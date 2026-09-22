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Зеленський обговорив з Трампом енергетичне перемир’я, односторонніх вимог до України не було

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

США передадуть росії пропозицію про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Односторонніх вимог до України не було.

Зеленський обговорив з Трампом енергетичне перемир’я, односторонніх вимог до України не було

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир’я, зазначивши, що американська сторона передасть російській пропозицію, передає УНН

"Ми говорили за енергетичне перемир’я для нас. Якщо вони не хочуть, щоб ми атакували нафтопереробні потужності, то хай вони не чіпають нашу енергосистему, водопостачання. Ви не нападаєте на наше, ми не нападаємо на ваше. Ми готові на будь-який формат енергетичного перемир’я", - сказав Зеленський. 

Він додав, що американська сторона має донести це до російської сторони. 

Також, за його словами, прохань до України від США в односторонньому порядку сьогодні не було. 

Нагадаємо 

Раніше очікувалось, що Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку наполягатиме на домовленості про взаємне припинення ударів України та росії по енергетичній інфраструктурі. 

Павло Башинський

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