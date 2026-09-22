ЄС продовжив санкції проти рф, але виключив зі списку олігархів Усманова й Фрідмана - ЗМІ

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У вівторок дипломати ЄС повідомили, що представники держав-членів погодилися виключити двох мільярдерів із санкційного списку щодо росії та продовжити дію санкцій стосовно решти 3000 фізичних і юридичних осіб ще на три роки, передає УНН із посиланням на Reuters.

Раніше представники ЄС уже погодилися виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана в обмін на продовження санкційного режиму на три роки, однак Латвія залишалася останньою країною, що не давала згоди в ході цього надзвичайно складного процесу.

ЄС не домовився про санкції проти Фрідмана та Усманова

Видання зауважує, що для затвердження санкцій необхідна одностайність усіх країн ЄС; раніше рішення щодо санкцій проти російських осіб та компаній переглядалися й продовжувалися кожні шість місяців.

На початку цього місяця Франція здивувала інших членів ЄС, наполягаючи на виключенні з-під санкцій російсько-узбецького металургійного магната Алішера Усманова з міркувань національної безпеки. Згодом Люксембург висунув аналогічну вимогу щодо Михайла Фрідмана, який ініціював судовий позов проти цієї країни на суму 16 мільярдів доларів.

Контекст

21 вересня ЗМІ повідомили, що Євросоюз скасує санкції щодо російських олігархів алішера усманова та михайла фрідмана.

Згодом стало відомо, що згідно з пропозицією, санкції проти усманова та фрідмана будуть скасовані, але санкції проти приблизно 3000 інших пов'язаних з росією осіб та організацій будуть продовжені на три роки.

Водночас Латвія виступила проти скасування обмежень.

Нагадаємо

У Європейському Союзі анонсували нові санкції проти рф після "виборів" до держдуми росії, у тому числі на ТОТ України.