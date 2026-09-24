"Генерал Мороз змінить сторону": Зеленський попередив рф про "болісну" зиму у разі російських атак на енергетику

росія також відчує "болісну" зиму у разі продовження атак на енергетичну систему України. Таку заяву під час виступу на Генасамблеї ООН зробив Президент України Володимир Зеленський 23 вересня, пише УНН.

Жоден російський чиновник ніколи не міг уявити, що "генерал Мороз", який століттями воював на боці росії, одного дня змінить сторону і підтримає тих, хто захищається від росії. Ми зробимо це цієї зими. Якщо росія продовжуватиме атакувати нашу енергетичну систему та наше опалення, українці розуміють, що ця зима може бути дуже суворою для нас. Але у відповідь у нас не буде іншого вибору, окрім як зробити її болісною і для росії - сказав Зеленський.

"І саме тому ми кажемо, що кроки з деескалації важливі та необхідні до зими. Зараз нам потрібна дипломатія, нам потрібна сила, і крок за кроком ми усуваємо прогалини в обох", - наголосив Президент.

Зеленський обговорив з Трампом енергетичне перемир’я, односторонніх вимог до України не було