авіагалузі називають тиском, який може знищити цілу галузь пасажирських та транспортних перевезень. За даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, 86% авіапарку українських компаній взято в оренду.

Для врегулювання ситуації питання авіалізингу було винесене на розгляд податкового комітету Громадської ради при Міністерстві фінансів. За результатами першого засідання, вирішено ініціювати створення при Мінфіні робочої групи, яка має напрацювати проєкт узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування лізингових платежів на користь нерезидентів.

Мінфін вже опрацьовує питання оподаткування авіалізингу

У Мінфіні повідомили, що робоча група з цього питання ще не створена. Однак міністерство почало опрацювання питання оподаткування операцій з лізингу літаків та вертольотів у нерезидентів.

Водночас Мінфін опрацьовує питання, яке стосується не регулювання ринку лізингу загалом, а застосування положень Податкового кодексу України та міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування до доходів нерезидентів, одержаних у вигляді лізингової або орендної плати за надання в користування повітряних суден - йдеться у відповіді на запит.

Відомство планує підготувати узагальнюючу податкову консультацію, яка стане уніфікованим підходом для оподаткування відповідних операцій.

Опрацювання питань щодо застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування до доходів нерезидентів координує, за даними Мінфіну, департамент міжнародного оподаткування. Застосування положень Податкового кодексу України у питанні авіалізингу координує департамент податкової політики.

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